Yli satatuhatta euroa päätyi perussuomalaisten kansanedustajaa lähellä oleville yhdistyksille – THL arvioi toisen ruoka-apuhankkeen kirkkaasti paremmaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ohjannut 765 000 euroa valtionapua hankkeelle, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL asiantuntija-arvion perusteella selvästi heikompi kuin toinen rahoitusta hakenut taho.

Joillain rahoitusta saaneen Samaria-yhdistyksen johtaman hankkeen yhdistyksillä on tiiviit siteet perussuomalaisten kansanedustajaan Mika Niikkoon. Niikkoa lähellä olevat yhdistykset ovat saaneet toista sataatuhatta euroa rahoitusta. Niikko on ollut vahvasti ajamassa rahoituksen myöntämistä Samarian hankkeelle.

Kyse on niin sanotuista eduskunnan ”joululahjarahoista”, eli kansanedustajien joka vuosi eri kohteelle suuntaamasta kertaluonteisesta rahoituksesta.

Ensimmäistä kertaa historiassaan STM ohjattiin myöntämään rahaa ruoka-apuun. Ruoka-apu oli vahvasti perussuomalaisten kansanedustajan Niikon ajama.

Heikki Saukkomaa

Perussuomalaisten uutissivuston Suomen uutisten jutussa Niikkoa kutsutaan ruoka-apuhankkeen ”puuhamieheksi”. Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston valiokuntavastaavana toimiva kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (ps) kiittelee jutussa Niikkoa asian hyvästä valmistelusta ja sanoo tämän tehneen ”valtavan työn”. Niikko myös kertoi ruoka-avusta Samarian lehdessä syyskuussa, että rahaa on tulossa ruoka-aputoimijoille. STM julkisti päätöksen tällä viikolla.

Asiaan kiinnitti huomiota sosiaalipolitiikan tutkija ja vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo blogissaan.

Rahaa ruoka-avun myöntämiseen haki kaksi varteenotettavaa hanketta: Sininauhaliitto ja Samaria. STM valitsi näiden väliltä.

Sininauhaliiton hakemuksessa oli kaksi suurta toimijaa, Sininauhaliitto itse ja vapaakirkko ViaDia. Ne ovat Suomen suurimpiin ja kokeneimpiin lukeutuvia ruoka-avun toimittajia.

STM päätyi kuitenkin antamaan 765 000 euroa Samarian hankkeelle. Osa yhdistyksistä on tunnettuja ruoka-avun jakajia, kuten Hyvä Arki, Manna-Apu sekä Veikko ja Lahja Hurstin Laupeuden-työ. Mukana Samarian hankkeessa on myös vähän tunnettuja, pieniä toimijoita, joilla ei ole merkittävää kokemusta ruoka-avun jakamisesta. Monella tällaisella yhdistyksellä on läheiset suhteet Niikkoon.

Niikko on esimerkiksi perustanut Takaisin Elämää -yhdistyksen, jolle on nyt myönnetty STM:n toimesta 52 000 euroa. Niikko jätti yhdistyksen vuonna 2011 noustessaan eduskuntaan. Takaisin Elämää -yhdistyksen toiminnanjohtajan Nina Havion perustamalle Ruoka-apu Yhdistysten liitolle on myönnetty 47 000 euroa. Niikon vaalipäällikön Timo Valtosen johtamalle Joosua Missiolle on myönnetty 35 000 euroa.

Takaisin Elämää ja Joosua Missio toimivat Vantaalla, jossa Niikko on kaupunginvaltuutettu. Yhdistykset ovat profiloituneet nuorisotyöhön, eivät ruoka-apuun. Ruoka-apu Yhdistysten liitto puolestaan rekisteröitiin vasta tämän vuoden huhtikuussa.

Hanketta koordinoiva Samaria, joka sai 100 000 euroa, on kokenut sosiaalialan toimija, mutta sillä on pienempi kokemus ruoka-avusta. Ruoka-apua ei mainita Samarian kotisivuilla lainkaan.

Niikko sanoo tekstiviestitse, että avustuspäätöksen on tehnyt STM ja se on erittäin kannatettava.

”Samaria ry on luotettava valtakunnallinen laupeuden työtä tekevä taho myös ruoka-aputyön sektorilla.”

STM ulkoisti ruoka-apuun rahoitusta hakevien tahojen arvioinnin THL:lle. Ministeriössä asiaa valmistelleen virkamiehen Elina Palolan sekä osastopäällikkö Kirsi Varhilan mukaan rahoituksen myöntämispäätöksessä on tukeuduttu THL:n arvioon. Myös peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) toteaa, että asia on valmisteltu THL:ssä ja päätös tehty siltä pohjalta.

”Meille tuli lähemmäs sata hakemusta ja totesimme, ettei meillä ole mitään mahdollisuuksia alkaa näitä arvioimaan. THL arvioi ne ja nosti esiin parhaat. Se oli vahvin perusteemme”, sanoo Palola.

HS:n haltuunsa saamista asiakirjoista käy ilmi, että Sininauhaliiton hakemus on kuitenkin THL:n asiantuntijoiden mielestä huomattavasti parempi kuin Samarian. Ja että STM on lopulta päättänyt vastoin THL:n arviota parhaasta ehdokkaasta.

Asiakirjan mukaan Sininauhaliiton hakemus kattaa 100 paikkakuntaa ympäri Suomen ja tavoittaa 40000 ihmistä. Samarian hanke taas tavoittaa 40 paikkakuntaa, ja tavoitettujen ihmisten määrää ei kerrota.

”.. keskinäisen vertailun perusteella voidaan todeta Sininauhaliiton hakemuksen olevan kattavampi ja hyödyntävän rahoitusta kokonaisvaltaisesti paremmin. Toiminta kattaa laajemman alueen, vahvistaa jo olemassa olevia rakenteita sekä kehittää ruoka-avun ohella pidempiaikaisia vaikutuksia tuottavaa toimintaa.”

”Sininauhaliitolla on olemassa laajemmat toiminta-alueet, joihin rahoituksella haetaan vahvistusta. Samaria sen sijaan pyrkii laajentumaan entisestään ja vahvistamaan toimintaansa. Sininauhaliiton suunnitelma nähdään tässä kohdin parempana, sillä arvioinnissa yhtenä kriteerinä oli jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen.”

”Kohderyhmiltään hakemukset ovat lähes identtiset. .. Erotuksena kuitenkin se, että Samaria hakee rahoitusta uusiin kylmäkuljetusautoihin, kun taas Sininauhaliitolla kalusto on jo valmiina.”

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

STM:n Varhilan mukaan rahat päätettiin lopulta ohjata Samarialle, koska hankkeen yhdistykset suunnittelevat ostavansa rahalla kylmäkuljetusautoja.

”Näin ruoan jakelua voidaan laajentaa myös nykyisestä.”

THL:n arvioinnissa kuitenkin nimenomaan todetaan, että yhtenä kriteerinä oli olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen. STM:stä on myös toistuvasti painotettu, että rahoitettavan toiminnan on olennaista kattaa laaja alue. Kylmäkuljetusautot eivät ole hakemusten kriteeri.

”Pyysimme kyllä THL:ää pohtimaan, onko olemassa olevalla toiminnalla merkitystä. Mutta päädyimme kuitenkin siihen, että pidemmällä aikavälillä raha hyödyttää eniten näin, kun ongelma on ruoanjakelussa nimenomaan se kylmäketju.”

Eikö tämä ole omituista?

”En tiedä, onko tämä omituista. Rahan jakajalla on aina tietyllä tavalla päätösvalta siinä, miten rahaa jakaa.”