Puoli miljoonaa työpaikkaa vailla ottajaa – näiltä aloilta löytyy nyt hommia

Tästä on kyse Turvaa leikkaamalla halutaan lisää töitä Juha Sipilän (kesk) hallitus pyrkii työttömyysturvaa leikkaamalla kannustamaan työttömiä töihin vaikka pienemmällä palkalla. Tämä laskisi palkkatasoa, jolloin työmarkkinoilla pitäisi syntyä enemmän avoimia työpaikkoja suhteessa työnhakijoiden määrään. Näin työttömien pitäisi löytää nopeammin töitä. Osa työttömistä ei työllisty, vaikka työttömyysturvaa leikataan. Heidän asemansa heikkenee.

Työvälityksessä avoinna olevien työpaikkojen määrä lisääntyy tänä vuonna 550 000:een, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Työpaikkojen määrää isompi yllätys ministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Mika Tuomaalalle oli se, että peräti puolet alkuvuonna tarjotuista työpaikoista on yli 12 kuukautta kestäviä työsuhteita.

”Kuvittelin, että enemmän olisi pätkätöitä”, hän sanoo.

Tuomaala on äskettäin tehnyt selvityksen TEM:n kautta tämän vuoden tammi–kesäkuussa tarjotuista avoimista työpaikoista.

Paikoista neljännes oli alle kolmen kuukauden mittaisia työsuhteita. Kaksi kolmasosaa oli kokopäivätöitä.

Alakohtaisesti avoimia työpaikkoja on eniten myyntitehtävissä, myyntiedustajina ja erilaisina myyjinä. Näiden ammattien jälkeen seuraavina listalla ovat toimistotilasiivoojat, puhelinmyyjät ja lähihoitajat.

Tuomaalan havaintojen mukaan avoimia työpaikkoja on aika lailla samoilla aloilla, joilla on pulaa työvoimasta. Näillä aloilla työsuhteet ovat usein lyhyitä.

Esimerkiksi puhelinmyynnissä ja mainostenjaossa työntekijät vaihtuvat usein jo palkkatason ja työaikojen takia, ja siksi näille aloille myös rekrytoidaan koko ajan enemmän ihmisiä kuin tarvetta olisi, Tuomaala kertoo.

Kun esimerkiksi puhelinmyynti ei suju, ja palkka perustuu pitkälti tuloksiin, töihin ei kannata jäädä.

Akateemisten työpaikkojen määrä ei ole kasvussa millään nousualoilla. Tuomaalan mukaan ikääntyvien työntekijöiden ongelma on, että he hakevat usein töitä juuri aloilta, jotka ovat taantumassa, eikä heitä hevin värvätä näihin töihin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni alkuvuoden avoimista työpaikoista on täyttynyt. Luotettavaa tilastoa siitä, kohtaavatko avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat toisensa, ei siis ole.

Tuomaalan mukaan tarkempi työpaikkojen täyttymisprosessin seuranta on ministeriössä kehitteillä, mutta tähän hätään siitä ei ole apua.

Pellervon taloustutkimus kuitenkin selvitti syyskuussa, että niin kutsuttu kohtaanto-ongelma on pahentunut Uudellamaalla.

Kahdessa vuodessa työttömien määrä Uudellamaalla oli kasvanut 20 prosenttia, mutta samaan aikaan myös avoimien työpaikkojen määrä oli kasvanut liki 20 prosenttia.

Katso alla olevasta laskurista, miten avoimien työpaikkojen suhde työttömiin työnhakijoihin on muuttunut eri seuduilla viime vuosina:

Selitystä Uudenmaan tilanteeseen on vaikea saada. Eikö avointen työpaikkojen määrän lisääntymisen pitäisi vähentää työttömyyttä eikä lisätä sitä?

TEM:n Tuomaala sanoo itsenkin ihmetelleensä sitä, miksi Uudellamaalla sekä työttömyys että avoimet työpaikat kasvavat.

Teoriassa hallituksen työttömyysturvan kiristystoimien pitäisi patistaa työntekijöitä ottamaan herkemmin vastaan mitä töitä tahansa, mutta niin ei näytä käyneen. Tuomaalan oletus on, että sekä työntekijöiden että työnantajien vaatimukset ovat kohonneet.

”Työntekijä ei ota mitä tahansa hommaa, ja työnantaja on tullut ronkeliksi sen suhteen mitä työntekijältään vaatii”, Tuomaala arvelee.

Suomessa oli elokuussa työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan 343 000 työtöntä.

