Eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen järjestää perjantaina kello 10 tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoo, ketkä kaksi henkilöä pankkivaltuusto on valinnut Suomen Pankin johtokunnan uusiksi jäseniksi.

Nimityksiä eivät jännitä vain 19 johtokuntaan hakenutta henkilöä, vaan koko keskustan eduskuntaryhmä. Onhan kohta todennäköisesti ministeripaikkoja jaossa.

Lähes varmasti Suomen Pankin johtokuntaan valitaan elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk).

NINA DODD

Finanssivalvonta

Toisen paikan veikkaaminen on hankalampaa. Vahvimmin spekulaatioissa ovat olleet esillä Suvi-Anne Siimeksen ja Marja Nykäsen nimet.

Sen jälkeen kun Sinikka Salo jäi eläkkeelle 2010, Suomen Pankin johtokunnassa ei ole ollut naisjohtajaa.

Suvi-Anne Siimes on vuodesta 2011 lähtien työskennellyt Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajana. Sitä ennen Siimes johti lääketeollisuuden etujärjestöä.

Siimes on vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja ministeri. Hän toimi vasemmistoliiton puheenjohtajana 1998–2006. Sittemmin Siimes on tehnyt pesäeroa entiseen puolueeseensa ja ylipäätään politiikkaan.

Siimes on näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija muun muassa lyhytviestipalvelu Twitterissä. Koulutukseltaan Siimes on valtiotieteiden lisensiaatti.

Siimestä todennäköisempi valinta Suomen Pankkiin on kuitenkin Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykänen.

Syynä on se, että pankkivaltuusto hakee Suomen Pankkiin kahta erilaisen profiilin johtajaa.

”Pitää spesifisti osata talous- ja rahapolitiikkaa, ja pitää spesifisti osata rahoitusmarkkinoita ja pankkien toimintaa”, Matti Vanhanen totesi keskiviikkona STT:lle.

Olli Rehn täyttää ensimmäisen profiilin vaatimukset. Onhan Rehn toiminut komissaarina kahdessa komissiossa, joista jälkimmäisessä hän oli talous- ja raha-asioista vastaava komissaari.

Nykäsellä puolestaan on ”spesifiä osaamista” rahoitusmarkkinoista ja pankkien toiminnasta. Valvoohan Finanssivalvonta (Fiva) pankkien, vakuutusyhtiöiden ja työeläkeyhtiöiden toimintaa.

Varatuomari Marja Nykänen johtaa Fivan instituutiovalvonta -yksikköä. Sen lisäksi hän on koko Fivan johtajan Anneli Tuomisen varamies.

Nykänen nimitettiin Finanssivalvonnan osastopäälliköksi vuonna 2010. Sitä ennen hän työskenteli Nordeassa luottovalvonnan yksikönjohtajana.

Suomen Pankin johtokunnassa istuu nykyisellään kolme johtajaa. Näistä vapautuu kaksi, sillä Pentti Hakkaraiselle tulee kolmas viiden vuoden kausi täyteen tammikuun lopussa. Toiselle johtokunnan jäsenelle Seppo Honkapohjalle tulee loppuvuodesta täyteen toinen kausi. Hän voisi hakea jatkokautta, mutta ei aio niin tehdä.

Eduskunnan pankkivaltuusto valitsee molemmille seuraajat perjantaina. Samalla se päättää toimiiko johtokunta nelihenkisenä Honkapohjan eläköitymiseen asti.

Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen toinen ja viimeinen seitsemän vuoden kausi päättyy kesällä 2018. Nyt valittavista johtokunnan jäsenistä saattaa hyvinkin löytyä pääjohtajan seuraaja.

Suomen Pankin johtokunnan jäsenen edut ovat erittäin hyvät.

Johtokunnan jäsenen palkka on 16 088 euroa kuukaudessa. Luontaisetuina johtokunnan jäsen saa vapaan autoedun sekä ja matkapuhelinedun. Lisäksi on tarjolla työterveyshuolto sekä hammashoito. Hammashoito on tosin rajattu 400 euroon vuodessa.

