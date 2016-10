OAJ: Opettajien perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan riittämätöntä – ”Näinä säästöjen aikoina koulutusta on kovin vähän”

Fakta Uusi opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma otetaan perusopetuksessa käyttöön vaiheittain. Vuosiluokilla 1–6 se on ollut käytössä tästä syksystä lähtien. Seitsemännellä vuosiluokalla uusi se otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannella vuosiluokalla 1.8.2018 ja yhdeksännellä vuosiluokalla 1.8.2019.

Uuden opetussuunnitelman tuominen perusopetukseen on aiheuttanut joissakin kunnissa kipuilua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ kertoo saavansa opettajakunnalta viestejä esimerkiksi siitä, että uusia oppimateriaaleja tai digivälineistöä ei ole hankittu tarpeeksi, vaikka uusi opetussuunnitelma (ops) pyrkii edistämään digitaalisuuden hyödyntämistä opetuksessa.

Myös opettajien täydennyskoulutuksen perusteellisuus vaihtelee.

”Olemme olleet huolissamme siitä, että kunnissa ops-prosessiin on laitettu resursseja hyvin vaihtelevasti. Joissakin kunnissa opettajille on varattu työaikaa muutoksen valmisteluun ja sitä on toteutettu yhdessä. Olen kuitenkin kuullut kunnasta, jossa opettajalle on yhdessä päivässä kalvosulkeisina esitelty, että tällainen uudesta opetussuunnitelmasta tuli”, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo.

”Tässä on isoja muutoksia, kun myös pedagogiikka muuttuu. Uutta ei mitenkään pysty omaksumaan yhden koulutuspäivän aikana.”

Salo ei halua yksilöidä kuntia, mutta hänen mukaansa viestejä esimerkiksi liian vähäisestä täydennyskoulutuksesta on tullut sekä isoista että pienistä kunnista.

Täydennyskoulutusvastuu on työnantajalla, mutta valtiokin osallistuu opetustoimen henkilöstön kouluttamiseen, sanoo hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta.

”Opetushallitus jakaa 15 miljoonaa euroa muun muassa opetustoimen henkilöstökoulutukseen, josta merkittävä osa menee siihen, että tuetaan uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä”, Lahtinen sanoo.

”Yksi koulutuskokonaisuus on tutoreiden perehdyttäminen. Meillä on maassa noin 2 500 peruskoulua, ja tavoitteena on, että jokaisella koululla olisi tutor, joka huolehtisi työyhteisöä siirtymisessä uuteen opetussuunnitelma-ajatteluun.”

Uusi opetussuunnitelma on aiheuttanut huolta myös lasten vanhemmille. Nimimerkki Pettynyt äiti kysyi HS:n mielipidepalstalla keskiviikkona, mitä voi huoltaja voi tehdä, jos opettaja ei näytä toteuttavan uutta opetussuunnitelmaa. Kirjoittajan mukaan hänen ala-asteella olevan lapsensa opetus on luentomaista vailla toiminnallisuutta ja digitaalisuutta.

OAJ:n Salo muistuttaa, että pulmatilanteissa huoltajan paras keino on keskustella avoimesti opettajan kanssa.

”Sanoisin, että kotoa käsin on hyvin vaikea arvioida, että millaista opiskelu koulussa on. Jos [huoltajalla] on kysymyksiä, ohjeeni on, että tämä ottaisi hyvässä hengessä yhteyttä opettajaan. Hyvä kodin ja koulun yhteistyö on tätä, että voidaan keskustella”, Salo sanoo.

Uutta opetussuunnitelmaa aletaan toteuttaa vaiheittain. Salon mukaan tietyt asiat, kuten uusi tuntijako, otetaan luonnollisesti käyttöön heti. Sen sijaan pedagoginen muutos tapahtuu hitaammin.

”Esimerkiksi opettamisen tapa ja oppimisprosessit muuttuvat vähitellen. Eihän kukaan voi ajatella, että ne muuttuvat sormia napsauttamalla.”

Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Perusteet ovat valtakunnalliset, ja niiden puitteissa koulutuksen järjestäjät eli käytännössä kunnat sekä yksittäiset koulut toteuttavat opetuksen.

