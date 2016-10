Eduskunta haluaa yksimielisesti pikavippien korot kuriin – ”Painetta on tullut kansalaisilta ja kuluttajaviranomaisilta”

Eduskunta on yksituumainen siitä, että pikavippien korkokatto on saatava toimimaan. Kaikki kahdeksan eduskuntaryhmää esittävät lakialoitteissaan, että kuluttajansuojalakia on muutettava niin, että luotonantajat eivät pääse perimään ylisuuria korkoja pikavipeistä. Lakialoitteita käsiteltiin täysistunnossa torstaina.

Eduskuntaryhmät esittävät, että korkokattoa tulee soveltaa kaikissa luotoissa, joiden määrä on alle 2 000 euroa. Korkokatto on Suomen Pankin peruskorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä.

Nykyisessäkin laissa on 2 000 euron raja, mutta luotonantajat ovat onnistuneet kiertämään sitä myöntämällä luottolimiittejä. Luottolimiitti on valtuutus nostaa vippiä yli 2 000 euron.

Jos rahan tarvitsija nostaa 300 euron lainan, mutta hänellä on luottolimiitti yli 2 000 euron, korkokatto ei ole koskenut tätä 300 euron lainaa. Todelliset vuosikorot näissä lainoissa ylittävät usein moninkertaisesti kuluttajansuojalain korkokaton. Korkeimmat vuosikorot ovat ylittäneet 400 prosenttia.

Aloitteissa esitetään, että korko määräytyy kunkin nostettavan lainaerän mukaan, ei laskennallisen limiitin ylärajan mukaan.

Korkokaton kiertäminen on aiheuttanut valtavia vuosikorkoja ja maksuhäiriöiden lisääntymistä. Kesäkuun lopussa maksuhäiriöitä oli peräti 8,4 prosentilla Suomen aikuisväestöstä. Lisäksi kuluttajien maksutaakkaa kasvattavat viivästyskorot ja perintäkustannukset.

Eduskunnassa pyörii nyt siis kahdeksan identtistä aloitetta, mikä on erikoinen tilanne, mutta ei ainutlaatuinen. Koordinaattorina aloitteiden tekemisessä toiminut kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) sanoo, että se oli nopea keino saada allekirjoituksia kokoon. Samalla kunnia jakautuu kaikkien puolueiden kesken tasan.

Myllykoski patisti muita puolueita jättämään yhtenevät aloitteet, mutta hän ei halua ottaa kunniaa hankkeen käynnistämisestä, ettei hyvä asia törmää poliittiseen kateuteen.

Lakialoitteet keräsivät pikavauhtia 136 kansanedustajan tuen, joten sillä on erinomainen mahdollisuus tulla hyväksytyksi. Asia siirtyy talousvaliokunnan käsittelyyn.

”Toiveet ja paine ovat kovat. Painetta on tullut kansalaisilta ja kuluttajaviranomaisilta”, Myllykoski sanoo. Hän on laskenut, että aloitteen takana on 866 230 kansalaista edustajiensa välityksellä. Näin paljon ääniä allekirjoittaneet 136 kansanedustajaa keräsivät vaaleissa.

Myllykoski nostaa samalla esiin ongelman, joka on tuttu kaikille kansanedustajille. Heidän jättämänsä lakialoitteet hautautuvat säännöllisesti valiokuntien hyllyille, vaikka edustajilla olisi valtakirja sadoilta tuhansilta kansalaisilta. Kansalaisaloite saa asiallisen valiokuntakäsittelyn 50 000 allekirjoituksella.

Myllykoski toivoo valiokunnilta edes jonkinlaista vastausta lakialoitteisiin.

Kuluttajansuojalakia korjattiin viimeksi 2013, mutta siihen jäi porsaanreikä. Eduskunnassa paljon kannatusta sai aikoinaan Sampsa Katajan (kok) aloite pikavippien kieltämiseksi kokonaan. Se ei kuitenkaan johtanut lainvalmisteluun.