Viime vuonna TEM:n työnvälityksessä oli 500 000 avointa työpaikkaa, ja alkuvuoden tietojen perusteella arvioidaan, että määrä nousee tänä vuonna siis 550 000 työpaikan tienoille.

Tilastoissa voi kuitenkin olla epätarkkuutta: runsas viidennes näistä työpaikoista on saatettu laskea kahteen otteeseen, koska yksityisten yritysten välittämät työpaikat on laskettu tilastoihin erillisinä vaikka ne olisivat myös TEM:in omissa työpaikoissa.

Työvoima siis liikkuu, mutta tarkasti oikeaa avoimien työpaikkojen määrää ei tunnu tietävän kukaan.

Pellervon taloustutkimus on omissa selvityksissään tuonut julki, että tilastot liioittelevat avointen työpaikkojen määrää. Se vertasi alueittain työttömien määrän kehitystä alkuvuonna 2014 ja alkuvuonna 2016.

Sen mukaan tilastojen perusteella kohtaanto-ongelma ei ole alkuvuodesta ainakaan enää pahentunut, sillä koko maan tilannetta tarkastellessa työttömyys on kääntynyt laskuun avointen työpaikkojen lisääntyessä.

Esimerkiksi Kainuussa työpaikoille on yleensä ottajansa. Uudenmaan outoon kehitykseen Pellervon taloustutkimuksellakaan ei ole selitystä.

Arpojen puhelinmyynnissä riittää tyhjiä työtuoleja

Urheilun Unelma-Arpa Oy:n Pitäjänmäen konttorissa Helsingissä käy tiistaina puolen päivän aikaan vilske. Puhelinmyyjät myyvät urheiluseurojen varainhankintaan 32 euron kuukausittaisia arpapaketteja. Palkintona on tavaralahjoja, jopa kultaharkkoja.

Viidestäkymmenestä puhelusta ehkä kymmenen kanssa päästään juttusille, ja jos yksi johtaa tilaukseen, työ sujuu keskiarvoa paremmin, kertoo vuoropäällikkö Torsti Korpela.

Taustalla reipas musiikki pauhaa kovalla luomassa työvirettä. Seinällä on yhdeksän mikroaaltouunia vierekkäin, jotta työntekijät voivat lämmittää eväänsä yhtä aikaa.

Toimistopäällikkö Michaela Böckelman kutsuu työntekijät fläppitaulun ääreen.

”Te olette tehneet hyvän aamun”, hän aloittaa. ”Punainen lanka, se tuo kaupan. Tällä vuorolla painotetaan selkeyttä. Otetaan aplodit itsellemme. Lähdetään tekemään.”

”Meillä on 50 myyjää, mutta pitäisi olla sata”, toimitusjohtaja Peter Böckelman kertoo neuvotteluhuoneessa.

Jukka Gröndahl / HS

Yrityksellä on työhallinnon Mol.fi-sivuilla tarjolla runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta työvoimaa on vaikea saada.

Tarjolla olisi vähintään 8,50 euron tuntipalkka, joka bonuksineen nousee keskimäärin 10–13 euroon, Böckelman kertoo.

Puhelinmyynnissä työntekijät vaihtuvat usein.

”Suurin osa on valmiita satsaamaan. Mutta osa tulee hakemaan vaan leiman, että pääsisi takaisin kortistoon. Oikeasti työpaikkoja olisi. Nämä ovat ilkeitä faktoja.”

Jukka Gröndahl / HS

Böckelmanin mukaan osa uusista työntekijöistä lopettaa jo koeaikana, kun soittaminen aiheuttaa pelkotiloja tai työ ei suju. ”On turha pakottaa itseään tähän. En minäkään pärjäisi tuossa hommassa. Mutta valmentaminen usein auttaa näissä tilanteissa.”

Osa Urheilun Unelma-Arvan myyjistä on töissä oppisopimuksella, jolloin he tekevät töitä ja opiskelevat pari päivää viikossa. Kahden vuoden päästä he valmistuvat merkonomeiksi.

Olavi Hetemäki myy selvästi innolla. Hän kertoo siihen syynkin: Laajasalon urheilutoimittajakoulussa ollut Hetemäki halusi aiemmin selostajaksi, ja nyt hän myy arpoja ajatellen samalla, että olisi selostamassa.

Näin vire pysyy hyvänä. Epäonnistumisetkaan eivät lannista. Hetemäki pelaa jalkapalloa maalivahtina ja kertoo harrastuksen opettaneen suhtautumaan rauhallisesti epäonnistumisiin.

”Tappion jälkeen pitää osata nollata. Otan luurit korvista ja lepään hetken.”