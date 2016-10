Kymmenien suomalaisten säätiöiden toiminnassa epäselvyyksiä – HS:n hankkima lista näyttää 34 tutkinnan kohdetta

Fakta Säätiö on hyödyllinen varallisuusmassa Säätiö on hyödylliseen tarkoitukseen luovutettu varallisuusmassa, ja sen tarkoitus määritellään säätiötä perustettaessa. Säätiöllä ei ole omistajia, osakkaita tai jäseniä, mutta sen on noudattava sääntöjään. Vajaa vuosi sitten voimaan tullut uusi säätiölaki lisäsi säätiötoiminnan julkisuutta ja tiukensi valvontaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonta selvittää Nuorisosäätiön lisäksi kymmenien suomalaisten säätiöiden toimintaa.

Helsingin Sanomien hankkimien dokumenttien mukaan säätiövalvonnan tutkimukset ovat kesken 34 säätiössä.

Lisäksi säätiövalvonta on antanut vuosina 2015 ja 2016 yksitoista päätöstä siitä, mitä säätiöiden hallitusten pitää epäselvyyksien vuoksi tehdä.

Epäilykset sääntöjen tai lain rikkomuksista ovat eritasoisia. Kesken olevien 34 selvityksen osalta epäilyjen syyt ovat salaisia. Päätöksen saaneiden osalta perusteet ovat julkisia.

Patentti- ja rekisterihallitus on esimerkiksi vaatinut palauttamaan säätiön puheenjohtajalle myönnetyn lainan, joka on otettu säätiön varoista. Lievemmissä tapauksissa kyse on ollut siitä, että säätiö ei ole toteuttanut sääntöjensä mukaista tarkoitusta eli on ollut passiivinen.

Jos valvojan päätös ei ole tehonnut tai säätiön hallituksen toiminta on aiheuttanut suurta vahinkoa, patentti- ja rekisterihallitus on käynnistänyt siviilioikeudenkäyntejä.

Oikeudenkäyntiin hallituksen jäsenten erottamiseksi säätiövalvonta on alkanut kahden säätiön eli Matti Koivurinnan säätiön ja Martti Mäntylä säätiön osalta. Vahingonkorvauksia patentti- ja rekisterihallitus hakee Pietari-säätiön hallitukselta, joka kanteen mukaan on aiheuttanut yli kymmenen miljoonan euron vahingot säätiölle.

Kolmas ryhmä on rikosperusteiset epäilyt. Tällaisesta on kyse esimerkiksi Bensowin lastenkotisäätiössä, jonka entinen hallituksen puheenjohtaja on syytteessä törkeästä veropetoksesta.

Ylen MOT-ohjelman tietojen mukaan säätiön edustajat asuttivat säätiön omistaman Villa Bensowin ja saaristohuvilan sillä perusteella, että hoidettavat lapset loppuivat.

Valvojan selvityksen alla nyt olevista säätiöistä tunnetuimmat ovat Kirsti Paakkasen säätiö ja Kirill Babitzin säätiö.

Marimekon entisen omistajan Kirsti Paakkasen säätiön asioiden hoitaja Kari Miettinen sanoo, että säätiövalvonnan tutkimukset johtuvat väitetystä toiminnan puutteesta.

”Emme olleet kahteen vuoteen 2014 ja 2015 myöntäneet apurahoja, mutta pitkällä tähtäimellä säätiö on toteuttanut tarkoitustaan”, Miettinen selvittää.

”Tänä vuonna apurahaa on jo myönnetty nuorelle muotoilijalle”, sanoo puolestaan Kirsti Paakkanen. Paakkasen säätiön tarkoitus on tukea ja edistää tekstiili- ja vaatetusalan suunnittelua sekä sisustustavaroiden ja -tarvikkeiden suunnittelua ja muotoilua Suomessa.

Hannu Jukola / Lehtikuva

Veikko Lintinen

Laulaja Kirill ”Kirka” Babitzinin säätiön osalta kyse on kahdesta asiasta.

Säätiö ei ole toimittanut selvitystä siitä, onko säätiön hallituksen jäsen maksanut takaisin 11 000 euroa, joka on säätiön varallisuutta. Myös tilinpäätökset vuoden 2012 jälkeen puuttuvat, valvojan asiakirjoista selviää.

Puuttuvien selvitysten vuoksi valvoja on asettanut säätiön hallitukselle 3 300 euron uhkasakon.

Babitzinin säätiön hallituksen puheenjohtaja, Paula Nummela kertoi perjantaina, että paperit ovat jo menossa patentti- ja rekisterihallitukseen. Nummela on edesmenneen Kirka Babitzinin (1950–2007) puoliso.

Babitzinin säätiön tarkoituksena on edistää, tukea sekä kehittää musiikin koulutusta ja harrastusta sekä tukea ja kehittää musiikkitaidetta. Viimeisimmän eli 2012 toimintakertomuksen mukaan ainoa toiminta on ollut Kirill Babitzinin musikaalin suunnittelu.

Sellainen valmistuikin tänä vuonna Valkeakosken kesäteatteriin.

”Hallitus päätti, että Kirill Babitzin säätiö lopettaa toimintansa vuoden 2013 aikana”, Paula Nummelan allekirjoittamassa viimeisimmässä toimintakertomuksessa sanotaan.

Paula Nummela ei perjantaina halunnut kommentoida säätiön toimintaa sen enempää, vaan kehotti kääntymään hänen kirjanpitäjänsä puoleen.

Julkisuudessa tunnettu on myös toinen musiikin harrastusta edistävä säätiö, Erkki Ala-Könni säätiö. Kyseessä on legendaarisen kansanmusiikin ja -perinteen kerääjän Erkki Ala-Könnin (1911–1996) elämäntyön jatkaja.

Vuonna 1986 perustetun säätiön tarkoituksena on tukea pyrkimyksiä kulttuuriperinteen, erityisesti eri kansanperinnemuotojen audiovisuaaliseksi tallentamiseksi sekä ”suorittaa muuta tallennusta ja vaalintaa”.

Säätiötä koskeva epäselvyys tuli patentti- ja rekisterihallituksen ratkaistavaksi 2015, kun Ala-Könnin entisen assistentin Vuokko Kivisaaren kuolinpesä vaati säätiöltä 281 000 euron palkkasaatavia. Säätiö ja kuolinpesä ehtivätkin sopia mittaamattoman arvokkaan soitin- ja nauhoitekokoelman luovuttamisesta Kivisaaren perillisille lokakuussa 2015.

Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin päätti, että Ala-Könnin säätiö ei saa luovuttaa kokoelmaa kuolinpesälle. Perusteluina oli muun muassa se, että 1990-luvulla syntyneestä palkkasaatavasta ei ole luotettavaa selvitystä.

Keskustataustaisen Nuorisäätiön tutkinta on yhä kesken patentti- ja rekisterihallituksessa. Säätiövalvonta selvittää mahdollisia lähipiirin kauppoja ja sitä, onko säätiön johto toteuttanut huolellisesti säätiön tarkoitusta.

Ylen selvitys herätti Patentti- ja rekisterihallituksen tutkimaan säätiölain noudattamista elokuun lopulla. Ylen selvityksen mukaan yhtiön asiamies on vallankäyttäjänä myös kiinteistösijoitusyhtiössä, joka on käynyt asuntokaupoilla samassa kohteessa Nuorisosäätiön kanssa.

Asiamies Aki Haaro ja toinen keskustavaikuttaja, Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen ovat lisäksi laajentaneet säätiön toimintaa kovan rahan rakennuttamiseen.

Sääntöjen mukaan Nuorisosäätiön tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen.