Sdp:hen liittyneellä suomensyyrialaisella ”lelusalakuljettajalla” on kytköksiä jihadistiryhmiin

Sosiaalidemokraatteihin lokakuun alussa liittyneellä ”lelusalakuljettajana” tunnetulla suomensyyrialaisella Rami Adhamilla on tiiviitä yhteyksiä sunnimuslimien jihadistijärjestöihin Syyriassa.

Adham on saanut Suomessa ja maailmalla ”lelusalakuljettajan” lempinimen ja häntä on ylistetty julkisuudessa, koska hän on käynyt Syyriassa Aleppossa jo 28 kertaa ja vienyt mukanaan muun muassa leluja lapsille.

Adham liikkuu alueilla, joihin kansainväliset avustusjärjestöt eivät pääse. Siihen hän tarvitsee alueita hallitsevien islamistiryhmien apua. HS kirjoitti jo vuonna 2014, että Adham liikkuu Syyriassa islamilaisen Liwa al-Tawhid -kapinallisryhmän kanssa.

Adhamilla on tiiviitä islamistikytköksiä, joita Sdp:n jäsen Anter Yasa nosti esille lauantaina Facebook-päivityksessään.

Facebook-sivuillaan Rami Adham muun muassa poseeraa Abdullah al-Muheisnin kanssa. Al-Muheisni on tunnettu jihadistisaarnaaja, sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Carnegie-tutkimuslaitoksen tutkijan Aron Lundin mukaan al-Muheisni on työskennellyt muun muassa Isisin, al-Qaidasta irronneen al-Nusran rintaman sekä Ahrar al-Shamin kanssa.

Kuvassa Adham ylistää al-Muheisnia.

”Tohtori al-Muheisni ja minä tapasimme viime vuonna Aleppon maaseudulla. Hän on tällä hetkellä selvästi yksi kaikkein merkittävimmistä vapaustaistelijoista, erittäin kunnioitettu hahmo, Isisin ja Assadin hallinnon ja hänen liittolaistensa vihaama”, Adham kirjoittaa.

Toisessa kuvassa Adham istuu pöydän ääressä neljän miehen kanssa. Adhamin takana seinällä on islamistisjärjestö Islamic Frontin lippu. Parasta ruokaa Syyriassa parhaassa seurassa, Adham kirjoitti kuvan yhteyteen.

Islamic Front on kattojärjestö, jonka alle kuuluu useita sotilaallisia ryhmittymiä. Monet niistä ovat islamistisia.

Eräässä päivityksessä Adham sanoo kaksitoistashiialaisuuden edustajien kuuluvan ”sairaaseen ja äärimmäiseen kulttiin, joka pohjautuu ihmisten palvomiseen ( Ali ja Hussain ) ja on täynnä kerettiläisiä näkemyksiä”.

Kaksitoistashiialaisuus on shiia-islamin suurin suuntaus. Päivityksen on kirvoittanut joidenkin shiiamuslimien harjoittama rituaali.

Suomi-Syyria Yhdistyksen Facebook-sivuilla Adham muun muassa kirjoittaa, että ”kamppailu Syyriasta on historiallinen, emmekä luovuta ennen kuin saamme ajettua kaikki majuus ulos”. Majuus tarkoittaa shiiamuslimeja.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ei halunnut kommentoida asiaa Helsingin Sanomille. Helsingin piirin toiminnanjohtaja Hanna Isbom sanoo olevansa lomalla ja selvittävänsä asiaa kun palaa takaisin Suomeen.

Rami Adham kiistää väitteet islamistikytköksistä.

”Ei ole mitään äärikytköksiä, se on vain teidän mielessänne. Työni on sataprosenttisesti humanitaarista enkä käsitä, miten ihmisiltä löytyy aikaa yrittää mustamaalata sitä. Koittakaa ymmärtää, että työtäni ei voi tehdä ilman että on turvamiehiä. Turvamieheni ovat täysin Vapaan Syyrian armeijan taistelijoita.”

Vapaan Syyrian armeija on kapinallisryhmien kattojärjestö.

”Al-Muheisni on tunnettu hahmo, korkeasti arvostettu imaami kaikkien syyrialaisten keskuudessa. Hän ei kuulu mihinkään islamilaisiin ryhmiin”, Adham sanoo.

