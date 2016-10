Opetushallitus yrittää purkaa sukupuolittuneita rakenteita kouluista ja sai raivoisaa palautetta – ulkoministeri Soini kutsuu linjausta ”humpuukiksi”

Opetushallituksen ohjeet tasa-arvon edistämiseksi kouluissa on otettu ristiriitaisesti vastaan. HS:n Nyt-liite kertoi tiistaina, että ensi vuoden alusta lähtien Suomen kouluissa ei enää puhuta tytöistä ja pojista, jos kouluille annetut suositukset toteutuvat.

Tiistaina ulkoministeri Timo Soini (ps) puuttui aiheeseen blogissaan ja kutsui Opetushallituksen ohjeita ”humpuukiksi”.

”Poikia ei saisi kutsua pojiksi, eikä tyttöjä tytöiksi. Vaan etunimellä. Oi aikoja, oi tapoja. Haloo, onko siellä pytingissä valot päällä?” hän kirjoittaa.

Opetusneuvos Satu Elo Opetushallituksesta harmittelee harhaluuloa siitä, että ”poika” ja ”tyttö” -sanat kiellettäisiin oppitunneilla kokonaan. Laki velvoittaa kouluja edistämään tasa-arvoa, mutta koulut voivat pääosin itse päättää keinoista.

”Mitään sellaista sääntöä tai määräystä ei ole ollut. Ajatuksena on, että tyttöjä ja poikia ei pidä jakaa erillisiin ryhmiin ikään kuin heillä olisi koulussa erilainen status.”

Opetushallituksen viestinnästä kerrotaan, että palaute on ollut raivokasta ja runsasta. Opetusneuvos Elo on saanut sitä henkilökohtaisestikin.

”Jos olisin lukenut jutun otsikon etukäteen, palaute ei olisi yllättänyt”, hän kertoo.

Nyt-liitteen jutun otsikko on ”Opettajien ei enää pian pitäisi puhua tytöistä ja pojista koulussa, pelkästään etunimillä”. Otsikko viittaa Opetushallituksen kouluille antamaan suositukseen, ei määräykseen.

Opetushallituksen Tasa-arvotyö on arvolaji -oppaan esiopetusta käsittelevässä osiossa todetaan: ”Lapsia on tärkeää puhutella nimillä, ei joukkona ’tytöt’ tai ’pojat’. Sukupuoli on vain yksi ominaisuus monien ominaisuuksien joukossa.”

Elon mukaan oppaan suositus ei tarkoita, että sukupuoleen viittaavat sanat pitäisi laittaa luokkahuoneissa pannaan. Oppaassa kerrotaan, kuinka opettajat voivat purkaa sukupuolittuneita rooleja koulussa.

”Tärkeintä on, että lapsen sukupuoli ei ole opetuksen lähtökohta. Opettajan ei pitäisi esimerkiksi sanoa ’Pojat, älkää metelöikö!’, kun kaikki pojat eivät ole syyllisiä”, Elo sanoo.

Ensimmäisen kerran Opetushallituksen sähköpostilaatikossa alkoi kuplia jo viime joulukuussa, kun virasto julkaisi tasa-arvo-oppaansa. Kesällä kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen teki oppaasta kantelun oikeuskanslerille, sillä Opetushallituksen ohjeet hämärtävät hänen mielestään sukupuolieroja.

Oppaassa sanotaankin suoraan, että koulujen pitää kertoa oppilaille sukupuolen moninaisuudesta ja että jokaisella ihmisellä saa olla omanlainen kokemuksensa sukupuolesta. Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen on oppaan mukaan positiivista ja tärkeää lapsille.

Viime vuoden alussa astui voimaan lakimuutos, joka velvoittaa perusopetusta antavat koulut järjestelmällisesti edistämään tasa-arvoa.

Kaikkien koulujen täytyy laatia tasa-arvosuunnitelma. Koulukohtaisten suunnitelmien pitää olla valmiina vuoden 2017 alkuun mennessä.

”Tasa-arvon edistämisestä kouluissa on syytä keskustella. Koulujen ei pidä vahvistaa sitä pohjaa, joka synnyttää yhteiskuntaan naisten ja miesten töitä tai naisten ja miesten palkkoja”, Elo toteaa.

HS pyysi tiistaina myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok) kommenttia Opetushallituksen suosituksista, mutta hän ei vastannut.