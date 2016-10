Perheväkivallan uhrit saavat 24/7-tukipuhelimen – pääasiallisina maksajina ovat ylinopeuksista tuomitut

Fakta Perhe- ja lähisuhdeväkivalta vuonna 2015 8 794 poliisille ilmoitettua väkivaltarikosta 4 901 pahoinpitelyä 1 277 laitonta uhkausta 68 % uhreista naisia 78 % tekijöistä miehiä 41 % tapauksista tekijänä puoliso 26 % tapauksista tekijänä vanhempi 37 % uhreista 25-44-vuotiaita Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus

Loppuvuonna avataan valtakunnallinen auttava puhelin, joka tarjoaa tukea naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille. Vastaavaa ympärivuorokautista palvelua ei ole Suomessa aiemmin ollut. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava auttava puhelin on ollut käytössä jo kymmenen vuotta.

”Meillä on useita järjestöjen ylläpitämiä auttavia puhelimia, mutta ne toimivat yleensä vain tietyn ajan päivästä. Järjestöiltä saamamme palautteen perusteella tarve ympärivuorokautiselle palvelulle on olemassa”, kehittämispäällikkö Helena Ewalds Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo.

Uuden auttavan puhelimen toiminta poikkeaa nykyisin toimivista siinä, että puhelinpäivystäjinä on sitä työkseen tekeviä ammattilaisia. Esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen auttavassa puhelimessa toimii yleensä vapaaehtoisia. Ammattilaiset ovat kouluttaneet heidät tehtävään..

THL valitsee palveluntuottajan lähipäivien aikana viiden järjestön joukosta. Auttavan puhelimen nimeksi on valittu Nollalinja, ja sen puhelinnumero ja verkkosivu julkaistaan todennäköisesti joulukuun aikana.

”Pyrimme saamaan palvelun käyntiin ennen joulua, sillä perheväkivaltateema nousee aina pyhien aikana esille”, Ewalds sanoo.

Uusi puhelinpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti lähisuhdeväkivallan uhreille, joista suurin osa on naisia. Palvelun avaaminen pohjaa Suomen viime vuonna ratifioimaan Istanbulin sopimukseen. Se on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Yksi sopimuksen velvoitteista oli ympärivuorokautisen valtakunnallisen maksuttoman auttavan puhelimen perustaminen.

Puhelinpäivystäjät antavat soittajille neuvoja, mutta he ovat myös keskusteluapuna.

”Perheväkivallan uhri voi tarvita aluksi yksinkertaisesti kuuntelijan, joka uskoo häntä. Monen kokemus on, että viranomaisille on vaikea kertoa asiasta tai asiaa ei jopa uskota. Monen uhrin on myös vaikeaa ymmärtää itselleen tapahtunutta. Vaikka uhri tietää, että perheväkivalta on yleistä, hänelle voi tulla epäilys siitä, että hänessä itsessään on vika”, Ewalds kertoo.

Asioiden ääneen sanominen on tärkeä askel tapahtuneen käsittelemisessä.

”Sanan väkivalta sanominen ääneen on tärkeää, sillä monesti uhri ei ymmärrä, että se mitä hänelle tapahtuu, on väkivaltaa. Väkivalta on niin voimakas sana, että usein ajatellaan, että pitää olla puolikuoliaaksi hakattu, jotta sitä voi käyttää”, Ewalds sanoo.

Nollalinjan rahoitus on tarkoitus kerätä rikosuhrimaksulla. 40 tai 80 euron maksu kerätään rikoksen tekijöiltä. Maksun suuruus riippuu rikoksen vakavuudesta. Suurin yksittäinen maksajaryhmä ovat autoilijat, jotka on tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Näistä neljäsosa on ylinopeussakkoja.

Rikosuhrimaksun keräämistä ei ole vielä saatu toimimaan viranomaisten tietojärjestelmien ongelmien vuoksi. Maksujen keräys käynnistyy aikaisintaan joulukuussa. Ensi vuoden talousarvioesityksessä on kuitenkin varattu 4,9 miljoonaa euroa avustuksia rikoksen uhrien tukipalveluita tuottaville yhteisöille.

