Tieliikenteessä voi olla paikoin jo liukasta – jäinen tie aiheutti kuolonkolarin tiistaina Suonenjoella

Fakta Autoilija, muista nämä Ehjä jääraappa kannattaa varata autoon hyvissä ajoin ennen kuin sille on tarvetta. Jäätynyt ikkuna tulee puhdistaa huolella. Myös lumiharja kannattaa hankkia hyvissä ajoin. Moottorilämmitintä eli lohkolämmitintä voi alkaa käyttää jo alle viiden asteen lämpötiloissa. Lämmittimen käyttö helpottaa auton käynnistämistä. Esilämmitetty moottori myös kuluttaa vähemmän polttoainetta. Pakkasenkestävää lasinpesunestettä kannattaa lisätä pesunestesäiliöön yöpakkasten alkaessa tai jo esimerkiksi syyshuollon yhteydessä. Muista myös pakkasenkestävä jäähdytysneste.

Pohjanmaalla ja Lapin länsi- ja pohjoisosissa voi tulevina öinä olla paikoin selkeää, jolloin lämpötila voi laskea pakkaselle ja teiden pinnoille voi muodostua kuuraa tai jäätä.

Liukkauteen kannatta kuitenkin alkaa varautua etelämmässäkin, sanoo kehittämispäällikkö Antero Lammi Liikenneturvasta. Suonenjoella Pohjois-Savossa sattui tiistaiaamuna kuolonkolari sen jälkeen, kun henkilöauto lähti heittelehtimään valtatie 9:lle kertyneen jään vuoksi. Tampereella puolestaan sattui maanantaiaamuna viiden auton ketjukolari mustan jään vuoksi.

”Heti, kun yöt alkavat mennä pakkasen puolelle, voi tiessä olla jäisiä kohtia. Siihen voi muodostua mustaa jäätä eli ohutta jääkalvoa, jota voi olla vaikea havaita. Siksi sitä sanotaankin mustaksi jääksi: tiepäällysteen väri kuultaa jään läpi”, Lammi sanoo.

Koko maassa on tulevina päivinä pitkälti pilvistä. Yön alimmat lämpötilat vaihtelevat nollan ja neljän lämpöasteen välillä, mutta selkeillä alueilla yön alimmat lämpötilat voivat laskea pakkaselle.

”Liukkaus riippuu pilvisyydestä, mikä on aika vaihtelevaa tämmöisissä syksyisten korkeapaineiden olosuhteissa. Mikäli yöllä on selkeämpää ja ilma on kylmempää, kosteus voi tiivistyä”, sanoo meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitoksesta.

Sitä ei voi täysin ennakoida, millaisiin paikkoihin liukkautta syntyy, Liikenneturvan Lammi sanoo. Tyypillisesti liukkautta voi syntyä esimerkiksi sillankansiin sekä aukeille ja varjoisille paikoille, joihin kosteutta pääsee jostakin syystä kertymään.

Saarikallen mukaan myös vesistöjen läheisyys vaikuttaa liukkauteen.

”Kosteus, joka haihtuu merialueesta tai muusta vesistöstä, voi härmistyä ja kuurautua tienpinnoille, jos taivas on muuten selkeä. Kuuran muodostuminen on kuitenkin herkkä prosessi: sitä ei tapahdu, jos on liian kylmä tai jos on pilvisyyttä”, Saarikalle sanoo.

Kuura eli härmistyminen tarkoittaa muutosta, jossa esimerkiksi kosteus tiivistyy pakkasella suoraan vesihöyrystä jääksi tai kuuraksi tienpintaan tai auton tuulilasiin.

Liukkaiden yleistyessä autoilijoiden tulisikin alkaa miettiä autojensa varustusta, Lammi sanoo. Myös autojen esilämmitys kannattaa aloittaa, kun yön lämpötilat lähentelevät nollaa.

”Kannattaa muistaa juuri skrapat. Esilämmitys kannattaa myös miettiä ja ottaa esille moottorinlämmittiminen johto sieltä, missä se on ollut kesäkuukaudet. Auton ikkunalasit kannattaa puhdistaa sisältä, jos ne ovat likaiset – näin ei ainakaan pahenna huurteen muodostumista ja heikennä pimeässä näkemistä.”

Päivälämpötilat ovat vielä plussan puolella, joten teiden mahdollinen liukkaus ajoittuu öihin ja varhaisiin aamuihin. Tyypilliset kolarit ovat teiltä suistumisia ja peräänajoja, joihin usein liittyy liian kova tilannenopeus ja lyhyet turvavälit.

Lammi neuvoo ottamaan olosuhteiden muutoksen huomioon muun muassa työmatkaliikenteessä.

”Tämä kaikkihan tarkoittaa sitä, että ihmisten pitää alkaa ajaa entistä ennakoivammin. Siihen tarvitaan lisää matka-aikaa. Esimerkiksi lisäämällä viisi minuuttia omaan matka-aikaan voi jo varmistaa sen, että voi ajaa oikealla nopeudella ja että matkanteko on mukavaa ja leppoisaa”, Lammi sanoo.

Talven lähestyessä renkaidenvaihto tulee yhä ajankohtaisemmaksi myös etelässä. Nastarenkaat saa vaihtaa autoon 1. marraskuuta. Toisaalta niitä voi lain mukaan käyttää aina, kun keli vaatii. Lammi kehottaa pohtimaan renkaidenvaihtoa ennakoivasti: esimerkiksi renkaidenvaihtoaika kannattaisi varata paria ennen toivottua ajankohtaa.