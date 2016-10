Suomalaisten sienihavainnot kootaan kartalle – sieniatlas tulee kaikkien käyttöön

Metsässä tarpovat sienestäjät vaalivat parhaita sienipaikkojaan kuin kalleinta aarretta. Monet joutuvat nyt miettimään, jakaako tietojaan muiden kanssa vai ei.

Uusi sieniatlas.fi kokoaa yksittäiset sienihavainnot kansalaisten nähtäville. Verkkolomakkeiden avulla kerätään tietoja sienilajien levinneisyydestä, elinympäristöistä sekä uhanalaisuudesta.

Aivan valtavaa huolta sienestäjien ei omista aarteistaan tarvitse kantaa, sillä sieniatlaksen asiantuntijoiden tavoitteena ei ole etsiä tarkkoja ruokasienipaikkoja.

Sieniatlas on tarpeen, koska jopa kaikkein tutuimpien sienten levinneisyyden rajat tunnetaan huonosti.

”Esimerkiksi suppilovahveroista me tiedämme, että se on yleinen aina Oulun korkeudelle asti. Mutta epäselvää on, kuinka pohjoisessa sitä vielä tavataan”, sanoo suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorff Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Tänä syksynä suppilovahveroa on havaittu Oulun pohjoispuolella Sodankylässä, joten se pärjää mitä ilmeisimmin myös Lapissa, joskin harvalukuisena.

Sieniatlas.fi avautuu tämän vuoden lopulla, mutta tiedotusta varten on jo perustettu oma Facebook-ryhmä.

Sieniatlaksen asiantuntijat järjestävät kansalaisille sienikoulutusta eri puolilla Suomea, jotta ihmiset rohkaistuisivat kertomaan havainnoistaan, ja kenties innostuisivat keräämään myös tieteellisiä näytteitä museokokoelmiin.

Tavoitteena on koota tietoja eri museoiden kokoelmista ja kansalaisten sienihavainnoista Lajitietokeskuksen tietokantaan.

Projektissa ovat mukana Luonnontieteellisen keskusmuseon lisäksi, Oulun ja Turun yliopistojen kasvimuseot, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo sekä Suomen sieniseurat.