Hän kertoo tavanneensa al-Muheisnin Aleppossa kuolleen turvamiehen muistotilaisuudessa.

”Se oli erittäin hyvä tilaisuus keskustella hänen kanssaan, kun hän oli sattumalta tullut samaan paikkaan. Arvostan ihmistä, joka on maltillinen ja tukee Syyriassa taistelevia ihmisiä. Al-Muheisni kiertää kaikki ryhmät ja pitää heille luentoja. Hän on rakastettu ja kunnioitettu henkilö Syyriassa.”

Adhamin mukaan Liwa al-Tawhid, jonka kanssa hän liikkuu, ei ole islamistinen järjestö vaan ”aleppolainen taisteluryhmä, joka on muodostunut partureista ja kauppiaista ja muista tavallisista syyrialaisista, jotka haluavat puolustaa omaa maataan ja omaa kansaansa”.

Islamic Front -kattojärjestö kuuluu Adhamin mukaan Vapaan Syyrian armeijaan eikä sillä ole mitään tekemistä islamististen ääriryhmien kanssa.

”Jopa Yhdysvallat ja Turkki tukevat heitä. Islamic Front taistelee kiivaasti Isisiä vastaan.”

Adhamin mukaan shiiamuslimeja koskevat kommentit on irrotettu kontekstistaan. Hän sanoo puhuneensa vain ääri-islamistisista shiioista, jotka ovat tulleet Syyriaan taistelemaan presidentti Bashar al-Assadin puolella.

Syyriassa on paljon shiialaisia jihadisteja Irakista, Iranista, Libanonista ja myös Afganistanista. Tätä toimintaa rahoittaa ja ohjaa Assadin liittolainen Iran.

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professorin Hannu Juusolan mukaan piirit, joissa Rami Adham liikkuu, ovat islamistisia. Ulkopoliittisen instuutin vanhempi tutkija Toni Alaranta on samaa mieltä.

”Järjestöt ajavat sharia-lakiin perustuvaa jyrkän islamilaista valtiota, eivätkä demokratiaa. Se on täysin yksiselitteistä”, sanoo Juusola.

Juusolan mukaan yhteydet islamisteihin eivät ole ongelmallisin asia Adhamissa. Jos haluaa päästä Aleppoon ja toimia alueella, on pakko mennä islamististen järjestöjen kautta.

”Ongelma ovat hänen kommenttinsa. Ne ovat hyvin jyrkän uskonnollisen ääri-ihmisen kommentteja. Hyvin voimakkaasti shiiamuslimien vastaisia”, Juusola sanoo.

”Adham näkee Syyrian konfliktin hyvin selvästi uskonnollisena sotana ja hänelle shiiat ovat harhaoppista roskaväkeä.”

Juusolan ja Alarannan mielestä suomalainen lehdistö ja Sdp eivät ole olleet riittävän kriittisiä Adhamia kohtaan. Adhamin islamistiyhteyksiä ei ole tuotu juuri esiin, HS:n vuonna 2014 kirjoittamaa juttua lukuun ottamatta.

”Lelusalakuljettajasta” on tullut lyhyessä ajassa kuuluisuus Suomessa ja maailmalla. Adham on alkanut kiinnostaa myös kansainvälistä mediaa. Al Jazeeran englanninkielisen AJ+ -verkkopalvelun tekemä videojuttu Adhamista on kerännyt jo 34 miljoonaa näyttöä. Ilta-Sanomien haastattelussa Adham sanoo, että video on AJ+:n kaikkien aikojen suosituin.

Juusola ihmettelee myös, ettei Sdp tiennyt Adhamin taustoista mitään.

”Hän toimii sellaisten liikkeiden kanssa, jotka eivät todellakaan aja Syyriaan demokraattista valtiota. Luulisi, että Sdp:n olisi ollut hyvä tietää tämä, ennen kuin hänet otettiin avosylin vastaan.”

Alaranta on samaa mieltä.

”Kun kirjoittelee näin radikaaleja näkemyksiä shiiamuslimeista, on vaikea nähdä, että Sdp voi jakaa tällaista arvomaailmaa. Puolueen jäsenenä on ihminen, joka julkisesti esittää tällaisia väitteitä.”