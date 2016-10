Samsungin ”Thunder” jyrähtelee Rovajärvellä – armeija testaa järeää eteläkorealaista tykkiä

Puolustusvoimat testaa parhaillaan Suomessa eteläkorealaista K9 Thunder -panssarihaupitsia. K9-tykistöjärjestelmä on todennäköisesti Maavoimien seuraava suuri kalustohankinta.

K9 Thunder on tela-alustainen 155 millimetrin panssarihaupitsi, jolla on pitkä ampumaetäisyys.

”Hankkeessa on ollut tavoitteena, että pystymme hankkimaan järjestelmän, jolla pystytään ampumaan 40 kilometriin. Sellaisia vaihtoehtoja on maailmalta kartoitettu”, sanoo tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta.

Eteläkorealaisella tykillä on tarkoitus ampua Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa eli perinteisellä Rovajärven tykistöleirillä, joka alkaa marraskuun puolivälissä.

”Siellä on yksi eteläkorealainen tykki testattavana kenttäkokeissa. Harjoituksen viimeisenä päivänä, jolloin meillä on perinteinen loppuammunta, on tarkoitus kutsua media paikalle. Siellä on mahdollisuus nähdä tykin ampuvan”, Pasivirta kertoo.

K9-testitykki tuotiin Suomeen syyskuun puolivälissä.

”Sillä on tehty turvallisuustestit ja on määritelty, että sillä voi ampua suomalaista ampumatarviketta. Henkilökuntaa koulutetaan sen käyttöön, jotta voimme testata sitä turvallisesti.”

Uusien tykkien ostaminen kuuluu Maavoimien niin sanottuun operatiiviseen tykistöhankkeeseen, joka on ollut käynnissä runsaat kaksi vuotta. Hankkeessa ostetaan kalustoa sodan ajan mekanisoiduille joukoille, jotka ovat parhaiten varustettuja joukkoja.

”Siinä on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, millä korvataan vanhenevaa venäläistä tykkikalustoa, mitä meillä on aika paljon. Olemme hakeneet ratkaisua, jolla pystytään tukemaan uusia nopeasti liikkuvia joukkoja”, Pasivirta sanoo.

Eteläkorealaiset tykit ostettaisiin käytettyinä. Niiden valmistaja on Samsung Techwin, joka siirtyi viime vuonna Hanwha-yhtiön omistukseen. Etelä-Koreassa K9-tykkejä on ollut operatiivisessa käytössä vuodesta 1999 alkaen.

Puolustusministeriö tiedotti viime kesänä, että hankintaa koskevat neuvottelut on aloitettu Etelä-Korean kanssa. Hallitusneuvos Jouko Tuloisela arvelee kuitenkin, ettei mahdollista ostopäätöstä tehdä tänä vuonna.

”Menee varmaan vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan. Työtä riittää vielä selvittämisessä”, Tuloisela sanoo.

Suomi päätyi K9-tykkeihin osin siksi, että Etelä-Koreasta on mahdollista ostaa suuri määrä käytettyjä tykkejä.

”Tarvitsemme suhteellisen ison määrän, eikä niin isoja määriä ole helposti löydettävissä”, sanoo Tuloisela.

Samaa määrää tykkejä Puolustusvoimat ei pysty hankkimaan kuin niitä ensi vuosikymmenellä vanhenee. K9-tykkijärjestelmällä pystytään kuitenkin kattamaan merkittävästi isompi alue kuin aikaisemmin. Siihen auttaa K9:n liikkuvuus ja pitkä kantama.

”Meillä ei ole nyt tällaista suorituskykyä: nopeasti paikasta toiseen liikkuvaa kauaskantoista tykkikalustoa”, sanoo Pasivirta.

Eteläkorealaisilla on panssarihaupitsiin myös erillinen ammusvaunu, jossa on sama runko kuin tykkijärjestelmässä. Myös Suomessa on pohdittu sellaisen hankkimista.

”Olemme sitä harkinneet ja katsoneet, olisiko niitä saatavilla optiona tai muuten”, Pasivirta sanoo.

”Tällä hetkellä ei ole mitään valmistelua siitä, että niitä hankittaisiin.”