Toinen nyt valittavista johtokunnan jäsenistä nimitetään johtokunnan varapuheenjohtajaksi, jonka palkka on johtokunnan jäsentä suurempi. Nykyisen varapuheenjohtajan Pentti Hakkaraisen kokonaispalkka on 20 256,30 euroa kuukaudessa. Tämä palkka sisältää luontaisedut.

Elinkeinoministeri Olli Rehnillä on ollut iso rooli Juha Sipilän (kesk) hallituksessa. Toimittaja Unto Hämäläinen nimesi sunnuntain kolumnissaan Rehnin hallituksen ”voimahahmoksi”.

Rehnin merkitys perustuu Hämäläisen mukaan hänen vahvaan EU-osaamiseensa sekä myös Rehnin isoon roolin työmarkkinajärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Rehnin sovittelu vaikutti siihen, että kilpailukykysopimus saatiin lopulta solmittua.

Sipilällä on siis kova miettiminen siinä, kenet hän nostaa elinkeinoministeriksi Rehnin paikalle – jos ja kun tämä nimitetään Suomen Pankkiin.

Valtaosa keskustan kansanedustajista varmasti itse uskoo olevansa sopivia ja päteviä ministeriauton kyytiin. Käytännössä lista on kuitenkin lyhyempi.

Nimityksen myötä Olli Rehn jättää eduskunnan. Hänen paikalleen kansanedustajaksi nousee Paula Lehtomäki.

Lehtomäki on Juha Sipilän valtiosihteeri valtioneuvoston kansliassa. Valtiosihteerinä Lehtomäki ansaitsee 12 350 euroa kuukaudessa. Kansanedustajana Lehtomäen palkasta lähtisi pois kolmannes.

Ministerin pesti paikkaisi Lehtomäen palkanpudotusta.

Jos Lehtomäki jostain syystä ei ota kansanedustajan paikkaa vastaan, eduskuntaan nousee Helsingin vaalipiiristä THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska.

Ministerispekulaatioissa on vahvoilla myös Mika Lintilä.

Viidennen kauden kansanedustaja Lintilä on sivuutettu kerta toisensa jälkeen ministerivalinnoissa. Ehkä nyt on vihdoin hänen vuoronsa. Elinkeinoministerin salkku sopisi Lintilälle, sillä hän on pitkään johtanut keskustan sisäistä talouspoliittista työryhmää.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen hinkuu kovasti ministeriksi. Kokemusta työ- ja elinkeinoministeriöstä hänellä riittää, sillä onhan Pekkarinen ollut siellä ministerinä 2003–2011.

Tuomo Puumala on profiloitunut lähinnä koulutuspoliitikkona.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on myös kovassa nosteessa, mutta Sipilä tuskin ottaa hallitukseensa kahta ministeriä Uudenmaan vaalipiiristä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on myös Uudeltamaalta.

Mutta.

Anne Berner on kietoutunut Finavia-sotkuun niin syvälle, että pääministeri Sipilällä saattaa olla halu jossain vaiheessa viheltää peli poikki ja vaihtaa ministeriä. Sipilä on puolustanut Berneriä tiukasti, mutta poliittiset realiteetit voivat alkaa vähitellen vaikuttaa. Berneristä uhkaa tulla puolueelle rasite.

Sipilä saattaakin tehdä isomman ministerikierrätyksen. Toki sellainen on muutenkin tulossa, sillä jossain vaiheessa ensi vuonna Annika Saarikko nousee Juha Rehulan tilalle peruspalveluministeriksi.

Jos Sipilä päättää laittaa Bernerin vaihtoon ja tarjolla on kaksi ministerisalkkua, toinen niistä menee vääjäämättä jollekin keskustan kansanedustajalle. Keskustan eduskuntaryhmä kipuilee edelleen siitä, että maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen syrjäytti Esa Härmälän Metsähallituksen johdosta. Sipilä ei varmaankaan halua suututtaa ryhmää uudelleen.

Jos salkkuja on jaossa kaksi, niin Sipilä voi nostaa elinkeinoministeriksi todellisen yllätysnimen. Yllätysnimi ei välttämättä ole kansanedustaja, vaan esimerkiksi yritysjohtaja.