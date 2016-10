Meri on paennut rannoilta tavallista kauemmas – saariin pääsee kävellen, kalat kärsivät

Fakta Merivedenkorkeus Yleistäen keskiarvolla viitataan merivedenkorkeuden pinnan vuosikeskiarvoon. Alimpia mitattuja merivedenkorkeuksia: Kemi: –125 senttimetriä, mitattu 21.11.1923. Helsinki: –93 senttimetriä, mitattu 28.1.2010. Hamina: –116 senttimetriä, mitattu 20.3.2013. Lähde: Ilmatieteen laitos Lähde: Ilmatieteen laitos

Meriveden pinta on Suomen etelärannikolla nyt jopa 51 senttimetriä keskiarvoa matalammalla. Länsirannikolla vedenkorkeus on 30–40 senttiä ja Perämeren rannoilla 20–30 senttiä keskiarvoa matalammalla.

Matalalle vetäytynyt vesi on paljastanut kulkureittejä rannikon tuntumassa oleviin saariin esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa.

Noin viikko sitten Helsingin Taka-Töölöstä löytyi meren upotettu ihmisen pääkallo, joka paljastui ilmeisesti laskeneen merenpinnan seurauksena. Pahimmillaan laskeva merenpinta voi haitata jopa rannikolla liikkuvien alusten liikennöintiä.

Syksyn matalien merivesien salaisuus piilee ilmanpaineessa ja tuulien suunnissa. Näin matalalle laskenut merivesi ei ole erityisen poikkeuksellinen ilmiö, arvioi meriasiantuntija Antti Kangas Ilmatieteen laitokselta.

”Tällaisia ajanjaksoja sattuu aika ajoin. Sää on ollut korkeapainevoittoista, ja tuulta on ollut pohjoisen puolelta. Vettä on pakkautunut Itämeren eteläpuolelle ja sitä on kulkeutunut myös kokonaan Itämerestä pois kohti Atlanttia. Jos säätilanne muuttuu ja alkaa tulla etelä- tai lounaistuulia tai matalapaineita, alkaa Itämereen tulla vettä ja rannikoilla vesi nousta”, Kangas selittää.

Meriveden mataluudesta annetaan varoitus Suomenlahdella Hangon ja Selkämeren välisellä alueella silloin, jos pinta laskee puolella metrillä keskiarvosta. Kemissä ja Haminassa raja kulkee 0,8 metrissä.

Keskiarvolla tarkoitetaan yleensä meriveden pinnan vuosikeskiarvoa.

Sisävesistöissä vedenpinnat ovat olleet paikoin jopa poikkeuksellisen matalalla, sanoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Lokakuun keskiarvoihin verrattuna Lounais-Suomessa ja Länsi-Suomessa vedenpinnat ovat tavanomaista alempana, Itä-Suomessa ja etenkin pohjoisessa Lapissa puolestaan tavanomaista korkeammalla.

Myös pohjavesi näyttäisi olevan paikoin tavanomaista matalammalla.

”Maankosteuden vajeet näyttävät olevan suurimmillaan Turusta Tampere–Jyväskylä-linjan suuntaan”, Vehviläinen sanoo.

”Pohjavesien tasojen kehitys seuraa pintavesiä aina hieman perässä, joten voi olla, että tästä alkaa jossain vaiheessa kuulua: pienten vesilaitosten ja haja-asutusalueiden kaivojen ongelmia voi tulla.”

Matalat merivedet ja jokien pienet virtaamat haittaavat merivaelteisten taimenen ja vaellussiian kutua, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Ari Saura. Pienien jokien suualueet ovat usein ruohikkoisia ja matalia, joten veden vähyys korostuu.

”Ongelma koskee lähinnä pieniä joki- ja purovesistöjä. Vantaanjoki ja Kymijoki ovat isompia jokia, joissa kyllä riittää vettä, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Espoonjoki ja Mankinjoki ovat pieniä ja niihin nousu näyttää olevan varsin estynyttä”, Saura sanoo.

”Mutta tämä ei ole ihan poikkeuksellista. Monet merivaelteiset taimenkannat ovat sopeutuneet tällaiseen. Se heijastuu luonnolliseen kannanvaihteluun.”

Sauran mukaan marraskuun puoliväliin mennessä saapuvat sateet voivat parantaa kalojen tilannetta nopeastikin.

Toistaiseksi vähäsateisen lokakuun vuoksi jokien virtaamat ovat pieniä koko Suomessa. Lähipäiville ei ole ennustettu merkittäviä sateita, joten vesitilanne jatkuu kuivana.