Humalaisia, juoksutakseja, seksiä takapenkillä ja kyyneleitä – HS kysyi, millaista on taksiautoilijan arki

Fakta Taksiala numeroina Suomessa on noin 9 500 taksiyrittäjää ja noin 10 000 taksiautoa. Vuosittain kuljetaan noin 50 miljoonaa matkustajaa ja ajetaan noin 830 miljoonaa kilometriä. Autoista noin 55 prosenttia on kaupungeissa. Henkilöautojen lisäksi kalustoon kuuluu 3 000 kahdeksan matkustajan tilataksia, tuhat vaihtoehtoisvarustettua pyörätuolitaksia ja 300 paareilla varustettua taksia. Lisäksi on edustusautoja. Alan kokonaisliikevaihto on noin miljardi euroa vuodessa. Suomessa on keskimäärin yksi taksi 530:tä asukasta kohden. Yksityishenkilöiden matkoja on 40 prosenttia, yhteiskunnan kustantamia taksipalveluita 40 prosenttia ja yrityksien ajoja 20 prosenttia kaikista kyydeistä.

Taksialaa saattaa odottaa pian ennennäkemätön muutos, jos hallituksen kaavailema taksiliikenteen vapauttaminen kilpailulle toteutuu.

Hallituksen jättimäistä liikennekaarihanketta jarruttaa juuri erimielisyys taksiliikenteestä. Sääntelyn purkamista vastustavat etenkin perussuomalaiset sekä taksiyrittäjät: huolenaiheina on pidetty muun muassa hinnoittelun villiintymistä, kuskiksi pääsemisen ja kaluston kriteerien höllentymistä sekä päivystysvelvoitteen poistumisesta.

Toisaalta uudistuksen uskotaan laskevan hintoja ja lisäävän taksien saatavuutta.

Miltä näyttää taksialan arki Suomessa nyt? HS haastatteli kahtakymmentä kuljettajaa ympäri maan. Vastaukset kerättiin Taksiliiton välityksellä puhelinhaastatteluina sekä sähköpostitse kuljettajilta Helsingistä Inariin. Useimmat vastasivat nimettöminä, koska kuljettajia koskee vaitiolovelvollisuus.

Taksinkuljettajan työ on asiakaspalvelua

On helppoa olla mukava taksiasiakas. Kun tilaa taksin oikeaan osoitteeseen, on ajoissa paikalla, käyttäytyy asianmukaisesti ja maksaa matkansa, homma toimii, kertoo suurin osa HS:n haastattelemista kuljettajista. Näin vastaajat kuvailivat unelma-asiakasta:

”Asiakas, joka vastaa tervehdykseen ja puhelee niitä näitä, arvostaen, että ollaan myös ihmisiä”, kertoo eräs kuski.

”Vaikka vanha ihminen tai liikuntarajoitteinen, joka antaa kuljettajalle pankkikortin ja tunnusluvun ja sanoo, että nostaisitko rahaa. Se luottamus”, kuvailee oululainen kuljettaja.

”Mun ehdottomia suosikkeja ovat terävät, vanhat mummot. Heillä ei ole mitään tarvetta miellyttää ketään ja asiat sanotaan niin kuin ne on. Ihan parasta”, kertoo pääkaupunkiseudulla työskentelevä taksinkuljettaja.

”Tulee mieleen eräs noin 40-vuotias ulkomaalainen mies. Asiakas nousi Helsingin keskustassa kyytiin, tervehti iloisesti ja alkoi heti pälpättää iloisesti. Mietin pari kertaa, onko tämä totta, hän puhelee ja minulle, ei puhelimeen tai ohikulkijalle! Siinä sitten juttelimme koko matkan. Hauskaa oli, nauroimme yhdessä pelkureille, välistävetäjille ja muille alhaisuuksille. Tuli hyvä mieli koko päiväksi”, pääkaupunkiseudulla taksia ajava kuvailee.

Erään kuljettajan mielestä asiakkaan käytöksellä ei ole merkitystä.

