Vanhempainvapaita odottaa iso remontti – näin vapaat jakautuvat äitien ja isien kesken eri vaihtoehdoissa

Nykyiset vanhempainvapaat eli äitiys- ja isyyslomana sekä hoitovapaana tunnetut lapsenhoitojaksot ovat ison remontin edessä.

Keskustelu remonttitarpeesta alkoi perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin ärähdyksestä. Soini ei pitänyt Sdp:n nuorisojärjestön ehdotuksesta, jonka mukaan kotihoidon tuki pitäisi lakkauttaa.

”Tämä hallitus ei tee muutoksia kotihoidontukeen, vaikka myös joissakin hallituspuolueissa tätä haikailua esiintyy”, Soini kirjoitti blogissaan kokoomusta tarkoittaen.

Soinin puuskahdus kertoo, että vanhempainvapaat ovat paljon muutakin kuin vauvojen parhaaksi kehitetty hoidon tuki. Ne ovat politiikan kovaa ydintä, jossa punnitaan eri puolueiden arvoja ja puhutaan lopulta rahasta.

Nykyisen vanhempain- tai perhevapaajärjestelmän suurin ongelma on se, että tasa-arvopuheista huolimatta se ohjaa päävastuun lapsesta naiselle. Isien roolia on yritetty kasvattaa, mutta edistystä on tapahtunut kovin vähän.

Tämä johtuu muun muassa siitä, että 105 arkipäivän äitiysraha on kaksi kertaa pidempi kuin isille korvamerkitty 54 päivän isyysraha.

Kun nykyinen vanhempainrahajakso päättyy, perheeseen syntynyt lapsi on alle vuoden ikäinen. Useimpien vanhempien mielestä näin pieni lapsi on liian nuori päivähoitoon, joten kotona oloa jatketaan kotihoidon tuen turvin.

Kumpi tahansa vanhempi voisi käyttää kotihoidon tukea, mutta edelleenkin kotiin jää lähes aina äiti. Tämä johtuu muun muassa perinteisistä roolimalleista ja isien paremmasta palkasta.

Lopputuloksena äiti voi olla omien ura-, palkka- ja eläkenäkymiensä kannalta kohtalokkaan pitkään poissa työelämästä. Osa äideistä pitkittää kotona oloa siksi, ettei heillä ole työpaikkaa, mihin palata.

Nykyiset perhevapaat ovat syntyneet 1960-luvulta lähtien pala palalta, mikä lisää jäykkyyttä ja monimutkaisuutta. Ne ottavat huonosti huomioon pätkä- ja osa-aikatyöt, yrittäjyyden tai sen, että vanhempien kokoonpano voi olla muukin kuin isä ja äiti.

Alla oleva grafiikka esittelee nykymallin sekä sille esitetyt vaihtoehdot. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Poliitikot läpi puolueiden nostavat mielellään vaihtoehdoksi 6+6+6 -mallin. Esimerkiksi Soinia ärsyttäneiden demarinuorten mielestä vanhempainvapaat pitäisi laittaa remonttiin tämän mallin pohjalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kymmenen vuotta sitten kehittämässä mallissa kummallekin vanhemmalle on kiintiöity kuusi kuukautta vanhempainvapaata. Kolmas kuuden kuukauden jakso on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken.

Isälle kiintiöity kuuden kuukauden jakso olisi huikea pidennys nykyiseen 2,2 kuukauteen. Korvamerkittyä kiintiötä ei saisi luovuttaa äidille: jos isä ei sitä pitäisi, perhe menettäisi sen kokonaan.

Olennaista mallissa on, että vanhempien tuloihin sidottu ansiosidonnainen vanhempainrahajakso pitenisi.

Fakta Sanastoa perhevapaista Äitiysraha alkaa ennen laskettua aikaa. Aluksi maksetaan 90 prosenttia ja myöhemmin 70 prosenttia vapaata edeltävistä ansiotuloista. Isyysraha on noin 70 prosenttia ansiotuloista. Jos edeltäviä työtuloja ei ole, vanhempainraha on noin 24 euroa arkipäivältä. Kotihoidon tukea maksetaan, jos vanhempainvapaan jälkeen jää palkattomalle hoitovapaalle aina siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitoraha on nyt 341,27 euroa kuukaudessa ilman tuloista riippuvaa hoitolisää ja sisarkorotuksia. Kotikunta saattaa maksaa päälle vielä kuntalisää.

Nyt tuloihin sidottuja äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja voi saada yhteensä 12,7 kuukautta. 6+6+6 -mallissa tuloihin sidottua rahaa saisi pisimmillään 18 kuukauden ajan.

Tämä tietysti maksaa. Tästä mallin ajajat puhuvat vähemmän tai vaikenevat kokonaan.

Muutama vuosi sitten istunut työryhmä päätyi siihen, että jos kaikki isät käyttäisivät kiintiöidyt osuutensa, 6+6+6 -mallista tulisi vuosittain yli 600 miljoonan euron lisäkustannukset.

