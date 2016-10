HS julkaisi uuden sovelluksen isoruutuisille Windows-laitteille

Helsingin Sanomien Windows 10 -sovellus isoruutuisille laitteille on uudistettu täysin. Sovelluksen ulkoasua on parannettu entistä selkeämmäksi ja sitä on helpompi ja nopeampi käyttää.

Kyseessä on iso uudistus, jonka myötä sovelluksen käyttötapa muuttuu uuden Windows 10 -maailman mukaiseksi. Kaikkia näkymiä selataan nyt pystysuunnassa ja näkymät mukautuvat paremmin erikokoisille näytöille.

Uusi sovellus on ladattavissa isoruutuisille Windows 10 -laitteille: tableteille, pöytäkoneille ja läppäreille. Sovellus toimii myös virtuaalilasi Hololensissä ja Surface Hub -seinäruudulla.

Windows-puhelimien käyttäjille on jo ollut tarjolla sovellus, eikä puhelinkäyttäjille tule muutoksia.

Uutena ominaisuutena käyttäjät voivat jatkossa valita itseään kiinnostavia aiheita seurattavaksi ja nähdä itselleen räätälöidyn Omat-osion.

Sama ominaisuus on aikaisemmin ollut jo tarjolla HS:n puhelinsovelluksissa ja Android- sekä iPad-tableteissa.

Hesarin sovelluksen voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta. Sovelluksen käyttämiseksi tarvitsee HS:n digitilauksen ja käyttäjätunnukset.

Käyttäjätunnukset voi luoda HS.fi:ssä klikkaamalla etusivun oikeassa yläreunassa olevaa kirjaudu-nappia. Digitilausta voi kokeilla kaksi viikkoa maksutta osoitteessa HS.fi/testaa

Uudistuksella ei ole vaikutusta selaimella käytettävään HS.fi -sivustoon eikä vanhoihin Windows-puhelimiin. Monilla vanhoilla Windows-laitteilla uusi sovellus ei toimi.