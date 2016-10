Yli 40-vuotiaiden joukossa työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä vähenee – nuoret ajautuvat työkyvyttömyyseläkkeelle entistä useammin

Nuorien työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on kasvanut lähes kymmenen prosenttia vuodesta 2010. Eniten on kasvanut 20–24-vuotiaiden eläkeläisten määrä.

Koko väestön keskuudessa työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 15 prosenttia, mutta parannusta on tapahtunut vain yli 40-vuotiailla. 55–59-vuotiaiden joukossa työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on pienentynyt jopa yli 25 prosenttia.

Yleisimpiä eläkkeiden syitä ovat mielialahäiriöt, skitsofreniat ja älyllinen kehitysvammaisuus, käy ilmi Kelan tiistaina julkaisemasta tiedotteesta.

Alle 40-vuotiaista työkyvyttömyyseläkeläisistä 80 prosenttia sai Kelan eläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa 13 prosenttia.

Kelan työkyvyttömyyseläkettä sai viime vuoden lopussa yhteensä 141 000 henkilöä.

Kela kertoi tiistaina, että työkyvyttömyyseläkeläisten määrä vähenee muun muassa siksi, että suomalaiset pysyvät usein vanhuuseläkeikään asti työkykyisinä.

Merkittävä syy on myös se, että kansaneläkkeen saajien määrä vähenee, koska yhä useampi eläkeläinen saa nykyään riittävän suurta työeläkettä. Aikaisemmin monet alhaista kansaneläkettä saaneet saivat myös työkyvyttömyyseläkettä.

Miesten osuus Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajista on kasvanut 2010-luvulla. Vuonna 2015 naisten osuus oli saajista suurempi vain 55–64-vuotiaissa. Alle 40-vuotiaiden ryhmässä miesten osuus on pysynyt viime vuodet ennallaan eli 55 prosentissa.

Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeutettu henkilö, jonka työeläketulot jäävät pieniksi ja jonka työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi.

Kelan työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntoutustukena tai vanhuuseläkeikään jatkuvana työkyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea maksavat ensisijaisesti työeläkelaitokset, kun henkilöllä on työuraa.