”Eduskunta ajatteli, että uhriasiat ovat niin tärkeitä, että rahaa on jo varattu etupainotteisesti”, erikoissuunnittelija Venla Salmi oikeusministeriöstä kertoo.

Kaikki avustusrahat eivät mene uuteen puhelinpalveluun, vaan niitä jyvitetään muillekin yhteisöille, kuten Rikosuhripäivystykselle, joka on saanut rahoitusta myös muun muassa Raha-automaattiyhdistykseltä sekä Poliisihallituksen määrärahoista.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg iloitsee uuden auttavan puhelimen käynnistymisestä. Suuri osa Rikosuhripäivystyksen asiakkaista on juuri perheväkivallan uhreja.

”Meidän palvelumme on profiloitunut rikoskysymyksiin, ja me pystymme keskusteluavun lisäksi auttamaan ja tukemaan rikosprosessissa”, Åberg kuvailee.

Niin Åbergin kuin Ewaldsin toiveena on, että kun Nollalinjan tunnettuus kasvaa, suurempi osa perheväkivallan uhreista uskaltaa hakea apua.

Soitto Nollalinjaan voi auttaa uhrin muiden tukipalveluiden piiriin. Numeroon voi soittaa nimettömänä, mutta jos soittaja haluaa kertoa, missä kunnassa hän asuu, päivystäjä voi ohjata hänet lähipalveluiden piiriin.

”Jos esimerkiksi soittaja kertoo asuvansa Ylä-Lapissa, päivystäjä voi ohjata hänet Rikosuhripäivystyksen Ivalon toimipisteeseen. Siellä taas voidaan kertoa paikallisista tukipalveluista”, Åberg kuvailee.

Rikosten uhrien tukitoiminnan rahoittamista rikosten tekijöiltä kerättävillä maksuilla on perusteltu pedagogisena ratkaisuna. Ideana on, että rikoksen tekijä ymmärtää syy-yhteyden: teosta on syntynyt rikoksen uhri tai olisi voinut syntyä. Rahoitustapaa on moitittu siitä, että suurin osa maksuista tulee uhrittomista rikoksista.

”Rikosuhrimaksu on EU:n suosittelema tapa, ja se on yleistynyt eri maissa. Tämä on perusteltu ja symbolinen tapa rahoittaa tukipalveluita”, Åberg korostaa.

Rikosuhrimaksulla tuetaan tukipalveluita

Rikosuhrimaksun käyttöönotto liittyy viime vuonna voimaantulleeseen EU:n rikosuhridirektiiviin. Sillä on haluttu varmistaa uhrien tukipalveluiden tarjonta. Direktiivin myötä esimerkiksi poliisilla on velvollisuus ohjata rikoksen uhri tukipalveluihin.

Rikosuhrimaksu ei koske lievien rikosten tekijöitä. Näitä rikoksia ovat muun muassa näpistys, ilkivalta tai kunnianloukkaus.

40 euron rikosuhrimaksu lankeaa niille, jotka tuomitaan rikoksesta, jonka maksimituomio on puoli vuotta vankeutta. Näitä ovat muun muassa huumausaineen käyttörikos, rattijuopumus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

80 euron maksu tulee niistä rikoksista, joiden maksimituomio on yli puoli vuotta vankeutta. Yrityksille ja yhteisöille määrättävä rikosuhrimaksu on 800 euroa.

Auttavia puhelimia:

Rikosuhripäiväyksen auttava puhelin

0203 161 16

(ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21)

Naisten Linja Suomessa ry:n Naisten linja

0800 02400

(ma-pe 16-20, la-su 12-16)

Suomen mielenterveysseuran SOS-kriisipuhelin

010 195 202

(arkisin 9–07 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 15–07)

Suvanto ry:n Suvanto-linja kaltoin kohdelluille ikääntyneille ja heidän läheisilleen

0800 067 76

(ti ja to klo 12-16)

Tukinaiset ry:n kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille

0800 978 99

(ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21)