Kattavia selvityksiä uuden opetussuunnitelman käyttöönotosta ei vielä ole, mutta niitä on tulossa. Perusteiden toimeenpanoa ja toimivuutta arvioi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi neljässä vaiheessa vuosina 2016–2020. Ensimmäisen vaiheen arviointiaineisto kerätään opetuksen järjestäjiltä sekä joiltakin kouluilta keväällä 2017.

Poimintoja HS-kyselystä: Kuinka uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on sujunut?

”Opetussuunnitelman noudattaminen on virkavelvollisuus, mutta ei siihen kirjattu ilmiöoppiminenkaan ihan kaikkea kata. Jos räikeitä ops-virheitä tehdään, niistä voi tehdä kantelun, mutta voisi olla ihan reilua antaa opettajillekin työrauha vaikka vuodeksi. Uutta opittavaa on heilläkin paljon.”

”Yläkoulun opettajan kommentti: Uuden opsin käyttöönotto vaatii myös opettajien koulutusta. Vanhoista tavoista on helppo pitää kiinni, jos ei saa eväitä muutokseen. Näinä säästöjen aikoina koulutusta on kovin vähän.”

”Ekaluokkalaisen poikani tulisi uuden opsin mukaan mukaan perehtyä ohjelmoinnin alkeisiin. Luokasta tosin puuttuu tietokone. Se siitä digiloikasta.:D”

”Kaikella on paikkansa. Teetän [kielten opettajana] paljon osallistavia toimintoja, mutta verbimuotoja, sanastoja, prepositioita ja fraaseja on kielissä pakko opetella. Ihan ulkoakin.”

”Pienryhmässä opiskelevan ekaluokkalaiseni opettaja on oikea helmi. Hän on lempeä, ottaa huomioon ja osaa eriyttää [opetusta] oppilaiden tasojen mukaan. Lapsi on saanut erikoistehtäviä, joita ilolla tekee, ja koulu on kivaa. Oppilailta on yhteisesti kysytty, mitä kukakin tahtoo oppia ekana vuonna, ja nämä ajatukset on myös otettu huomioon. Tämän myötä ekaluokkalainen saa esimerkiksi käyttää ohjelmointiin opettavaa peliä.”

”Uuden opsin käyttöönotto riippuu täysin opettajasta ja tietysti koulun rehtorista. Eroja voi olla vierekkäisten luokkien välillä valtavasti, saman koulun sisällä. – – Uuden opsin toimivuutta arjessa on siis mahdotonta arvioida, sillä läheskään kaikki opettajat eivät vielä ole todellisuudessa sitä ottaneet käyttöön. Itse työskentelen koulunkäyntiavustajana.”

”Hallitus on antanut opetuksen järjestäjille mahdottoman yhtälön: perusopetuksen uudistaminen ja digitalisointi samaan aikaan resurssien leikkausten kanssa. Laitteet maksavat ja opettajien koulutus maksaa – kunnilla ei yksinkertaisesti ole varaa varustaa kouluja riittävällä määrällä digitaalisia laitteita. Monessa koulussa käytetään ikivanhoja kierrätyskirjoja, kun rahaa ei vaan ole riittävästi kaikkeen koulunpitoon tarvittavaan materiaaliin.”

”Uuden opetussuunnitelman ottaminen käyttöön ei tapahdu hetkessä. Uskon, että opettajat, joilla on vanha tuttu toimintatapa järjestää opetusta, eivät osaa ottaa uutta lähestymistapaa ennen siihen ohjaamista. Puutteina uudessa opetussuunnitelmassa on mielestäni koulujen varustus. Koulujen tulisi järjestää riittävästi tukea sekä koulutuksia uudesta opetussuunnitelmasta.”

”Opettajan olisi tärkeää vanhempainilloissa kertoa avoimesti omasta pedagogisesta ajattelustaan: mitä hän ajattelee oppimisesta, mitkä ovat tämän lukuvuoden tärkeimmät tavoitteet suhteessa opetussuunnitelmaan ja opettajan omiin näkemyksiin, millaisia työtapoja hän käyttää ja miten hän arvioinnin toteuttaa. Osaava ammattilainen osaa nämä asiat kertoa vaikka unissaan.”