Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen on mahdollista mutta estettävissä – ”Tilanne on vakava”

Fakta Afrikkalainen sikarutto Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, sekä mini- ja mikrosikojen verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. Virus tarttuu helposti, mutta siihen ei ole rokotetta tai hoitoa. Tauti ei tartu ihmiseen eikä muihin eläimiin. Virusta on todettu Venäjällä, ja kaksi vuotta sitten se levisi Baltiaan. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa. Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Sioille hengenvaarallisen afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen on mahdollista mutta estettävissä. Tämä on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja Suomen Sikayrittäjät ry:n tiistaisessa seminaarissaan luoma päivitetty tilannekuva.

MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kuvaili seminaarissa, että afrikkalainen sikarutto on ”vakavimpia eläintautiuhkia kymmeniin vuosiin”.

Kyseessä on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiaan. Tautia on todettu laajalti myös Venäjällä, mutta ei kuitenkaan aivan Suomen rajojen tuntumassa. Tautiin ei ole hoitoa eikä rokotetta, mutta se ei tartu ihmiseen.

”Joku aika sitten leviämisriski Suomeen määriteltiin kohtuulliseksi. Tämä tarkoittaa, että se on mahdollista”, sanoo neuvotteleva virkamies Katri Levonen MMM:stä.

”Tilanne on vakava. Se on viranomaisten tiedossa, ja meillä on keinot estää sen leviäminen. Paikallinenkin leviäminen uhkaa Suomea, kun olemme lähellä [alueita, joissa tautia on havaittu]. Jakamalla ja keräämällä tietoa voimme kohdentaa vastustustoimenpiteet sinne, missä se on kaikkein vaikuttavinta.”

Afrikkalaista sikaruttoa on jo havaittu Baltian lisäksi Puolassa. Virossa tautia havaittiin esimerkiksi viime kesänä. Näillä mailla on ensisijainen vastuu valvoa EU-rajoitusten noudattamista ja laittoman lihan myyntiä ja kuljetusta.

Suomessa valvonnasta vastaavat Tulli ja elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Metsästäjät ja riistanhoitajat osallistuvat seurantaan toimittamalla villisikanäytteitä Eviraan. Taudin torjunnassa tehdään yhteistyötä kansallisella ja EU:n tasolla.

Levosen mukaan Suomeen tuodaan eniten sianlihaa Tanskasta, jossa tautia ei ole havaittu.

Taudin leviämisen riski Venäjältä liittyy etenkin villisikoihin, jotka liikkuvat rajan ylitse. Suomessa villisikoja oli viime vuonna arviolta 1 200–1 300. Kanta on tarkoitus puolittaa.

Afrikkalainen sikarutto voisi levitä Suomeen myös metsästysmatkailun kautta. Virossa on useita kymmeniätuhansia villisikoja, ja suomalaisiakin matkaa jahtaamaan niitä.

Afrikkalainen sikarutto voisi Suomeen levitessään aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä: kaikki tartunnan saaneet sekä sikalan muut siat pitää tappaa ja ruhot tuhota.