”Lelusalakuljettaja” Rami Adham on kerännyt verkossa yli 80 000 euroa – rahat hän sanoo käyttävänsä koulujen rakentamiseen Syyriaan

”Lelusalakuljettajaksi” kutsuttu suomensyyrialainen Rami Adham on kerännyt verkossa toimivalla gofundme-sivustolla 81 000 euron joukkorahoituksen toimintaansa Syyriassa.

Adham erosi Sdp:n jäsenyydestä sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat uutisoi viikonloppuna, että Adhamilla on yhteyksiä syyrialaisiin ääriliikkeisiin.

Aikaisemmin Adham on tullut tunnetuksi hyväntekijänä, joka on järjestänyt useita avustuskuljetuksia Syyriaan. Hän on muun muassa vienyt runsaasti leluja lapsille.

Adham kirjoitti gofundme-sivustolle olevansa Alepposta kotoisin oleva kuuden lapsen isä, joka on asunut Suomessa vuodesta 1989. Hän kertoo, että on jokaisen oikeus antaa ja saada apua, kun on avun tarve. Hän kirjoittaa, että hänen avustustoimintansa alkoi viisi vuotta sitten, kun hän päätti omistautua Syyrian lasten auttamiseen.

Saadut rahat hän sanoo käyttävänsä koulujen rakentamiseen Syyriaan lähelle Turkin rajaa.

Adham kirjoittaa kuluttaneensa kaikki säästönsä ostaakseen lääkkeitä, ruokaa, vettä ja leluja viedäkseen ne sitten Syyriaan. Hän sanoo käyneensä Syyriassa 27 kertaa neljän vuoden aikana. Kirjoitus on tehty 23. elokuuta 2016.

Tiistaiaamuun mennessä rahoitusta oli kertynyt 81 673 euroa. 57 ihmistä on kommentoinut avustuspyyntöä. Monet kutsuvat Adhamia enkeliksi, mutta joukossa on myös ainakin yksi kirjoittaja, joka epäilee Adhamia islamistiksi, joka kerää terroristeille rahaa.

Adham sanoo HS:lle, ettei rahoja ole vielä käytetty. Tarkoitus on kerätä 100 000 euroa. ”Me olemme rakentaneet kolme koulua Syyrian pakolaisleireille ja tämä mahdollistaa neljännen koulun sekä toiminnan pyörittämisen. Ja vielä päiväkerhon”, Adham sanoo.

Hän sanoo matkustavansa marraskuussa Syyriaan, jolloin rahoja todennäköisesti tarvitaan. ”Nämä eivät mene minun tililleni, kuten jotkut epäilevät, vaan Suomi Syyria Yhteisön tilille”, Adham sanoo.

Maanantaina Suomen tietotoimisto STT kertoi, että Adham on syyllistynut vuosien varrella useisiin pahoinpitelyihin ja saanut teoistaan sakkoja. Adham on tuomittu ehdolliseen vankeuteen ainakin parissa pahoinpitely- ja dopingrikosjutussa.

Helsingin Sanomien uutisessa viikonloppuna kerrottiin, kuinka Adham esiintyy Facebook-sivuillaan jihadistisaarnaajaksi tunnetun miehen kanssa. Sivustoilla Adham on myös esittänyt shiiamuslimien vastaisia näkemyksiä.

Adham kertoi HS:lle viikonloppuna, ettei hänellä ole yhteyksiä ääriliikkeisiin. Hän sanoi, että hänen shiiamuslimeja koskevat kommentit ovat irrotettu asiayhteydestä.

Sdp:n puoluesihteeri Reijo Paananen keskusteli HS:n kirjoituksen jälkeen Adhamin kanssa. Myös kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa on ilmoittanut selvittävänsä, millaisia yhteyksiä Adhamilla on Syyrian ääriliikkeisiin.