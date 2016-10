Teini ei halua lukea, mikä neuvoksi? – Lahjo pelaamisella ja juttele räppilyriikoista, vinkkaavat asiantuntijat

Suomalaislapset ja -nuoret ovat maailman parhaiden lukijoiden joukossa, mutta taso on laskenut, on laskenut jo noin kymmenen vuoden ajan. Yhtä pitkään asiaa on myös voivoteltu julkisuudessa.

Päätimme yrittää etsiä ratkaisuja. Koska lukutaito kehittyy lukemalla, yritämme löytää keinoja siihen, miten esiteini-ikäiset saisi houkuteltua lukemaan.

Soitamme kirjailijalle, jolle ongelma on tuttu. Suosittu lasten- ja nuortenkirjailija, opettaja ja isä Timo Parvela purskahtaa nauruun kuullessaan kysymyksen.

”Itsehän käytimme oman esiteinin kanssa kaikki mahdolliset keinot. Lopulta kirjoitin hänelle oman kirjasarjan, jotta saisin hänet lukemaan. Sanoin hänelle, että kerro, mitä kirjassa pitäisi olla, niin minä kirjoitan. Näin syntyi Sammon vartijat -sarja. Poikamme oli silloin ehkä 11- tai 12-vuotias”, Parvela kertoo.

Koska Parvelan ratkaisu on aavistuksen työläs, kysyimme apua useammalta asiantuntijalta. Heistä yliopistotutkija Kaisa Leino Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta on paras perustelemaan, miksi lapset olisi hyvä saada lukemaan.

”Voi olla, että tulevaisuudessa on yleistä omaksua tietoa muuten kuin lukemalla. Toistaiseksi yhteiskuntamme perustuu kuitenkin pitkälti lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen. Jos lukutaito on heikko, nuoren on vaikea päästä jatko-opintoihin ja myöhemmin työelämään. Silloin syrjäytymisvaara on suuri”, Leino sanoo.

Tällaisessa tilanteessa on suomalaisista peruskoulun päättävistä nuorista joka kymmenes. Näistä nuorista valtaosa on poikia. Pojista lähes joka viides (18 prosenttia), mutta tytöistä vain joka kahdeskymmenes (5 prosenttia) kuuluu tähän ryhmään.

Leinon mukaan nämä nuoret ymmärtävät helppoa tekstiä ja osaavat poimia yksittäisiä faktoja tekstin joukosta. Heidän on kuitenkin vaikea yhdistellä tietoa eri lähteistä tai vertailla tietolähteiden luotettavuutta.

Lasten ja nuorten lukutaitoa seurataan ja verrataan kansainvälisissä Pisa- ja PIRLS-tutkimuksissa. Molemmat tutkimukset osoittavat, että suomalaisten lukutaito on hyvä, mutta laskusuunnassa.

Suomalaisten tuloksissa on toinenkin huolestuttava piirre. Eri ryhmien väliset erot lukutaidossa ovat meillä poikkeuksellisen suuria. Lukutaito näyttää olevan sitä parempi, mitä korkeammin koulutetut vanhemmat lapsella on ja mitä korkeammassa asemassa nämä ovat työmarkkinoilla.

Leinon mukaan vanhempien ei kuitenkaan tarvitse välttämättä huolestua, jos lapsi ei lue kaunokirjallisuutta. Hän saattaa silti lukea blogeja tai ahmia harrastukseensa liittyvää tietoa.

”Kaikenlainen lukeminen on hyväksi. Jos kaunokirjallinen teksti tuntuu lapselle vaikealta, kannattaa kannustaa lukemaan muunlaisia tekstejä. Eikä tekstin tarvitse olla pitkä, uutiset, sarjakuvat ja novellit toimivat hyvin.”

Kokeile näitä keinoja, jos lasta ei innosta lukeminen

1. Ota avuksi elokuvat

Maarit Korhonen, opettaja:

”Jos lapsi on lukenut alakoulussa, ei ole niin vaarallista, että teini-iässä tulee tauko. Sehän on vain normaalia. Lapsi olisi hyvä jymäyttää lukemaan viimeistään kolmannella tai neljännellä luokalla, sillä myöhemmin se voi olla vaikeampaa. Siinä iässä toimivat selkeät, jännittävät tarinat.

Paras löytämäni keino on tämä: Ota kirja, josta on olemassa myös elokuva. Lukekaa luku kirjaa ja katsokaa sitten kymmenen minuuttia elokuvaa, lukekaa toinen luku kirjaa. Lapset innostuvat, kun kirjaan liitetään elokuva. Olen tällä tavalla luetuttanut esimerkiksi Jules Vernen Maailman ympäri 80 päivässä.”

Kirjavinkki: Cornelia Funke, Mustesydän. ”Tämä on loistava, fantasiatrilogian ensimmäinen osa. Löytyy myös elokuvana.”

