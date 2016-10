Miten epäiltyjen laittomien maahantulojen järjestämisten tutkintaa jatketaan? – Lapissa on käynnissä aiheesta 170 esitutkintaa

Fakta Yhteensä 191 esitutkintaa Viime talvena marras–helmikuussa Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoille saapui noin 1 750 turvapaikanhakijaa Heihin liittyen Lapin rajavartiosta käynnisti yhteensä 191 esitutkintaa, joista 170:ssä nimikkeenä oli laiton maahantulon järjestäminen. Valtaosa tutkinnoista on kesken. Epäiltyjä 191 jutussa on kaikkiaan 228. Juttuihin on liitetty yhteensä 323 tutkintanimikettä. Laittoman maahantulon järjestämisen lisäksi joukossa on esimerkiksi väärennysrikoksia, liikennerikkomuksia ja kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta. Lähde: Lapin rajavartiosto Lähde: Lapin rajavartiosto

Lapin rajavartiosto ja Lapin syyttäjänvirasto joutuvat pohtimaan korkeimman oikeuden (KKO) maanantaina antaman ratkaisun jälkeen, miten epäiltyjen 170 laittoman maahantulon järjestämisen tutkintaa jatketaan. KKO:n ratkaisun myötä moni tapauksista saattaa päätyä oikeuteen.

KKO tuomitsi vastikään viisi muuta turvapaikanhakijaa Suomeen tuoneen miehen sakkoihin laittomasta maahantulon järjestämisestä. Itsekin turvapaikkaa hakenut intialainen mies otti tammikuussa kyytiinsä viisi muuta turvapaikanhakijaa ja toi heidät Venäjältä Suomeen Sallan rajanylityspaikan kautta.

Viiden ihmisen auttamiselle ei KKO:n mukaan ollut painavia humanitaarisia syitä. KKO katsoi miehen syyllistynen rikokseen.

Moni epäillyistä laittoman maahantulon järjestämisistä on piirteiltään samantyyppinen kuin KKO:ssa ratkaistu juttu. Siksi viranomaiset ovat odottaneet KKO:n ratkaisua.

”Tämä on ennakkopäätös siitä, että teko oli rangaistava. Jos korkein oikeus olisi ollut samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa humanitaarisista syistä, olisi tullut harkittavaksi, onko muita juttuja tarkoituksenmukaista viedä käräjille”, sanoo kihlakunnansyyttäjä Anita Haapakoski.

”Tässä pitää nyt miettiä linjauksia, kun saa vähän kartoitettua juttujen määrää ja missä vaiheessa tutkinnat ovat.”

Lapin rajavartiosto käynnisti talvella itärajan yli saapuneisiin turvapaikanhakijoiden liittyen yhteensä 191 esitutkintaa, joista 170 liittyi laittomaan maahantulon järjestämiseen.

Määrä on varsin suuri, kun sitä vertaa takavuosina käynnistettyjen esitutkintojen määriin. Lapin rajavartiosto käynnisti 219 esitutkintaa vuonna 2013 ja 134 esitutkintaa vuonna 2014.

”Jutuista osa on rangaistusvaatimusmenettelyssä, osa on prosessissa ja iso osa on vielä aloittamatta”, sanoo sanoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jyrki Ojala.

”Seuraavaksi ytimessä on keskustelu syyttäjän kanssa siitä, miten tästä jatketaan. Yhtenä vaihtoehtona on tietenkin se, että nämä kaikki viedään maaliin saakka ja luovutetaan syyteharkintaan.”

Lapin rajavartiosto ja Lapin syyttäjänvirasto pohtivat jatkotoimenpiteitään ensi viikolla.