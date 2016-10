Raunistulan koululla karsastetaan jakoa tyttöihin ja poikiin – ”Liian usein pojat pelaavat ja tytöt tanssivat”

Turku

Helsingin Sanomien Nyt-liite kertoi tiistaina Opetushallituksen uudesta oppaasta, jonka avulla on tarkoitus lisätä tasa-arvoa opetuksessa. Yksi oppaan ohjeista on, että lapsia on tärkeä puhutella nimillä, ei tyttö- tai poikajoukkoina.

HS kävi kysymässä turkulaisen Raunistulan koulun Kastun-yksikön oppilailta ja opettajalta, mitä mieltä he ovat uudesta ohjeistuksesta.

”Tasa-arvolle on aina tarvetta, mutta en tiedä, onko asiassa oikeastaan mitään uutta. Tasa-arvo on kaiken opetustyön perusta: kaikille oppilaille on samat säännöt ja jokainen arvostellaan samalla asteikolla”, historian ja yhteiskuntatiedon opettaja Janne Valtonen sanoo.

”Jokaista oppilasta kohdellaan tietenkin tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. En usko, että meidän koulumme opettajakunta näkee tätä mitenkään uutena asiana.”

Valtonen on mukana laatimassa Kastun koululle lakisääteistä tasa-arvosuunnitelmaa.

Koulun yhdeksäsluokkalaiset ovat lähes samoilla linjoilla. Sanni Ylikoski kertoo, että jaottelu poikiin ja tyttöihin oli vielä alakoulussa tuttua, mutta yläkoulussa jakolinjaa on vedetty harvoin sukupuolen mukaan.

”Sukupuolijaottelua on oikeastaan vain liikuntatunneilla, jossa ne ovat ihan toimivia”, Ylikosken luokkakaveri Helmi Elonheimo jatkaa.

Hän täsmentää, että vaikka liikuntatunnit pidetään erikseen, niiden sisältöjen ei tarvitse olla erilaisia.

”Liian usein pojat pelaavat ja tytöt tanssivat. Talvella pojat pelaavat jääkiekkoa ja tytöt pelkästään luistelevat”, Elonheimo sanoo.

Heidän luokkakaverinsa Niklas Vaulanen arvioi, että osalla opettajista on vieläkin vanhahtava ajatus poikien ja tyttöjen erilaisista luonteista.

”Voi olla, että pojalle sanotaan herkemmin esimerkiksi kännykän käytöstä”, Vaulanen puntaroi.

Vieressä istuva historianopettaja korostaa, että kaikkia oppilaita pitää kohdella samoin.

”Ajatus siitä, että tyttöjen käytöstä katsottaisiin enemmän läpi sormien, on menneen talven lumia. Meidän koulussamme on yhteisellä päätöksellä jätetty kännykät pois oppitunneilta, ja sääntö koskee tietenkin kaikkia”, Janne Valtonen sanoo.

Opetushallituksen oppaassa korostetaan tasa-arvon huomioimista eri aineissa. Esimerkiksi historiassa olisi syytä kyseenalaistaa ”suurmiesten” historia.

”Yläasteella käsitellään myös lähihistoriaa, joten naisten roolin esiin nostaminen on paremmin mahdollista. Naisten roolia suomalaisessa lähihistoriassa käsitellään vaikkapa lottien kautta”, Valtonen kertoo.

Kaikki haastateltavat uskovat, että uusi ohjeistus voi vaikuttaa suhtautumiseen erilaisia seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

”Minulla on ystävä, joka kokee olevansa omasta mielestään mies, mutta koulun mielestä hän on nainen. Liikuntatunnit voivat olla tällaiselle henkilölle vaikeita. Ongelmia on pukukopin valinnasta alkaen”, Niklas Vaulanen sanoo.

Janne Valtonen arvioi, että koulun ilmapiirillä voi olla elämänkestoisia vaikutuksia oppilaaseen.

”Seksuaalivähemmistöön kuuluva oppilas piti pari vuotta sitten koulun päätösjuhlassa puheen ja kiitti koulua julkisesti tuesta”, Valtonen sanoo.