2. Lahjo peliajalla

Timo Parvela, kirjailija:

”Lukeminen on henkilökohtainen asia, myös lapselle. Kaikki lähtee lukijasta ja hänen kiinnostuksestaan, siksi yleispätevää neuvoa on vaikea antaa. Paitsi tämä: tarjoa lapselle kirjallinen lapsuus ja raivaa aikaa lukemiseen ja keskittymiseen. Voisiko tietokone sammua iltakahdeksalta?

Itse käytimme aution saaren taktiikkaa. Kun kesämökki on saaressa, teini inisee ensimmäiset kaksi viikkoa, sitten alkavat vanhat Tarzanit kiinnostaa. Annoimme myös lukemisen palkinnoksi peliaikaa. Tiedän, että kaikki eivät pidä tästä, koska siinä lapsi lukee puolipakolla. Itse ajattelen, että sekin toimii. Jos lapsena lukee, siitä syntyy tunnekokemus, johon haluaa myöhemmin palata. Lukeminen vie mukanaan, kun toistoja tulee tarpeeksi.”

Kirjavinkki: Parvela, Sortland, Pitkänen, Kepler62-sarja. ”Suosittelen omaani, koska se on tehty juuri tätä ongelmaa varten. Aiheena avaruus, tarpeeksi lyhyt teksti, viimeistelty visuaalisuus.”

3. Etsi lähiökirja

Aleksis Salusjärvi, toimittaja, kriitikko:

”Vedän lukutaitotyöpajoja ammattioppilaitoksissa eli työskentelen vähän vanhempien, noin 16-vuotiaiden parissa. Heillä selkeä ongelma on, että ei ole kirjallisuutta, joka kertoisi heidän maailmastaan. Vaikka kirjoja julkaistaan tuhansittain, lähiostareiden elämästä kertovia kirjoja ei juuri ilmesty.

Siksi näille nuorille räppi tuntuu olevan luontaisin tapa perehtyä teksteihin. Rapin lyriikat kertovat maailmasta, jossa nuoret elävät. Ajattelen, että nuoret saa lukemaan, kun löytää heille kirjoja ja tekstejä, jotka osuvat. Liian vaikeaa on turha tarjota. Jos lukeminen on hidasta, kirjan on oltava lyhyt ja napakka, kielen selkeää ja yksinkertaista.”

Kirjavinkki: David Lagercrantz, Minä, Zlatan Ibrahimović. ”Kieli on selkeää ja sen teemoihin on helppo samastua.”

4. Jutelkaa blogeista

Kaisa Leino, yliopistotutkija:

”Kannattaa tuoda lapsen ulottuville kirjoja, lehtiä, kaikenlaisia tekstejä. Tutkimukset osoittavat selvästi, että niiden lasten lukutaito on parempi, joiden kotona on paljon kirjoja ja joiden kotona luetaan. Lapset saavat silloin lukemisen mallin vanhemmiltaan ja lukemista on helposti saatavilla.

Lapsen kanssa kannattaa myös keskustella teksteistä, vaikka uutisista, blogeista ja nettisivuista. Voi kysyä, mikä sinun mielestäsi tässä tekstissä on mielenkiintoisinta, miksiköhän tuo juttu on kirjoitettu tai miksi tämän räppärin sanoitukset ovat sinusta parempia kuin toisen. Rap-lyriikathan ovat hyvin kaunokirjallisia ja usein myös kantaaottavia tekstejä.”

Kirjavinkki: Jeff Kinney, Neropatin päiväkirja -sarja ja Michael Grantin Mahtavat 12 -sarja. ”Neropatit ovat helppoa ja hauskaa lukemista myös heikommille lukijoille. Grant nappaa mukaan suureen seikkailuun.”

5. Neuvo kokeilemaan ja keskeyttämään

Paula Noronen, kirjailija:

”Lukemisesta ei kannata stressata. Kannattaa kokeilla monenlaisia kirjoja ja keskeyttää, jos ei kiinnosta. Sitten voi taas kokeilla uutta. Sain itse tämän neuvon eräältä viisaalta kirjastonhoitajalta, kun olin teini, ja se helpotti kovasti. Noudatan sitä nytkin, kun lapset ovat pieniä ja aikaa lukemiseen on vähän.

Äitinä mietin joskus, että lapset tuntuvat hylkäävän kaiken, mitä me vanhemmat arvostamme. Siinä mielessä voisi kokeilla käänteistä tekniikkaa. Auttaisiko, jos tekisi kirjoista kiellettyjä, kohtelisi niitä kuin tupakkaa. Lapsen tullessa kotiin voisi haistella takinhihat ja varmistaa, ettei niissä haise kaupunginkirjasto.”

Kirjavinkki: Enid Blyton, Viisikko -sarja. ”Toimii.”