”En erittele asiakkaitani millään lailla. Jollakin saattaa olla paha päivä ja sattuu sillä hetkellä olemaan huonolla tuulella. Taksissa hänellä on siihen täysi oikeus.”

Ikävää ja toisinaan jopa uhkaavaa käytöstä

Ammatissa joutuu kohtaamaan epäystävällistä ja joskus aggressiivistakin käytöstä. Näin kuljettajat kuvailivat HS:lle ikäviä sattumuksia alan arjesta:

”Yövuorossa sain Helsingin keskustassa pitkän herran kadulta kyytiin. Matka oli Suomenojalle. Jo Kampin liikenneympyröistä piti pysähtyä kadunvarteen oksentamaan, ja mittari juoksi. Perillä lukema oli 25 euroa. Herra kävi öykkäröimään väittäen vaimonsa säestämänä, miten kuljetus on aina maksanut 15 euroa keskustasta. Tilanne oli uhkaava. Taksitarkastajan välityksellä summa saatiin sovittua 20 euroon”, pääkaupunkiseudulla työskentelevä autoilija kertoo.

”Ärsyttävä asiakas ei vastaa tervehdykseen, on ylimielinen, valittaa kalleudesta ja samalla väärästä ajoreitistä, vaikka ei ole muuta reittiä antanut”, kuvailee tuntojaan eräs kuljettaja.

”Navigaattorin reitin mukaan ajaessani asiakas alkoi heti haukkua reittivalintaani. Mies kertoi, miten hänen jalkansa oli leikattu väärin Meilahdessa. Että siksi hän kiroilee. Mietin, että minäkin olisin leikannut hänen jalkansa väärin, jos hänellä on ollut sama asenne jo silloin. Koko matkan hän haukkui naisystäväänsä. Hän myös löi naista reiteen. Perillä mies tinki vedoten reittiin. Nainen jäi maksamaan laskun. Sanoin hänelle, että toivottavasti pääset joskus eroon miehestäsi”, pääkaupunkiseudulla taksia ajava kuljettaja kertoo.

Kertomuksista käy ilmi, että hankaluudet korostuvat tiettyinä vuorokaudenaikoina.

”Asiakaskuntana inhottavin asiakasryhmä on keski-ikäiset, kovassa humalassa olevat naiset, jotka käyttävät alkoholia ja taksia kahdesti vuodessa: vappuna ja pikkujouluissa.”

Eläkkeellä oleva, Helsingissä taksia ajanut kuljettaja kertoo, että joskus sarkasmi auttaa: ”Kauan sitten sain kyytiini miehen, joka sanoi minua vittumaiseksi. Kun vastasin siihen, että niin ne kotonakin sanovat, kyydin päätteeksi hän antoi jopa tippiä.”

HS:n haastattelemat kuljettajat ammattilaiset kertovat saaneensa jopa tappouhkauksia.

Eräs kuski totesi ammatin olevan sen verran riskialtis, että esimerkiksi juoksutaksin ottajan perään ei huvita välttämättä juosta.

”Jos joku lähtee juoksemaan välttyäkseen maksamiselta, niin antaa mennä. Minä en ainakaan riskeeraa henkeäni juoksemalla pimeässä maastossa kenenkään perässä muutaman kympin takia. Jos tiedän, mihin taloon tai asuntoon asiakas menee, niin kutsun poliisin paikalle. Kerrostaloissa on hyvä seurata mihin asuntoon syttyy valot 5 minuuttia asiakkaan katoamisen jälkeen.”

Traagisia tarinoita

Pitkään alalla ollut kuljettaja huomauttaa, että vaikeimpia eivät ole humalaiset, vaan kyydit, joissa joutuu todistamaan esimerkiksi lasten kaltoin kohtelua.

”Kännisillä vanhemmilla on mukanaan yöllä kello kahdelta pari 2–4-vuotiasta taaperoa, jotka haluaisivat jo kotiin nukkumaan, mutta vielä pitää käydä ”Paten” luona kysymässä, olisko sillä viinaa. Päivystävä sosiaalityöntekijä tulee keskellä yötä kyytiin. Kun saavutaan osoitteeseen, paikalla on jo poliisit. Sossu hakee vauvan sieltä. Vauva on likainen, vaipat vaihtamatta. Lapsi on itkenyt niin paljon, että ei enää kuulu ääntä. Matka jatkuu sairaalaan.”

