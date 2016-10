Pelkoa herättänyt klovni-ilmiö levisi Suomeenkin – silminnäkijät kertoneet tapauksista eri puolilla maata

Maailmalla huomiota herättänyt klovni-ilmiö näyttää rantautuneen myös Suomeen. Ilmiössä on kyse siitä, että klovniksi pukeutuneet henkilöt pelottelevat yleisillä paikoilla lapsia ja aikuisia.

Tällaisesta toiminnasta on tehty havaintoja ainakin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Lapissa.

Toiminnan motiivina on tiettävästi yleensä pilailu tai kiusanteko, mutta joissakin ulkomaisissa tapauksissa klovnit ovat myös liikkuneet veitsen kanssa ja vahingoittaneet sivullisia.

Tuorein klovni-ilmiö sai alkunsa muutama kuukausi sitten Yhdysvalloissa, vaikkakin vastaavanlaista pelottelua on harjoitettu pienemmässä mitassa aiemminkin. Tänä vuonna Yhdysvalloissa on jopa suljettu kouluja tapausten vuoksi.

Poikkeuksellinen ilmiö on levinnyt syksyn aikana Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ja Australiaan. Juttu jatkuu eri maiden viestimien klovni-ilmiötä koskevan otsikkokoosteen jälkeen.

Suomessa klovneiksi pukeutuneet henkilöt ovat mahdollisesti säikytelleet ihmisiä Turussa, Luvialla ja Rovaniemellä. Silminnäkijät ovat kertoneet tällaisista tapauksista viestimille, mutta viranomaiset eivät pysty vahvistamaan tai kiistämään tapauksia.

Lapin Kansa kertoi maanantaina tapauksesta, jossa kaksi klovniksi pukeutunut poikaa säikytteli perheenäidin mukaan hänen poikaansa ja tämän kaveria Rovaniemen Saarikylällä.

Naisen mukaan pelleasuiset henkilöt olivat viime lauantai-iltana hypänneet jostain poikien eteen ja toinen heistä lähti juoksemaan kohti. Naisen poika poistui paikalta polkupyörällä ja huomasi taakse katsoessaan, että toisella pelleistä oli kädessään pesäpallomaila.

Pelleasuiset henkilöt olivat naisen tietojen mukaan myös huudelleet ja uhitelleet tilanteessa.

Lapin poliisilaitoksen komisario Juha Ahonen kertoi tiistaina HS:lle, ettei pelottelutapauksesta ole ainakaan hänen tietojensa mukaan tehty ilmoitusta poliisille.

Ahosen mukaan tällaisessa toiminnassa täytyisi muistaa hyvän ja huonon maun mukainen raja.

”Jos pyritään luomaan kuva, että on henki tai terveys vaarassa ja mukana on vaikka jokin astalo, niin se ei ole hyväksyttävää. Jos ohikulkijaa uhataan astalolla ja hän tuntee turvallisuutensa vaarantuneeksi, voidaan puhua laittomasta uhkauksesta. Siinä menee raja”, Ahonen sanoo.

Porilaismies kertoi puolestaan viime viikolla Satakunnan Kansassa hätkähtäneensä klovnihahmoa Luvialla. Hän oli ollut muun henkilön kanssa matkalla autolla kohti Poria, kun he havaitsivat klovnin seisovan pimeässä suojatien kohdalla olevan liikenteenjakajan tuntumassa.

”Hahmo seisoi uhkaavassa asennossa liikkumatta, kun ajoimme ohi. Hahmon naama oli maalattu valkoisella ja mustalla. Tilanne oli niin outo, että tajusimme näkemämme vasta hetkeä myöhemmin”, mies kertoi Satakunnan Kansalle.

Lehden mukaan myös miehen ystävä vahvistaa kertomuksen.

Poliisilla ei ole tietoa tapauksesta. Komisario Kai Loukkaanhuhta selvitti muutama päivä sitten, ettei ainakaan siihen mennessä ollut ilmoitettu hätäkeskuksen kautta yhtään poliisitehtävää tämäntyyppisestä toiminnasta Satakunnassa.

”Missään nimessä kyse ei ole ainakaan vielä yleisestä ilmiöstä, ellei sitten mediakirjoittelu tee siitä sellaista”, Loukkaanhuhta sanoo.

Myös Turun Sanomat on uutisoinut silminnäkijähavainnosta, jonka mukaan Turun Runosmäen alueella liikkui viime viikon tiistai-iltana kaksi pellenaamioihin pukeutunutta henkilöä pelottelemassa ohikulkijoita. Poliisi ei ollut saanut sielläkään ilmoituksia tapauksista.

Poliisihallitus ilmoitti tiistaina HS:lle seuraavansa ilmiötä.

Pellevillitys on saanut Ruotsissa selvästi suuremmat mittasuhteet kuin Suomessa. Sikäläiset viranomaiset saivat suuren määrän ilmoituksia ihmisiä pelottelevista klovneista viime viikonloppuna.

Ainakin kaksi ihmistä sai vammoja pellehyökkäyksissä Ruotsissa viime viikolla.

Aftonbladetin mukaan kolmen klovniasuisen henkilön epäillään hyökänneen miehen kimppuun sunnuntaina Falköpingissä. Mies vahingoittui tilanteessa rikkinäisestä lasipullosta. Aiemmin viikolla klovniksi pukeutuneen miehen epäillään viestimien mukaan puukottaneen toista miestä olkapäähän Varbergissä.

Mitään selvää syytä pelletapausten leviämiselle ei ole ilmennyt.

Erään teorian mukaan villityksessä olisi ainakin jossain vaiheessa ollut kyse vain Stephen Kingin It-elokuvan (suom. Se) uudelleenfilmatisoinnin markkinoinnista.

Kingin vuonna 1986 julkaistusta kauhuromaanista on tehty elokuva vuonna 1990. Siinä esiintyy pahantahtoinen Pennywise-niminen pellehahmo, joka surmaa lapsia. Elokuvan uuden version on määrä tulla julki ensi vuonna.

King otti kantaa klovnivillitykseen Twitterissä aiemmin lokakuussa: ”Hei kaverit, on aika rauhoittaa pellehysteriaa. Suurin osa niistä on hyviä, piristävät lapsia ja saavat ihmiset nauramaan.”

Hey, guys, time to cool the clown hysteria--most of em are good, cheer up the kiddies, make people laugh.