Perseily, laastarisuhde ja burkini pääsevät sanakirjaan – muistatko näitä menneiden vuosikymmenten flopanneita uudissanoja?

Ensi vuonna muun muassa burkinista, ikuisuusprojektista ja laastarisuhteesta tulee virallisesti osa nykyistä suomen kieltä – ainakin jos virallisuuden rajana pidetään sitä, onko sanasta kirjoitettu artikkelia Kielitoimiston sanakirjaan.

Suomen nykykieltä kuvaavaan teokseen lisätään ensi vuoden alkupuolella noin 600 sanaa.

Eksän eli entisen puolison tai seurustelukumppanin kaveriksi sanakirjaan tulee nyksä eli nykyinen kumppani. Myös erosta toipumiseen käytetty suhde, laastarisuhde, saa oman hakusanansa.

Ruokatrendejä seuraaville kypsentämätön raakaruoka on jo tuttu juttu. Viime kesien trendilaji, sup-lautailu eli melonta seisaaltaan, pääsee sanakirjaan ainakin verbimuodossa suppailla.

”Uusien sanojen joukossa on hyvin monenlaista sanastoa”, kuvailee Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eija-Riitta Grönros.

Yksi uutuussanoista on musliminaisten kokovartalouimapukuun viittaava sana burkini. Otsikoihin tämä bikini- ja burka-sanat yhdistävä uudissana nousi tämän vuoden elokuussa, kun ranskalaiskaupunki Cannesin pormestari julisti burkini-kiellon kaupungin uimarannoille.

Sanakirjaan pääsee myös ikuisuusprojekti: siis homma, jonka päättymistä saa odottaa tovin jos toisenkin. Oman artikkelinsa saa myös digitaalista tekstiä tehostava emoji, jolla voidaan tarkoittaa hymiömerkin lisäksi muutakin symbolia.

Kotimaisten kielten keskuksessa laaditun suomen kielen sanakirjan tarkoituksena on kuvata suomen nykyisen yleiskielen keskeiset sanat. Keskeisen sanaston lisäksi mukana on myös joitakin harvinaisempia sanoja, erikoisalojen termejä, arkikielisiä sanoja sekä slangia ja murretta.

Kielen ilmiöitä on vaikea ennustaa, ja monet yleiskieleen uineet sanat kuolevat pois.

”Se on kiinni siitä, miten kieliyhteisö eli me kaikki otamme sanat käyttöön”, Grönros sanoo.

Kokeile, muistatko uudissanoja, jotka eivät koskaan juurtuneet kieleen. Juttu jatkuu visan alla.

Sanakirjaan lisätään usein myös sellaisia sanoja, joiden luulisi olleen siellä jo pitkään. Ensi vuonna oman artikkelinsa saavat esimerkiksi monelle teini-iästä tuttu koje hammasraudat ja retroherkku uunijäätelö.

Tällaisissa tapauksissa kyse on usein siitä, että ne ovat vain sattumalta jääneet puuttumaan yli 100 000 hakusanan joukosta.

”Sekin on suhteellista, miten uusi sana on. Joskus laajaan käyttöön tuleva sana on ollut pienen piirin käytössä jo paljon aikaisemmin”, Grönros toteaa.

Hänen mukaansa on myös vaikea sanoa, miksi osa sanoista säilyy ja toiset taas näivettyvät kuoliaaksi.

Sanakirjasanoille ei ole soveliaisuussääntöjä. Ensi vuoden uutuuksien joukkoon lukeutuu muun muassa alatyyliseksi merkittyyn perse-substantiiviin liittyvä verbi perseillä, jonka voi tulkita tarkoittavan huonoa käytöstä. Monet tutut kirosanatkin ovat päätyneet kansien väliin jo aiemmin.

”Sanakirja kuvaa kaikenlaista kielenkäyttöä. Sanaa vain luonnehditaan tarvittaessa esimerkiksi alatyyliseksi, halventavaksi tai arkiseksi”, Grönros selvittää ja jatkaa:

”Jos sana on hyvin yleinen ja vakiintunut kielenkäyttöön, se lisätään sanakirjaan tyyliarvosta riippumatta.”

Milloin sanan voidaan katsoa täyttävän nämä kriteerit?

”Siihen ei ole selvää mittaria. Seuraamme, kuinka paljon ja kuinka laajasti sanaa käytetään. Katsomme sanomalehtiarkistoista, verkkosivuilta ja muista aineistoista, miten usein sana esiintyy ja onko se vakiintunut.”

Esimerkiksi hallinnolliset tai lainopilliset termit saattavat päätyä sanakirjaan hyvinkin nopeasti. Muun muassa sanan yleisradiovero tiedetään säilyvän kielessä ainakin toistaiseksi, joten se otettiin heti sanakirjaan.

Britannian EU-eroa kuvaava termi brexit taas ei välttämättä pääse yleiskielen sanakirjaan, sillä yksittäiseen tapahtumaan viittaavalle termille ei ole yleiskielistä käyttötarkoitusta.

Uusia sanoja sanakirjaan metsästää lähinnä sanakirjatoimitus, johon kuuluu kuusi suomen kielen ammattilaista. Ehdotuksia tulee myös kansalaisilta.

Toimitus ”sanastaa” eli poimii kielenkäytöstä sanauutuuksia. Kun sanastaja huomaa uuden sanan esimerkiksi lehtitekstissä, hän kirjoittaa siitä sanalipun, johon merkitään, missä yhteydessä sana on esiintynyt.

Paperisia ja sähköisiä sanalippuja on nyt jo yli viisi miljoonaa.

Yksinkertaisen kuuloinen prosessi vaikeutuu, kun aletaan miettiä, miten merkitystä kuvataan sanakirjassa. Kun kirjoitetaan uusi artikkeli tai muutetaan vanhoja, tulee ottaa huomioon kaikki ne artikkelit, joihin lisäys tai muutos liittyy jotenkin.

Kielitoimiston sanakirjasta ei poisteta sanoja kovin paljoa. Joskus nykyihmiselle vieraiksi käyneitä sanoja kuitenkin merkitään esimerkiksi vanhentuneiksi tai harvinaisiksi.