Inhimilliset tragediat ovat osa taksinkuljettajan työtä.

”Saat kyytiin luurangonlaihan naisen, joka on matkalla Terhokotiin. Tiedät sanomattakin, että tämä on naisen viimeinen matka omin jaloin. Tai saat kyytiin nuorehkon pariskunnan, joiden vauva on juuri kuollut”, sama kuljettaja kertoo.

”Kuskaat syöpää sairastavaa 8-vuotiasta monta kuukautta kodin ja sairaalan väliä. Pidät huolen, että sinulla ei ole flunssaa, kun menet viemään lasta, koska se saattaisi olla potilaalle vaaraksi. Lapsi joutuu sairaalaan, ja kuulet kuukauden päästä, että hän on menehtynyt. Lapsen vanhemmat lähettävät tekstiviestin, jossa kiittävät sinua kuljetuksista”, sama kuljettaja kuvailee.

Erikoisia tarinoita

Takseissa sattuu ja tapahtuu – etenkin, kun asiakkaat ovat juhlatunnelmissa.

”Oksennusvahinkoja sattuu jopa kerran vuodessa. Yleisimpiä ajankohtia ovat pikkujouluaika sekä lakkiaisviikonloppu. Kerran eräs nuorimies osoitti, ettei ollut saanut ylioppilaslakkia ihan turhaan – hän käytti sitä astiana”, yksi kuljettaja kertoo.

Pitkään pääkaupunkiseudulla ajanut muistelee ovelaa juoksutaksin ottajaa:

”Bussipysäkillä Helsingissä odotteli erittäin hieno herrasmies salkku kädessään. Hän sanoi, että myöhästyi bussista, ja Kouvolaan pitäisi päästä. Vähän ennen Porvoota hän sanoi, että käydään syömässä, hän tarjoaa ja mittarin voi pitää päällä. Kesken aterian mies sanoi, että voisiko kuski valvoa, ettei kukaan vie hänen salkkuaan, jos hän käy WC:ssä. Mies ei koskaan palannut vessasta. Salkku oli täynnä vanhoja sanomalehtiä.”

Valtaosa ei katso seksin harrastamista taksissa hyvällä. Erään kuskin autossa näin on tapahtunut useita kertoja, eikä hän ole pahastunut asiasta.

”12 vuoden aikana seksiä on harrastettu autossani kymmenkunta kertaa. Reagoin yleensä sanomalla, että älkää sotkeko penkkejä. Taksiin jää myös kummallisia tavaroita: erotiikkalehtiä, hieromasauvoja, tiiliä, wc paperia, kondomeita, porkkanoita ynnä muuta.”

Maaseudulla työskentelevä kuljettaja ajautui jopa kerran puunkaatohommiin.

”Lauantaina kesäaamuna kello 7 soitti iäkäs rouva ja kysyi, että osaatko käyttää moottorisahaa. Minä siihen, että joo, onhan tuota tullut ulvotettua. Rouvan piti saada pihlaja nurin ja pyysi apua. Otin oman sahan mukaan, kamppeet autoon ja verkkarit jalkaan. Paikalla oli varttunut rouva pyjama päällä ja puukkosaha kädessä. Puu piti kaataa, karsia ja sahata 30 sentin pölkyiksi. Ei muuta kuin tuumasta toimeen. Työ oli tehty ja rouva kysyi, mitä on velkaa. Kurkkasin mittariin ja sanoin 28,50. Rouva työnsi 50 euroa käteen ja sanoi, että tasaraha.”

Syrjäseuduilla asiakkaat ovat koululaisia ja vanhuksia

Useat HS:n haastattelemat kuljettajat haluaisivat romuttaa myytin juhlivaa kansaa kyydittävistä yöajajista. Moni painottaa, että etenkin monilla maaseudun kuljettajilla pääosa kyydeistä on koulukyytejä tai vanhojen ja huonosti liikkuvien ihmisten kuljettamista.

