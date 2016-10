Yli sadan suomalaiskirkon saattokellot soivat ympäri maata Aleppon uhrien muistoksi – Katso suora lähetys Kallion kirkolta kello 17

Yli sadan suomalaiskirkon saattokellot soivat nyt iltaisin Syyrian Aleppon pommitusten uhrien muistamiseksi.

Helsingin Kallion seurakunta kertoi keskiviikkona aloittavansa saattokellojen soittamisen ja haastoi mukaan myös muut suomalaiset kirkot.

Torstai-iltapäivään mennessä mukaan oli ilmoittautunut noin sata kirkkoa, Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo kertoo. Se tarkoittaa, että ainakin noin neljännes seurakunnista osallistuu saattokellojen soittoon. Tilanne elää, kun uusia seurakuntia kertoo tulevansa mukaan.

”On koskettavaa, että hyvin erilaiset seurakunnat eri puolilla Suomea ovat lähteneet mukaan. Se kertoo yhtenäisestä näystä”, Laajasalo kuvaa.

Kellojen soittoa on tarkoitus jatkaa iltaisin kello 17 aikaan YK:n päivään saakka. 24. lokakuuta on myös rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä.

Laajasalon mukaan kellojen soitolla pyritään osoittamaan suomalaisten kokema myötätunto Syyrian sodan ja erityisesti Aleppon pommitusten uhrien muistolle.

”Saattokelloja soitetaan silloin, kun ruumiita kannetaan kirkosta ulos hautaan. Aleppo on tällä hetkellä yksi suuri hautausmaa ja meille erityisen näkyvä symboli lohduttomuudesta. Saattokelloja soitetaan yhtäältä ihmisten muistoksi ja kunnioitukseksi ja toisaalta hyväksi toivoksi ja rukoukseksi siitä, että tämä loppuu.”

Ideasta on tullut kansalaisilta enimmäkseen myönteistä palautetta, Laajasalo kertoo. Jotkut ovat kuitenkin kysyneet, miksi muistamisen kohteeksi on valittu Syyria ja Aleppo, kun maailma on muutenkin täynnä murhetta.

”Tarkoituksena ei ole vähätellä muita suruja. Syyrian tilanne on kuitenkin erityinen siksi, että se koskettaa ihmisiä laajasti, mutta monista tuntuu, että ratkaisun välineet ovat hirveän vähäisiä. Ihmiset ovat Syyriassa suurvaltapolitiikan ja epämääräisen sisällissodan vankeina. Monet muut ovat musertuneita sivustakatsojan roolista, ja heiltä puuttuu välineitä käsitellä asiaa.”

Seurakunnat päättävät kirkon kellojen soitosta itsenäisesti. Laajasalon tiedossa ei ole, että useat kirkot olisivat viime vuosina soittaneet kelloja samaan tapaan jonkin yhteiskunnallisen asian vuoksi.

”Helsingin kirkot soittivat yhteisellä päätöksellä kelloja presidentti Kekkosen hautajaissaaton yhteydessä, kun arkkua kannettiin tuomiokirkosta Hietaniemeen. Tästä on kuitenkin jo 30 vuotta.”

Suomen ortodoksinen kirkko ei ole antanut seurakunnilleen yleisiä ohjeita kellojen soittoon osallistumisesta.

”Seurakunnat voivat toimia tässä oman harkintansa mukaan”, kertoo kirkon vastaava tiedottaja Maria Hattunen.

Hänen mukaansa ortodoksinen kirkko muistaa Aleppon uhreja ensisijaisesti esirukouksin ja jumalanpalveluksissa.

Syyrian sota on kestänyt jo yli viisi vuotta ja Aleppon viimeaikaisten pommitusten on arvioitu olevan sen verisimpiä. Kapinallisten hallussa olevien kaupungin osien pommituksiin on osallistunut Syyrian hallituksen rinnalla myös Venäjä.

Pommitukset on tuomittu länsimaissa laajasti muun muassa siksi, että ne ovat kohdistuneet sairaaloihin, avustuskuljetuksiin ja muihin siviilikohteisiin. Esimerkiksi Ranskan presidentti François Hollande ja Britannian ulkoministeri Boris Johnson ovat kutsuneet Aleppon pommituksia sotarikoksiksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitannut syytteet siviilien kärsimyksistä länsimaiden ”retoriikaksi”, ”jossa ei ole paljoakaan järkeä”.

Myös Suomi on tuominnut Syyrian armeijan ja sitä tukevan Venäjän toimet Aleppon pommituksissa. Niissä on kuollut Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan noin 360 siviiliä on kuollut Itä-Aleppossa sen jälkeen kun Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvottelema tulitauko päättyi 19. syyskuuta. YK on puolestaan arvioinut, että kuolleista yli sata on lapsia.

Haavoittuneita ja Itä-Aleppossa saarroksissa olevaa noin 300 000 ihmistä on kerrottu hoitavan enää noin 30 paikalla olevaa lääkäriä.