”Lelusalakuljettajaksi” kutsuttu suomensyyrialainen Rami Adham on lopettanut keräyksensä verkossa toimivalla gofundme-sivustolla.

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina, että Adham ehti kerätä sivustolla rahaa parissa kuukaudessa 81 000 euroa toimintaansa Syyriassa.

Viikonloppuna HS uutisoi, että Adhamilla on yhteyksiä syyrialaisiin ääriliikkeisiin. Adham erosi Sdp:n jäsenyydestä uutisen jälkeen. Adham on kiistänyt yhteytensä ääriliikkeisiin.

Aikaisemmin Adham on tullut tunnetuksi hyväntekijänä, joka on järjestänyt useita avustuskuljetuksia Syyriaan. Häntä kutsutaan lelusalakuljettajaksi, koska hän on vienyt vienyt runsaasti leluja lapsille Syyriaan.

”Minä suljin sen, koska olemme saaneet kaksi kertaa enemmän rahaa kuin kaipasimme”, Adham vastaa HS:lle tekstiviestillä.

Hän viittaa toimintaansa Syyria Suomi Yhteisö sekä yhteistyöhön Syyriassa ja Turkissa toimivien avustajien kanssa.

Adham sanoo, että nyt he haluavat keskittyä työhön Syyriassa ja pakolaisleireillä. Hän on sanonut keränneensä rahaa koulun perustamiseen ja jo aikaisemmin perustettujen koulujen pyörittämiseen syyrialaisten pakolaisleireillä.

Hän sanoo keränneensä aikaisemmin erilaisista ähteistä 45 000 euroa koulujen rakentamiseen syyrialaisille pakolaisille Turkin rajalla.