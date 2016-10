Oppositiopuolueet: Kyselytunneilla syntynyt paine on saanut hallituksen perumaan päätöksiään

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan eduskunnan suullisten kyselytuntien merkitys on kasvanut tällä hallituskaudella.

Tänään torstaina on jälleen viikoittainen kyselytunti kello 16–17. Sen aikana oppositiopuolueet voivat kysyä hallituksen ministereiltä erilaisista ajankohtaisista aiheista nopeaan tahtiin.

”Tämä hallitus on perunut enemmän päätöksiään kuin mikään aikaisempi hallitus tässä ajassa. Iso osa peruutuspäätöksistä on tällä kaudella mennyt niin, että oppositio on nostanut asian esiin kyselytunnilla, ja tämä on luonut paineen hallitukselle tarkastella päätöstä uudelleen”, Lindtman sanoo.

Lindtman nostaa esimerkeiksi päivähoitomaksujen korotukset, ikääntyneiden vammaisten rajaamisen vammaispalvelulain ulkopuolelle, pakkolait, eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset ja junaliikenteen heikennykset. Kaikki nämä päätökset on peruttu.

”Myös eläkkeensaajien verotus oli esillä useammalla kyselytunnilla. Ministereiden ilmeistä näki, että taasko nuo demarit jaksavat puhua eläkeläisten verotuksesta”, Lindtman sanoo. Hän ottaa puolueen ansioksi sen, että tulevassa budjetissa eläkkeensaajien verotus kevenee.

Parhaillaan hallitus pohtii, vähentääkö se vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa vaadittavaa hoitajamäärää. Aihe on ollut esillä kyselytunneilla, viimeksi kaksi viikkoa sitten, jolloin oppositiopuolueet pommittivat peruspalveluministeri Juha Rehulaa (kesk) aiheesta yli puolet kyselytunnista.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen nostaa toiseksi esimerkiksi päästökaupan kompensaation teollisuudelle: elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) vahvisti kyselytunnilla viikko sitten, että hallitus miettii kohdentavansa osan teollisuuden tukeen tarkoitetusta rahasta innovaatiotukiin.

Myös kolmanneksi suurimman oppositiopuolueen vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää kyselytunnin merkitystä suurena. Sen huomaa kansalaispalautteestakin.

Oppositiopuolueet valmistautuvat kyselytuntiin alkuviikosta ja keräävät muun muassa mediassa ja kansalaispalautteessa esiin nousseita aiheita.

Tiistaina eduskuntaryhmät saavat listan ministereistä, jotka ovat torstaina paikalla. Listaan tulee usein viime hetken muutoksia.

Sekä Lindtman että Pekonen huomauttavat, että tämän hallituksen ministerit ovat olleet paljon poissa kyselytunneilta. Hyväksyttävänä syynä pidetään ulkomaanmatkaa, mutta muuten kyselytunnille pitäisi tulla. Tästä on tällä kaudella lipsuttu.

Nyt torstaina muun muassa pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ovat poissa. Opposition on siten vaikea kysyä koulutuksesta, esimerkiksi viikon aikana puhuttaneesta yliopistojen pääomittamisesta.

Sdp:ssä eduskuntaryhmän työvaliokunta päättää keskiviikkona kysymyksen aiheen ja esittää sitä torstaina pidettävälle ryhmäkokoukselle.

Oppositiopuolueet viestittävät toisilleen, mistä ne aikovat kysyä. Kysymysten aiheet kerrotaan juuri ennen kyselytuntia eduskunnan puhemiehelle, mutta ministerit eivät saa niitä tietää. He yrittävät avustajineen miettiä, mikä aihe voisi olla pinnalla, ja usein se onkin helposti pääteltävissä.

Silti moni ministeri jännittää kyselytuntia silmin nähden. Televisioidulla kyselytunnilla on keskimäärin 300 000 katsojaa.

”Kymmenen prosenttia maan aikuisväestöstä”, Antti Lindtman sanoo.

Kysymysvuorot jaetaan oppositioryhmien suuruusjärjestyksessä, eli Sdp saa aina ensimmäisen kysymyksen. Moni edustaja haluaa olla kysyjänä, ja ryhmien sisällä yritetään katsoa, että vuorot jakaantuvat edustajien kesken tasapuolisesti kauden mittaan.

Vasemmistoliiton Pekonen sanoo puolueen pitävän tukkimiehen kirjanpitoa myös siitä, että puhemiehet kohtelevat kaikkia oppositiopuolueita tasa-arvoisesti.

”Puhemiesten kunniaksi täytyy sanoa, että suurempaa huolta ei ole ollut. Saamme kyselytunnilla pääsääntöisesti aina oman kysymyksen”, Pekonen sanoo.

Aina kysymys ei ole hyökkäys huonoa hallitusta kohtaan. On aiheita, joita oppositio haluaa nostaa esiin niiden tärkeyden takia ja korostaa, että on samaa mieltä hallituksen kanssa. Tällainen aihe on ainakin ulko- ja turvallisuuspolitiikka.