”Olen taksiyrittäjänä pienessä Kustavin saaristokunnassa. Toimimme täällä asiakkaan luottohenkilönä, joka opastaa asiakasta sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ja suorittaa ostokset ilman, että asiakkaan pitää nousta autosta. Joskus asiakas luottaa meihin enemmän kuin lääkäriin.”

Jos ihminen on huonossa kunnossa, taksikuskilla on velvollisuus seurata, että tämä pääsee kotiovestaan sisään.

”Vastuu ei lopu siihen, kun maksu on suoritettu. Ja jos auttaa asiakasta, niin silloin hän varmasti tulee uudestaankin taksin asiakkaaksi”, Oulussa ajava sanoo.

Nykyisin takseilla on päivystysvastuu, eli maaseudullakin on oltava taksi saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Eräs taksiautoilija pelkää, että kyytejä ei maaseudulla enää saa, jos taksiala vapautuu ja päivystysvelvoite poistuu.

”Meillä on Inarin kirkonkylässä yksi kapakka, joka on auki viikolla sunnuntaista torstaihin kahteen asti yöllä ja viikonvaihteessa kolmeen. Nykyinen taksilaki velvoittaa päivystämään, mutta liikenneministeri aikoo muuttaa kaiken, ja emme sitten enää jatkossa päivystä. Nykyään ei paljoa mieltä ylennä herätä kello 01.45 ja viedä vain yksi kympin kyyti, mutta Lapissa talvella se kympin kyyti voi pelastaa humalaisen elämän.”

Huolia ja toiveita taksialan vapauttamisesta

Kaavailtu taksiliikenteen vapauttaminen huolestuttaa valtaosaa HS:n kyselyyn vastanneista.

”Seitsemän vuotta rengin hommia pikkupalkalla töitä tehneenä olen tehnyt oman kisällintyöni. Olen oppinut työn läpikotaisin: tuntikausien tyhjät odotukset ja ruuhkien hektisyyden, kaupungin joka kolkan ja maakuntien reitit. Olen mielestäni ansainnut sen kiintiöidyn siivun palkakseni noista vuosista. Renkien palkat todennäköisesti pienenevät, kun autojen määrä kasvaa. Itse en ainakaan kovin helpolla siihen työhön palaa. Joko vaihdan hyvin surullisena alaa, tai sitten katson tämän homman katkeraan loppuun asti.”

”Kukaan ei huomioi sitä, mitä yritetään kertoa: tarveharkinta ja asemapaikat sekä säädelty taksa ovat asiakkaan etu. Uudistuksen myötä tulee, okei, työpaikkoja lisää, mutta myös konkursseja, työttömyyttä. joka ei tietysti näy missään, koska entisellä yrittäjällä ei ole sosiaaliturvaa.”

”Ärsyttää, kun vihdoin viimein olen päässyt pitkäaikaistyöttömän listoilta ja kolmatta vuotta on oma taksi. Suunnittelin, että ostaisin kerrostalo-osakkeen ja oltaisiin lähempänä (maalaiskunnan) keskustaa, mutta ei enää uskalla. Kerrankin tuntui, että pääsisi normaaliin elämään kiinni. Mutta ei voi suunnitella, kun kahden vuoden päästä lupia satelee kaikille.”

Niitäkin on, jotka odottavat mahdollista uudistusta myönteisin mielin.

”Onneksi sitten saa tehdä töitä kun haluaa ja saa ottaa sellaisen korvauksen kuin haluaa.”

”Hyvä asia, ja ei minulle mikään muutu, kun tilataksin kanssa nyt jo sovitaan hinnoista. Ei ne hinnat nouse, ne laskee. Ja sitten isot taksiasemat ei pääse vetämään enää välistä.”

”Kilpailun myötä meille jää tehtäväksi pitää huolta, että asiakas tulee toistekin muutenkin kuin pakosta.”