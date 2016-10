Valituksia kerännyt VR:n paikanvaraus uudistetaan viimein – junasta voi pian ostaa istumapaikan

Junaan voi pian ostaa paikkalipun konduktööriltä. Kaukoliikenteen konduktöörit saavat käyttöönsä uudet työkalut nykyisten junamyyntilaitteiden tilalle. Syy on se, että nykyiset laitteet eivät ole tosiaikaisessa yhteydessä verkkoon.

Taustalla on VR:n laajempi paikanvarausjärjestelmän uudistus. Matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanaisen mukaan vuoden alussa alkanut hanke on jo pitkällä.

”Uusi paikanvarausjärjestelmä tulee käyttöön ensi keväänä. Silloin tulee myös mobiiliin ja verkkoon kunnolliset vaunukartat, joista pystyy varaamaan paikan”, Romanainen kertoi VR:n tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Romanainen sanoo, että VR:lle on tullut paljon valituksia siitä, miksei lipunmyyntiä uudisteta.

Konduktöörit lataavat laitteensa ennen matkaa ja purkavat sen matkan jälkeen.

”Konduktöörin on esimerkiksi kaukoliikenteen junissa ihan mahdotonta nähdä, mikä paikka on myyty ja mikä ei, ja voisiko hän myydä jonkin paikan, jossa ei nyt istu ketään”, Romanainen selittää.

”Tätä varten konduktööreille ollaan vuoden alusta tuomassa käyttöön älypuhelimet. Kevään aikana siihen tulee sovellus, jonka avulla vanhoista myyntilaitteista päästään eroon. Konduktööri näkee koko ajan junan tilanteen reaaliaikaisesti ja pystyy myös palvelemaan asiakkaita reaaliaikaisesti.”

Konduktööriltä ostettu lippu maksaa tulevaisuudessakin enemmän kuin muualta ostettu. VR ei haluakaan, että matkustajat ostavan lippuja junassa. VR:n on helpompi suunnitella ruuhkajunien kokoa ennalta, kun lipun ostaneiden määrä nähdään etukäteen.

Uusien työvälineiden myötä konduktöörien työnkuvaankin suunnitellaan muutoksia. Romanaisen mukaan asiasta keskustellaan tällä hetkellä henkilökunnan kanssa.

Merkittävä muutos on sekin, että uudistuksen jälkeen myös kaukojunissa matkustavat kausilippulaiset voivat varata paikan. Se ei ole tähän mennessä ollut mahdollista. Kausilippulaiset ovat suuri matkustajaryhmä varsinkin ruuhka-aikoina.

”Uuden järjestelmän päälle voidaan rakentaa paljon asioita”, vakuuttaa Romanainen.

VR:n nykyinen paikanvarausjärjestelmä on tietotekniikan ajanlaskussa vähintään keskiaikainen. Se on valmistunut vuonna 1991 ja on ohjelmoitu Cobol-kielellä. Cobolin osaajat ovat nykyään harvinaisia. Kielen ensimmäinen versio valmistui jo vuonna 1959.

VR on uudistamassa samalla myös verkkokauppansa, ja lipunmyyntiautomaatit vaihdetaan uudempaan versioon ensi vuonna.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen VR:ltä palveluna ostava Helsingin seudun liikenne (HSL) on siirtymässä järjestelmään, jossa liput myydään automaateista, mobiilista ja verkosta. Konduktöörit kiertävät sen jälkeen kahden hengen partioissa junasta toiseen. Poikkeuksena ovat Kehärata ja eräät rauhattomiksi havaitut vuorot.

VR on omassa lähiliikenteessään siirtymässä samanlaiseen partiomalliin sitten, kun HSL saa lippu-uudistuksensa valmiiksi. Tämä tapahtuu todennäköisesti ensi kesänä.