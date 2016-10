Nobel-komitea pahoitteli ja teki Ahtisaaresta taas suomalaisen – ”Olemme siirtäneet hänet oikealle paikalleen”

Nobel-komitea on päättänyt palauttaa presidentti Martti Ahtisaaren Suomen sarakkeeseen listauksessaan nobelisteista. Ahtisaari voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008.

Komitea ilmoitti asiasta HS:lle sähköpostitse keskiviikkona. HS kysyi tiistaina, minkä takia Ahtisaari, joka on syntynyt Viipurissa vuonna 1937, oli listattu Venäjän Nobel-voittajiin.

Virallinen syy oli se, että Suomi joutui vuonna 1940 luovuttamaan Viipurin Neuvostoliitolle. Komitea kieltäytyi ensin muuttamasta linjausta Ahtisaaresta.

Tänään keskiviikkona komitea kuitenkin välitti HS:lle lausunnon, jossa se pahoitteli tapahtunutta.

”Tämä oli hyvin valitettavaa. Olemme tietenkin korjanneet asian välittömästi ja siirtäneet hänet oikealle paikalleen Suomen nobelistien joukkoon”, kirjoittaa Nobel-komitean mediaosaston toimitusjohtajan Mattias Fyrenius.

Ahtisaari oli aiemmin listattu Nobel-komitean toisessa listassa Venäjän federaatioon kuuluvaksi nobelistiksi. Toisessa listassa Ahtisaari oli listattu sarakkeeseen ”Suomi (nyt Venäjä).

Komitea on muuttanut Ahtisaaren nyt molempiin listoihin Suomen alle.

Ahtisaaren kohtalon huomasi tiistaina Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen. Kärkkäinen oli eksynyt Nobel-komitean sivuille sen jälkeen, kun taloustieteilijä Bengt Holmström voitti Nobel-palkinnon maanantaina.

@mattikalliokosk Tuo on todennäköisin selitys. On silti hieman yllättävää, että Ahtisaari kartuttaa maittaisessa vertailussa Venäjän saldoa. pic.twitter.com/5W4a5s5Jd7 — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) 11. lokakuuta 2016

HS soitti tiistaina Nobel-komiteaan kysyäkseen, voisiko Ahtisaaren siirtää Suomen sarakkeeseen.

”Katsotaan, tämä on erittäin hyvä kysymys”, viestintäjohtaja Maria von Konow vastasi.

”Minun pitää tarkistaa sivun ylläpitäjiltä, onko tämä sellainen asia, joka pitäisi muuttaa.”

Monen tunnin pohtimisen jälkeen Nobel-komiteasta palattiin asiaan sähköpostitse tiistaina alkuillasta.

”Tämä on aina hankalaa maiden kanssa. Tietokannat ovat tietokantoja, täytyy tehdä päätös ja pysyä siinä. Emme voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla.”

Viestissä todetaan, että Nobel-komitea on päättänyt listata voittajat kahdella eri tapaa. On lista, jossa synnyinmaa on mainittu sen perusteella, mille maalle nobelistin synnyinpaikka kuului syntymävuonna. Siinä Ahtisaari on merkitty tekstillä ”Suomi (nyt Venäjä)”.

Sen sijaan toinen lista nobelistien synnyinmaista näyttää maan sen perusteella, mille maalle synnyinpaikka kuuluu nykyhetken perusteella.

”Kuten näet, siinä Ahtisaarta ei näy Suomen listassa, koska hänen synnyinpaikkansa on nyt Venäjää. Myönnän, että meidän on lisättävä tähän selitys.”

Presidentti Ahtisaaren konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä kerrottiin tiistaina, että presidentti tietää tapauksesta. Organisaatiosta ei vielä tiistaina haluttu kommentoida asiaa.

Olli Kärkkäisen twiitistä kertoi ensimmäisenä Uusi Suomi.