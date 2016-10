Yön alin lämpötila hipoo nollaa etelässäkin – lohkolämmittimen käyttöä kannattaa jo harkita

Fakta Esilämmitys Tehokkain tapa esilämmittää moottoria on lämmittää sen jäähdytysnestettä. Tämä voidaan tehdä verkkovirtaan liitetyillä sähkövastukseen perustuvilla moottorinlämmittimillä, kuten lohkolämmittimillä. Toinen vaihtoehto on tehdä esilämmitys viime vuosina yleistyneillä polttoainekäyttöisillä lämmittimillä. Tällöin autolla tulisi ajaa vähintään esilämmitysjakson pituinen aika, jotta akku varautuisi takaisin esilämmitystä edeltäneelle tasolle. Mikäli jäähdytysnestettä ei voida lämmittää, on toissijaisena mahdollisuutena käyttää moottorin ulkopintaan kiinnitettyä kontaktilämmitintä, jonka tarkoituksena on lämmittää moottoriöljyä. Lähde: Rautalin ja Nuottimäki, 2013, VTT Lähde: Rautalin ja Nuottimäki, 2013, VTT

Ajoneuvon esilämmittäminen alkaa olla ajankohtaista suuressa osassa maata. Vanhan nyrkkisäännön mukaan esilämmitys kannattaa aloittaa silloin, kun yölämpötila laskee alle viiden lämpöasteen.

Helsingissäkin yölämpötila sukeltaa rajan alle torstain vastaisena yönä.

”Lähtökohtaisesti esilämmitystä suositellaan, kun lämpötila menee alle plus viiden asteen. Nollakelin tuntumassa ilman muuta. Se on myös turvallisuusasia – usein [esilämmityksessä] on sisätilanlämmitin mukana, ja sillä saa lasit kirkkaiksi. Kun autolla lähtee liikkeelle, ikkunat eivät alaa huurtua vaan ovat puhtaat ja kuivat”, sanoo kehittämispäällikkö Antero Lammi Liikenneturvasta.

Toisaalta Teknologian tutkimuskeskus VTT suosittelee vuonna 2013 tekemässään tutkimuksessa, että esilämmitys aloitettaisiin vasta nollakelissä.

Suositeltu esilämmityksen kesto riippuu ulkoilman lämpötilasta. Nollan ja –5 asteen välillä suositeltava esilämmitysaika sähköisillä esilämmittimillä, kuten perinteisellä lohkolämmittimellä, on enintään tunti, –5 asteen ja –10 asteen välillä enintään kaksi tuntia ja sitä kylmemmissä lämpötiloissa enintään kolme tuntia.

Ajoneuvon esilämmittäminen tunnetusti kannattaa. Auton kylmäkäynnistys helpottuu, esilämmitetty moottori kuluttaa vähemmän polttoainetta ja aiheuttaa vähemmän päästöjä. Esilämmitetty moottori myös nopeuttaa auton sisälämmityslaitteiden toimintaa, jolloin esilämmitys parantaa ajomukavuutta ja liikenneturvallisuutta.

”Kuluttajalle voi perustella esilämmitystä mukavuudella: auto starttaa varmasti, ja se alkaa nopeasti puhaltamaan lämmintä sisälle. Silloin kun autoa on mukava ajaa, silloin voi myös turvallisesti toimia”, sanoo liikennekelpoisuusyksikön päällikkö Otto Lahti liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Trafi ei anna omia suosituksiaan esilämmityksestä. Se kuitenkin osallistuu tienkäyttäjien valistamiseen.

Esilämmitys säästää polttoainetta yleensä sitä enemmän, mitä vanhempi auto on. 2000-luvulla ajoneuvojen moottoritekniikka on kehittynyt huimasti, ja esimerkiksi aiempaa pienempien moottoreiden kylmätehokkuus on parantunut.

Mikäli lämmitystolppaa ei ole käytössä ja auton esilämmitys on tarpeen, polttoainekäyttöinen lisälämmitin voi olla ratkaisu. Konepellin alle asennettava lämmitin lämmittää moottorin jäähdytysnesteen ja käynnistää auton puhaltimet, jotka levittävät lämmintä ilmaa moottorista auton sisälle.

Lahden mukaan myös sisälämmitys kannattaa.

”Se enintään kahden tunnin sisälämmitys kuulostaa perustellulta. Konkreettinen etu on, että se kuivattaa autoa jonkin verran ja silloin ei tarvitse raapia laseja puhtaaksi. On merkittävä turvallisuuslisä talvella, kun ei rukkaset kädessä tarvitse olla ja näkee ulos”, Lahti sanoo.

”Pelkkä energiakulutuksen optimointi johtaa hieman harhaan.”

Lahti muistuttaa, että talveen valmistautuessa autoilijan tulisi myös varmistaa, että valot ja lamput toimivat, pyyhkijöiden sulat ovat kunnossa ja että pissapojan lasinpesuneste on sopivan väkevää, ettei se jäädy.