Todennäköisesti muutos ei olisi näin radikaali, vaan isät ja äidit jakaisivat vanhempainvapaan samalta pohjalta kuin nyt, huomauttaa mallin arkkitehteihin kuuluva THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi.

”Jos kolmannes isistä käyttäisi oman osuutensa ja äidit pääsääntöisesti käyttäisivät jaettavan osuuden, silloin lisäkustannukset olisivat noin 170 miljoonaa euroa”, Salmi sanoo.

Vanhempainvapaiden rahat tulevat työntekijöiltä ja työnantajilta sekä valtiolta. Lisärahoituksen kerääminen tarkoittaisi työntekijän työtulovakuutusmaksun nousua, joka olisi kuin veronkorotus. Työnantajalle tulisi lisää sivukuluja, ja valtion maksutaakka kasvaisi.

Puolustajien mielestä kyse on arvoista eli siitä, haluaako Suomi satsata lapsiin ja tasa-arvoon, kohentaa lapsiperheiden toimeentuloa ja kiilata kerralla kansainväliseen kärkeen isäkiintiössä.

Malli saattaisi kuitenkin olla realistisempi, jos sen hintaa saataisiin alas esimerkiksi tinkimällä 18 kuukauden maksimipituudesta.

6+6+6 -mallin kehittäjät eivät ottaneet kantaa siihen, jatkuisiko sen rinnalla myös kotihoidon tuki. Se ainakin on selvää, että jos malli tulisi käyttöön, perheiden tarvitsisi turvautua entistä vähemmän aikaa kotihoidon tukeen – olisihan lapsi jo puolitoistavuotias, kun kotijakso päättyisi.

Kaisa Rautaheimo / HS

SAK on esitellyt mallia, jonka suurin täky on se, että se lisäisi huomattavasti vapaiden joustavuutta, mutta ei maksaisi enempää kuin nykysysteemi.

SAK:n mallissa ansiosidonnainen jakso olisi 13,2 kuukautta eli vain hiukan nykyistä pidempi.

Malliin kuuluu nykyistä kotihoidon tukea vastaava hoitoraha, joka olisi huomattavasti parempi, 800 euroa kuukaudessa, mutta sitä saisi vain puolen vuoden ajan. Halutessaan hoitorahalla voisi olla vuoden ajan, mutta silloin etuuden määrä puolittuisi. Hoitorahassa ei olisi sisarkorotuksia kuten nykyisin kotihoidon tuessa.

Vanhempainrahat ja hoitorahan voisi jakaa tasan vanhempien kesken ja käyttää niitä vaikka yksittäisinä päivinä. Kummallakin olisi kolmen kuukauden kiintiö, jota ei saisi luovuttaa pois.

Malli ei kannusta pitkään yhtäjaksoiseen poissaoloon työelämästä.

”Jos haluaa hoitaa pitkään lasta kotona, tämä on jonkin sortin etuuden menetys”, sanoo SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Nykyinen hallitus saattaa tehdä pientä säätöä perhevapaisiin, mutta isoa remonttia ei tule nykyisellä kokoonpanolla ja hallitusohjelmalla.

Tulevan peruspalveluministerin Annika Saarikon (kesk) mukaan tähtäin onkin tulevassa vaalikaudessa. Saarikko itse olisi valmis pidentämään ansioista riippuvaa äitiys- ja isyysrahakautta, koska hän uskoo sen lisäävän erityisesti isien halua jäädä hoitamaan lasta.

Keskustalaisten tavoin Saarikko ei halua romuttaa kotihoidon tukea.

”Jos se lopetettaisiin kokonaan, se kuormittaisi päivähoitojärjestelmää. Jos sitä rukkaillaan irtonaisena palasena, se tarkoittaa perhe-etuuksien heikentämistä. Kotihoidon tukea voidaan muokata, jos ansiosidonnainen pidentyy. Pitää muistaa, että 90 prosenttia perheistä käyttää sitä.”

Nykyinen malli

+ mahdollistaa lapsen pitkän kotihoidon

+ isien osuus on pidentynyt

– ei ole tasa-arvoinen

– ansiosidonnaisen jakson päättyessä lapsi on pieni päivähoitoon

– kotihoidon tuen käyttää useimmiten äiti, heikentää naisten asemaa työelämässä

6+6+6 -malli

+ pitkä ansiosidonnainen jakso

+ iso harppaus isille

– kallis

– 6 kk:n isäkiintiö olisi iso kulttuurimuutos

– suhde kotihoidon tukeen epäselvä – olisiko siihen enää varaa?

SAK:n malli

+ joustava malli

+ ei uusia kustannuksia

+ 3 kk:n kiintiö isille parantaisi tasa-arvoa

– ansiosidonnainen jakso ei juuri pitenisi

– kotihoidon tuki muuttuisi ja lyhenisi