Vanhuksia suljetaan haalareihin kuin vankeja – ”Ei voi pitää inhimillisenä hoitona”

Fakta Haalarit vertailussa Vangin tarkkailuhaalari ja vanhuksen hygieniahaalari toimivat sikäli samoin, että niitä ei saa itse riisuttua. Tarkkailuhaalarilla pyritään estämään huumeiden ja kiellettyjen esineiden salakuljetusta vankilaan. Vanhuksen hygieniahaalari estää vanhusta pääsemästä käsiksi vaippaansa, riisuutumasta ja sotkemasta ulosteella. Tarkkailuhaalarin käytöstä säädetään tarkasti lailla. Tarkkailuhaalaria käyttävän vangin on päästävä wc:hen heti, kun hän sitä pyytää. Vanhuksen hygieniahaalarista ei ole lakia.

Vanhusten laitoshoidossa käytetään edelleen hygieniahaalareita, jotka estävät vanhusta riisumasta ja käymästä itse vessassa.

Haalari on yleensä pehmeästä kankaasta tehty, mukavantuntuinen vaate, mutta sen vetoketju on selkäpuolella niin, ettei sitä saa puettua tai riisuttua itse. Ainakaan muistisairas vanhus ei tähän pysty.

Hygieniahaalarin käyttöä perustellaan sillä, että osa muistisairaista riisuu vaatteensa ja vaippansa, virtsaa huoneeseensa tai sotkee paikkoja ulosteella. Haalarin käyttö estää tämän, mutta samalla se rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta.

Haalari on samankaltainen kuin vangeilla käytettävä tarkkailuhaalari, jonka käytöstä säädetään tarkkaan lailla. Vanhusten hygieniahaalarista laki ei sano mitään, joten jokaisessa hoitopaikassa muodostuvat omanlaisensa käytännöt. Joissain paikoissa sen käytöstä päättävät hoitajat, toisissa tarvitaan lääkärin tai hoitotiimin yhteinen päätös.

Koska haalarin käytöstä vanhustenhoidossa ei ole lakia, sen käyttöä ei myöskään seurata tai valvota. Siksi kukaan ei tarkalleen tiedä, miten yleistä sen käyttö on.

Helsingin Kustaankartanon palvelukeskuksessa hygieniahaalarin käyttö on kielletty poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

”Meillä ajatellaan, että haalarin käyttö on sitomista. Siksi sitä voidaan käyttää vain, jos ihminen muuten vaurioittaisi tai satuttaisi itseään”, Kustaankartanon johtaja Leena Pohjola sanoo.

”Poikkeus voidaan tehdä, jos ihminen esimerkiksi jatkuvasti repii virtsakatetrin irti tai vaikka raapii alapäänsä ihon pahoin rikki.”

Pohjola kokeili haalaria muutama vuosi sitten itsekin.

”En todellakaan tuntenut olevani Kustaankartanon johtaja, kun haalari puettiin päälleni. Siinä viedään ihmiseltä arvokkuus.”

Geriatrian professori Jaakko Valvanne Tampereen yliopistosta kieltäisi hygieniahaalarin käytön kokonaan. Hänen mukaansa haalari on yksi tapa sitoa ja rajoittaa vanhuksen elämää ja liikkumista.

”Hygieniahaalarin käyttö on käsittämätön tapa, sitä ei voi mitenkään pitää inhimillisenä hoitona. Se on ammatillista laiskuutta.”

Sekä Pohjola että Valvanne korostavat, että haalaria ei tarvita, jos ongelmien syyt selvitetään ja hoidetaan.

”Haalari on hoitajan näkökulmasta helppo ratkaisu haasteelliseen oireeseen, mutta on muitakin ratkaisuja. On monia muistisairaiden hoitoyksikköjä, joissa ei tulisi kuuloonkaan käyttää hygieniahaalaria. Suuri osa ongelmista saataisiin hoidettua jo sillä, että hoidettaisiin vanhuksen ummetus ja vietäisiin häntä säännöllisesti vessaan”, Valvanne sanoo.

”Meillä on erittäin hyviä kokemuksia siitä, että hankalasti käyttäytyvästä vanhuksesta tulee kuin toinen ihminen, kun hänet kohdataan oikein, häntä kuunnellaan ja arvostetaan. Levottomaan käytökseen on aina joku syy. Se syy pitää löytää, mutta se vaatii ammattitaitoa”, sanoo Pohjola.

Osastonhoitaja Minna Repo Koukkuniemen vanhainkodista Tampereelta kertoo, että hygieniahaalarin käyttö on vuosien kuluessa vähentynyt, mutta kokonaan niiden käyttöä ei ole lopetettu. Haalarin käyttö pitää kirjata asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

”Haalariin turvaudutaan, jos ei mitään muuta ratkaisua keksitä”, Repo sanoo.

”Haalarin käyttö liittyy yleensä tilanteisiin, joissa muistisairaalla on arveluttavaa käytöstä. Jotkut esimerkiksi riisuutuvat julkisesti eikä heillä ole kykyä kontrolloida käyttäytymistään. Tämä on kuitenkin yhteisöasumista, jossa on otettava huomioon myös toiset asukkaat.”

Revon mukaan haalarin käyttö jakaa myös hoitajien mielipiteitä. Viime vuosina valmistuneet hoitajat ovat saaneet koulutuksen, jossa korostetaan vanhusten itsemääräämisoikeutta. Aiemmin rajoituksiin turvauduttiin helpommin.

”Vanhoista käytännöistä eroon pääseminen on pitkä tie. Toiset hoitajat kokevat, että haalarin käyttö on helppo tapa hoitaa ongelmatilanteita. Silloin ei tarvita ihmistä valvomaan tilannetta koko aikaa.”

Muistiliiton toiminnanjohtajan Eila Okkosen mukaan hygieniahaalaria käytetään vanhusten pitkäaikaishoidossa edelleen yleisesti. Hoitopaikkojen välillä on kuitenkin suuria eroja haalariin suhtautumisessa.

”Suhtaudumme hygieniahaalarin käyttöön hyvin kriittisesti. Käyttö pitäisi miettiä hyvin tarkkaan, ja jos sitä joskus tarvitaan, sitä pitäisi käyttää mahdollisimman lyhyen aikaa.”

Okkonen kaipaa lakia, joka säätelisi rajoittavien toimenpiteiden, kuten hygieniahaalarin käyttöä. Sellainen on todennäköisesti tulossakin, mutta ehkä vasta vuosien päästä. Itsemääräämisoikeuslakia valmisteltiin jo edellisen hallituksen ja eduskunnan aikana, mutta sitä ei ehditty käsitellä ennen eduskuntavaaleja. Parhaillaan suunnitellaan uuden työryhmän perustamista lakia valmistelemaan.