”Pikaostoskeskus”, aiempaa vähemmän hyttejä eikä yhtään pelastusvenettä – tällainen on Suomenlahden uusi Tallinnan-laiva

Fakta

Valmistuu ensi vuoden alussa. Megastar korvaa Superstar-laivan Helsinki–Tallinna-liikenteessä.

Megastar liikennöi kevättalvella valmistuvasta Länsiterminaali 2:sta.

Laiva on 212 metriä pitkä, ja siihen mahtuu 2 800 matkustajaa.

Laivan matka Tallinnan kestää kaksi tuntia ja yleisten tilojen määrä on haluttu maksimoida. Näin ollen laivassa on vain 47 matkustajahyttiä. Esimerkiksi Superstar-laivassa on 186 matkustajahyttiä.

Megastarissa on kaksikerroksinen 2 800 neliön kauppakeskus.

Megastar käyttää polttoaineenaan nestemäistä maakaasua LNG:tä. Viking Grace käyttää samaa polttoainetta.