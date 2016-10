Turvapaikanhakijoiden määrä jäämässä selvästi arvioitua pienemmäksi – vastaanottokeskusten lakkautukset jatkuvat

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on jäämässä tänä vuonna huomattavasti pienemmäksi kuin valtiovarainministeriö on arvioinut. Maahanmuuttoviraston mukaan uusia vastaanottokeskusten lakkautuspäätöksiä on luvassa lähitulevaisuudessa lisää, mahdollisesti vielä tässä kuussa.

Sisäministeriö on arvioinut, että Suomeen saapuisi tänä vuonna yhteensä noin uutta 10 000 turvapaikanhakijaa. Koko vuoden hakijamäärä on kuitenkin jäämässä noin kolmanneksen arvioitua pienemmäksi, jos kuukausittainen hakijamäärä pysyy loppuvuoden viime kuukausien tasolla.

Syyskuun loppuun mennessä turvapaikkahakemuksen oli jättänyt 4 689 ihmistä. Eniten hakijoita on tullut Irakista, Afganistanista ja Syyriasta.

”Koko vuoden hakijamäärä jää varmasti alle sen, mitä olemme alkuvuodesta arvioineet. Jos hakijoita tulee loppuvuoden aikana samaa vauhtia kuin nyt, niin koko vuoden määrä voi olla 6 000–7 000”, sanoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.

Hänen mukaansa Suomesta turvapaikkaa hakevien määrään vaikuttaa moni asia, mutta akuutteja merkkejä hakijamäärän kasvusta ei ole näköpiirissä.

Esimerkiksi Venäjältä tulevien turvapaikanhakijoiden määrä ei ole kääntynyt kasvuun syksyn aikana. Suomen ja Venäjän väliaikainen rajasopimus päättyi 6. lokakuuta.

Myös Tanskan ja Ruotsin rajavalvonta ja muut tehostetut valvontatoimet heijastuvat Suomen hakijamäärään.

”Ainakin Tanska on ilmoittanut jatkavansa niitä”, Repo sanoo.

Vuosi sitten alkaneen suuren pakolaisliikkeen pääreitti kulki Syyriasta Turkin ja Kreikan kautta Saksaan. Pieni osa jatkoi myös pohjoisemmaksi Suomeen asti.

Euroopan maat ovat tänä vuonna pyrkinyt sulkemaan reitin laittamalla rajat kiinni Balkanilla ja päättämällä, että Kreikkaan tulleet syyrialaiset palautetaan Turkkiin.

Esko Repo muistuttaa, että hakijamäärät voivat yhä kääntyä merkittävään kasvuun.

”Potentiaalia on. Turkissa on edelleen noin kolme miljoonaa pakolaista”, Repo sanoo.

Viime vuonna Suomesta haki turvapaikkaa ennätykselliset 32 000 ihmistä. Myös vastaanottokeskusten majoituspaikkojen määrä kasvoi sen myötä yli 30 000:n.

Lukuisia vastaanottokeskuksia on suljettu tämän vuoden aikana hakijamäärän vähenemisen myötä.

Tällä hetkellä keskuksissa on noin 23 000 majoituspaikkaa. Maahanmuuttoviraston mukaan määrä vähenee kevääseen mennessä vajaalla kymmenellätuhannella, kun jo tehdyt keskusten irtisanomispäätökset toteutuvat.

”Skenaario on, että vuoden 2017 lopussa paikkoja olisi 8 000–9 000, jos tilanne jatkuu nykyisenlaisena. Nämä ovat kuitenkin vain arvioita. Tilanne tietysti elää sitten, jos tapahtuu erilaisia asioita kuin on arvioitu”, sanoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Pekka Nuutinen.

Maahanmuuttovirasto ilmoitti viimeksi noin kaksi viikkoa sitten uusien keskusten sulkemisista. Seuraava ilmoitus lakkautuksista voi Nuutisen mukaan tulla tämän kuun lopussa.

Maahanmuuttovirasto haluaa pitää majoituspaikkojen määrän koko ajan mahdollisimman lähellä todellista tarvetta, sillä ylisuuren majoituskapasiteetin ylläpito on kallista.

Vastaanottokeskuksen lakkautuspäätöksestä kestää yleensä puoli vuotta siihen, että kyseinen keskus lopettaa toimintansa. Nuutisen mukaan uusia lakkautuspäätöksiä tehdään tarvittaessa kuukausittain.