Eduskunta kiitteli Pariisin sopimusta – ilmastonmuutoksen torjunnan toivotaan luovan bisnesmahdollisuuksia

Eduskunnassa näyttää olevan laaja kannatus Pariisissa viime joulukuussa sovitulle ilmastosopimukselle, joka pyrkii vähentämään päästöjä ja rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousua.

Eduskunta kävi aiheesta pitkän keskustelun tiistaina.

Sopimus käsitellään Suomessa eduskunnassa, sillä perustuslain mukaan eduskunnan kuuluu hyväksyä valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, joilla on vaikutuksia Suomen lakeihin.

Pariisin sopimus on niin sanottu yhdistelmäsopimus, eli se pitää hyväksyä sekä EU-tasolla että erikseen vielä jäsenvaltioissa. EU on sopimuksen jo ratifioinut. Se voi tehdä näin jo ennen kuin sopimus on ehditty hyväksyä jäsenvaltioissa.

Kansanedustajat luonnehtivat sopimusta muun muassa historialliseksi ja käänteentekeväksi.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) mukaan valmisteilla oleva Suomen ilmasto- ja energiastrategia tulee sisältämään konkreettisia keinoja siitä, miten Suomi pääsee Pariisin sopimuksen päästövähennystavoitteisiin.

Rehn on valmistellut energiaministerinä kyseistä strategiaa, joka tulee eduskuntaan marras–joulukuun aikana. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) sanoi tiistaina tämän olevan pääsyy siihen, että hän on halunnut Rehnin jatkavan ministerinä vuoden loppuun ennen siirtymistään Suomen Pankin johtokuntaan.

”Haluan, että ministeri, joka on asian valmistellut, vie sen keskustelun eduskunnassa läpi”, Sipilä sanoi.

Monet edustajat toivoivat Pariisin sopimuksesta keskusteltaessa, että Suomi pystyisi hyödyntämään ilmastonmuutoksen torjunnan taloudellisesti ja tekemään siitä kannattavaa liiketoimintaa.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on iso taloudellinen mahdollisuus Suomelle ja avaa meille merkittäviä markkinoita”, Sanna Marin (sd) sanoi.

Marin toivoi, että hallitus perkaisi kotimaiset yritystuet ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta.

Satu Hassin (vihr) mielestä päästökaupan aiheuttamat kustannukset pitäisi hyvittää teollisuudelle niin, että rahat osoitettaisiin päästöjä vähentäviin investointeihin.

”Ei pitäisi antaa riihikuivaa lahjarahaa”, Hassi sanoi.

Soraääniäkin kuului: muun muassa perussuomalaisten ja keskustan Hannu Hoskosen mielestä Suomi on maailman mittakaavassa niin vaatimaton ”pläntti”, etteivät Suomen kunnianhimoisetkaan päästövähennykset estä ilmastonmuutosta.

Ilmastoskeptikkoja ei eduskunnasta löytynyt.

”On ilahduttavaa, että perussuomalaiset, jotka ovat aiemmin hyvin skeptisesti suhtautuneet näihin asioihin, ovat nyt hyväksymässä Pariisin ilmastosopimusta”, Riitta Myller (sd) sanoi.

”Me olemme erittäin huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Jotkut ovat eri mieltä syy–seuraus-suhteista, mutta se ei varmaan ole kaikkein tärkein asia”, Leena Meri (ps) sanoi.

Pariisin sopimuksen voimaantulokynnys ylittyi lokakuun alussa, kun muun muassa EU ja sen seitsemän jäsenvaltiota luovuttivat ratifiointiasiakirjansa YK:n pääsihteerille.

”Tavoitteena on, että Suomi voisi luovuttaa ratifiointiasiakirjansa marraskuussa New Yorkissa YK:n pääsihteerille samaan aikaan, kun Marrakechissa on käynnissä kansainvälinen ilmastokokous”, Olli Rehn sanoi eduskunnassa.