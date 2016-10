Kilpailukykysopimuksen takia parin miljoonan suomalaisen työaika pitenee – miten se onnistuu eri aloilla?

Fakta Palkansaajia ja työnantajia edustavat liitot sopivat kevään lopulla työajan pidentämisestä eri aloilla. Muutokset tehdään eri tavoilla eri aloilla. Sopimus koskee paria miljoonaa työntekijää. Ulkona ovat muun muassa rakennus-, elintarvike- ja kuljetusalat. Syynä oli alkukeväästä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvottelema sopimus, jonka mukaan vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Sopimuksen mukaan muutos voidaan toteuttaa esimerkiksi kokonaisina päivinä. Työajan pidentämisellä halutaan parantaa Suomen kilpailukykyä alentamalla työnantajien työstä maksamia kustannuksia. Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017, ellei alakohtaisissa sopimuksissa toisin määrätä.

Tuhansilla työpaikoilla väännetään juuri nyt kättä saman pulman parissa: työaikaa pitäisi pidentää 24 tuntia, koska kilpailukykysopimuksessa niin sovittiin. Mutta miten ihmeessä se tehtäisiin?

Vaihtoehtoja on monia. Yleisin tapa on pidentää työaikaa kokonaisina päivinä tai minuutteina.

Joillakin aloilla arkipyhävapaat, pekkasvapaat tai vuoroihin liittyvät vapaat vähenevät. Toisilla aloilla työaikapankkiin pannaan ilmaistunteja, joita käytetään, kun töitä on paljon. Työntekijöille ikäviä asioita kaikki.

Myös Urkurakentamo Veikko Virtasella on jo käytäväpuheissa käsitelty Suomen kilpailukyvyn takia tehtäviä lisätunteja.

”Meillä on pohdittu yksinkertaista ratkaisua. Työtä tehtäisiin 24 tuntia enemmän”, sanoi Urkurakentamo Veikko Virtasen toimitusjohtaja Heikki Autio vielä viikko sitten.

Myös pääluottamusmies Jukka Mäkilä totesi tuolloin, että kokonaiset työpäivät voisivat olla selkeä ratkaisu.

Linjana oli, että mitä vähemmän byrokratiaa, sitä parempi. Kaukana ei ole sekään aika, kun urkurakentamolla sopimukset tehtiin kirjaamalla ne ruutuvihkoon.

Mutta Mäkilän soitto työntekijöitä edustavaan Pamiin pari päivää sitten muutti suunnitelmat.

Pamista sanottiin, ettei 24 tunnin määräys edes koske urkurakentamoa, jossa noudatetaan Urkurakentamo Veikko Virtasen omaa paikallista työehtosopimusta, joka on Suomen pikkuruisimpia. Yhtiössä on nyt töissä yhdeksän ihmistä.

”Tämä muutti asiaa. Jos meidän ei tarvitse, me emme välttämättä pidennä työaikaa”, Autio sanoo.

Urkurakentamon tapaus kuvaa, kuinka erilaisia ja sotkuisia tilanteita ulkoa päin määrätty työajan pidennys aiheuttaa työpaikoilla.

Lukuisilla työpaikoilla 24 tunnin työajan pidennys on ehtinyt nostattaa enemmän intohimoja ja harmaita hiuksia kuin Urkurakentamolla.

Hankaluutta lisää se, että työntekijät haluavat ratkaisun, jota tuskin huomaa ja työnantaja ratkaisun, josta on yhtiölle mahdollisimman paljon hyötyä.

Niillä työpaikoilla, joissa liitot ovat sopineet kaikesta, sävelet ovat kohtuullisen selvät. Arviolta noin joka toisen työntekijän palkasta kuitenkin päätetään työpaikalla käytävissä neuvotteluissa.

Vain harvoissa paikoissa on vielä tehty paikallista sopimusta. Työajan pidennys otetaan käyttöön vasta, kun nykyiset sopimukset päättyvät, ja monet sopimuksista päättyvät vasta ensi keväänä.

Yksi näistä paikallisista sopimusaloista on paperiteollisuus, jossa paikallinen ratkaisu pitäisi saada aikaiseksi lokakuun loppuun mennessä. Muuten otetaan käyttöön liittojen sopima niin sanottu perälautasopimus.

Silloin esimerkiksi kahdeksantuntisia työvuoroja tekevillä työaika pitenee kolmella kokonaisella vuorolla.

