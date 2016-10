Kokoomuksen kansanedustaja Kopra arvostelee Suomen juhlavuoden ohjelmistoa liian monikulttuuriseksi

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan ohjelmille on kansanedustaja Jukka Kopran (kok) mukaan myönnetty rahaa liian löysin perustein.

Kopran laatiman tiedotteen mukaan ”rahaa näytetään syydetyn lukuisiin hankkeisiin, joilla ei näyttäisi olevan mitään tekemistä Suomen itsenäisyyden kanssa”. Kopra syyttää holtittomasta rahankäytöstä hankkeen toimikuntaa.

Kopra arvostelee erityisesti ohjelmiston monikulttuurisuutta, joka on hänen mukaansa syrjäyttänyt pääajatuksen itsenäisyydestä ja jopa loukkaa suomalaisuutta arvostavia.

Kopran mielestä juhlinnassa pitäisi keskittyä suomalaisuuteen sekä suomalaiseen kulttuuriin ja historiaan.

Juhlavuoden ohjelmiston käytännön valmisteluista vastaa Suomi 100 -hankkeen sihteeristö pääsihteeri Pekka Timosen johdolla.

Timonen tähdentää, että ohjelmistoa ei kokoa mikään yksittäinen toimikunta, vaan kaikki tapahtuu avoimesti ja yhteistyössä kansalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Ohjelmaehdotuksen voi tehdä kuka tahansa. Juhlavuoden teemana onkin Yhdessä.

”Sihteeristö katsoo ensin, että ohjelmille asetetut perusedellytykset täyttyvät, minkä jälkeen kansalaisista koostuva hankkeen hallitus antaa ohjelmista esityksensä valtioneuvoston kanslialle.”

Viran puolesta hankkeen hallitukseen kuuluu vain sen puheenjohtaja Paula Lehtomäki.

”Verkossa suomi100finland.fi-sivustolla on avoin ja julkinen haku ohjelmien rahoittamiseen. Verkosta löytyvät myös perusteet ja edellytykset juhlavuoden ohjelmille.”

Timosen mukaan tavoitteena on sisällyttää juhlavuoteen erityyppisiä ja -tyylisiä ohjelmia.

”Ohjelmistossa on kaiken kaikkiaan kaksituhatta eri hanketta. Kokonaisuus näyttää samalta kuin Suomikin, ja siihen on sisällytetty myös erityisiä teemoja kuten kansainvälisyys ja tulevaisuus.”

Kopra arvostelee tiedotteessaan muun muassa sitä, että rahaa on myönnetty Suomen ulkopuolelle esimerkiksi Afrikkaan, ”Liberian” niemimaalle ja Latinalaiseen Amerikkaan. Tosiasiassa rahaa on myönnetty Iberian niemimaalle.

Timosen mukaan ulkosuomalaiset ovat osallistuneet juhlavuoden ohjelmiston kokoamiseen innokkaasti.

”Ulkosuomalaisia on yli miljoona. Suomen juhlavuotta vietetään eri tavoin 70 maassa ja viidellä mantereella. Ulkomailla ohjelmisto koostuu 350:stä eri hankkeesta.”

”Minusta on hienoa ja iloinen asia, että eri puolilla maailmaa on innostuttu juhlavuodesta. Joukossa on ulkosuomalaisten lisäksi muita sellaisia ihmisiä, joiden juuret ulottuvat Suomeen tai joilla vain on sinivalkoista sydämessä.”