Katso sunnuntain HS-uutiset ja sää

Lähetyksessä kerromme, miten Suomen sakkolaki muuttuu. Jatkossa poliisi toimii tuomarina lievissä liikenne- ja näpistysrikoksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että poliisi voi päättää jo tapahtumapaikalla rangaistuksen, mikäli tekijä myöntää teon. Muutoksen taustalla on syyttäjien työmäärän helpottaminen. Uusi sakkolaki astunee voimaan joulukuussa.

USA:n laivasto otti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa käyttöönsä historiansa suurimman hävittäjäksi luokitellun sotalaivan: USS Zumwaltin. Alus on 180 metriä pitkän ja sen uppouma on 15 000 tonnia. Uppouma on noin kymmenen kertaa isompi kuin Suomen merivoimien suurimmilla miinalaivoilla Hämeenmaalla tai Uusimaalla. Aluksen rakentaminen maksoi yli kolme miljardia euroa.

Asiaa myös ”lelusalakuljettajana” tunnetusta Rami Adhamista, jolla kerrotaan olevan tiiviitä yhteyksiä sunnimuslimien jihadistijärjestöihin Syyriassa. Adham on saanut Suomessa ja maailmalla ”lelusalakuljettajan” lempinimen ja häntä on ylistetty julkisuudessa, koska hän on käynyt Syyriassa Aleppossa jo 28 kertaa ja vienyt mukanaan muun muassa leluja lapsille. Adham itse kiistää yhteydet ääri-islamisteihin.

Lisäksi kerromme Thaimaan kuninkaan kuoleman jälkeen julistetun juhlintakiellon vaikutuksista.

Mukana myös alkuviikon säätiedot.