UPM:n Kuusankosken paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti sanoo, että neuvotteluja on käyty jo kesästä asti, mutta lopullisia tuloksia ei ole. Hän sanoo, että puheissa on esiintynyt monenlaisia malleja aina pekkasvapaista luopumisesta koulutuspäiviin.

Untolahti arvelee, että metsäteollisuudessa ratkaisua voi viivyttää se, että kaikki kyttäävät, kuka kertoo omasta ratkaisustaan ensin.

”Ei oikein tahdo löytyä pelin avaajaa.”

Untolahti toivoo, ettei pääkonttori lopulta estä paikallista sopimusta ja määrää perälautamallia voimaan.

”Hyvä se olisi, että saataisiin järkevä paikallinen sopimus, joka sopii juuri näiden tehtaiden tarpeisiin.”

UPM:n Kuusankosken ja Kaukaan henkilöstöpäällikkö Kai Latvala on samaa mieltä, että olisi parempi, jos löytyisi tehtaille hyödyllisempi malli kuin liittojen sopima perälautamalli.

”Ideoita on pöydällä riittänyt. Päiviä voisi esimerkiksi käyttää koulutukseen, koska meillä on iso tarve koulutukseen ja kolmivuorotyöstä koneelta on ollut vaikea lähteä koulutukseen työajalla.”

Monilla aloilla liitot ovat järjestäneet yhteisiä koulutustilaisuuksia, miten kilpailukykysopimusta pitää tulkita. Etenkin 24 tunnin pidennys on herättänyt paljon kysymyksiä. Osa liitoista on lähettänyt erilaisia ratkaisumalleja työpaikoille.

Esimerkiksi Metalliteollisuuden ja Teknologiateollisuuden tilaisuuksissa on kysytty usein, onko työaikaa pakko pidentää. Vastaus on ollut, että on pakko, jos jompikumpi niin vaatii.

”Ei ole kuitenkaan mitään estettä sanoa ’ei’ työajan pidennykselle, jos molemmat osapuolet näin haluavat”, sanoo STTK:n johtaja Katarina Murto.

Osa työnantajista katsoo, että on älytöntä ottaa käyttöön 24 tunnin pidennys, koska se aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä yhtiössä. Yksi tällainen yritys on logistiikkayhtiö Varova.

”Meillä johtoryhmä totesi, ettei työajan pidennys sovellu meille”, toimitusjohtaja Pekka Laitinen sanoo.

Yhtiössä lähes kaikkien työehdot määritellään sopimuksessa, joka on kilpailukykysopimuksen ulkopuolella. Kiky olisi koskenut vain pientä osaa työntekijöistä.

”Enemmän työajan pidentäminen olisi ollut ajanhukkaa. Se olisi ollut huono työntekijöiden motivaatiolle eikä olisi parantanut meidän kilpailukykyä. Palvelualalla ei tästä taida kauhean paljon olla hyötyä, toisin kuin esimerkiksi teollisuudessa”, Laitinen sanoo.

Yhtiössä tehdään päinvastoin: joulun aikaan työaikaa lyhennetään palkallisilla vapailla, koska silloin ei ole töitä.

Työnantajaliitot haluavat olla hiljaa sopimuksesta luopumisen mahdollisuudesta tai antavat jopa ymmärtää, että 24 tunnin pidennys on pakko tehdä, vaikka työnantajakin katsoisi sen liian hankalaksi, hyödyttömäksi tai jopa mahdottomaksi.

Esimerkiksi työnantajaa edustava Teknologiateollisuus on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan ”mediassa ja muualla esitetyt väitteet mahdollisuudesta poiketa työajan pidentämisestä eivät koske Teknologiateollisuuden solmimia työehtosopimuksia”.

Sillä haluttiin rauhoittaa keskustelua mahdollisuudesta toimia vastoin kikyn henkeä.

Ainakin yksi ammattiryhmä kuitenkin säästyy työajan pidennykseltä, vaikka on mukana kilpailukykysopimuksessa. He ovat sairaalalääkärit, joiden työaikaa ei pidennetä, vaan koko lääkärialan pidennyksen hoitavat terveyskeskuslääkärit.

Sairaalalääkäreillä on jo terveyskeskuslääkäreitä pidempi työaika, ja terveyskeskuksissa pidennyksen voi monissa tapauksissa upottaa nyt palkattomana tehtyihin ylityötunteihin.