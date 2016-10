Ville Niinistö Studio Kulmapöydässä: Työttömien haastattelu kolmen kuukauden välein on ahdistavaa ja nöyryyttävää ja lisää ulkopuolisuutta

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo haluavansa haastaa puolueen juuri julkistetulla vaihtoehtobudjetilla ”lyhytnäköisen kamreeriajattelun”, johon hallitus hänen mielestään syyllistyy.

Niinistö oli haastateltavana Helsingin Sanomien Studio Kulmapöydässä perjantaina.

Hänen mukaansa nykyinen hallitus toteuttaa vielä edeltäjiäänkin voimakkaammin kamreerilinjaa budjetin menoille asetetun menokaton avulla. Niinistön mukaan tämä menoraami on keinotekoinen, mikä näkyy hallituksen politiikassa.

Menoraamia voi kiertää tulopuolen kautta: jos menoja ei saa lisätä, hallitukset turvautuvat siihen, että ne antavat verovähennyksiä eri intressitahoille.

”Valtion budjetti on kokonaisuus. Jos tulopuolelta vähennetään tuloja, yhtä lailla sekin heikentää meidän talouden tasapainoa ja lisää velkaantumista. Verojärjestelmässä pitäisi olla yhtenäinen veropohja ilman että sinne koko ajan tehdään reikiä.”

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa poistetaan verovähennyksiä, muun muassa raskaalle teollisuudelle tarkoitettu sähköveron leikkuri.

Vaihtoehtobudjetissa vihreät peruvat hallituksen leikkaukset, joissa höylätään 0,85 prosenttia lähes kaikista indeksillä tarkistettavista etuuksista. Hallituksen leikkaukset heikentävät muun muassa kansaneläkkeitä.

Vaihtoehtobudjetissa perintöveroa ei kevennetä ja paljon kritiikkiä saaneelle yrittäjävähennykselle tulee katto. Niinistön mukaan perintöveron kevennykset hallituksen tyyliin ovat ”täysin katteettomat ja kohtuuttomat”.

Osinkoverotusta vihreät kiristävät reippaasti listaamattomien yritysten osalta.

”Me emme halua, että omistaja voi vetää yhtiöstä tuloksen omaan taskuunsa täysin naurettavilla verohelpotuksilla”, Niinistö sanoo.

Vihreät haluavat myös tehdä rakenteellisia uudistuksia, muun muassa vapauttaa apteekkikilpailun ja helpottaa ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista.

Niinistö käytti varsin kovaa kieltä hallituksesta muun muassa maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa ruotiessaan.

”Minun on vaikea ymmärtää, miten kukaan täysijärkinen voisi kannattaa sitä, että kotoutetaan täältä turvapaikan saaneet huonosti. Se on vain ilkeyttä, se on sitä ettei välitetä. Tämä hallitus tekee perussuomalaisten painostuksesta huonoa maahanmuuttopolitiikkaa.”

Erityistä kritiikkiä sai hallituksen suunnitelma maksaa työttömille oleskeluluvan saaneille kotoutumistukea, joka on tasoltaan pienempi kuin suomalaisen työttömän peruspäiväraha.

”Se on kiusantekoa ja mahdollisesti perustuslain vastaista.”

Niinistö haukkui myös pataluhaksi hallituksen suunnitelmat haastatella työttömiä kolmen kuukauden välein. Hallitus tosin perui aikeen siirtää haastattelut yksityisten yritysten tehtäväksi, mutta muuten suunnitelma pysyy ennallaan.

Niinistön mukaan haastattelut ovat nöyryyttäviä työttömille, varsinkin kun uhkana on työttömyysturvan menetys.

”Se on ahdistavaa, nöyryyttävää ja lisää vain työttömyyteen liittyvää ulkopuolisuutta. Turhaa byrokratiaa, turhaa kyykyttämistä. Siinä hallitus on valinnut linjansa, ja se on raippalinja”, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan myös työttömyysturvan omavastuupäivien lisääminen lannistaa kaikkein vaikeimmin työllistyviä.

”Ihmiselle tulee sellainen olo, että minä en ansaitse edes tätä turvaa”, Niinistö sanoi. ”Pitäisi keskittyä auttamaan koulutukseen ja työllistymiseen pääsemistä, ja uhka tukien leikkaamisesta ei kannusta.”

Katso Ville Niinistön koko haastattelu alla olevalta videolta.

Vihreiden Ville Niinistö HSTV:n haastattelussa

HSTV:n Studio Kulmapöydän vieraana on nyt vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Ohjelman juontavat HS:n Piia Elonen ja Teemu Luukka.