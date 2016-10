Raskaudenkeskeytyksiä tehdään Suomessa ennätyksellisen vähän – ”Tästä saamme kiittää nuoria”

Raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut Suomessa historiallisen alhaiseksi. Aborttien määrissä on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja.

Sairaanhoitopiireistä raskaudenkeskeytyksiä tehtiin viime vuonna eniten Ahvenanmaalla, Lapissa ja Länsi-Pohjassa Kemin ja Tornion alueilla, kun ne suhteutetaan 15–49-vuotiaiden naisten määrään. Suhteellisesti vähiten abortteja tehtiin Etelä-Savossa ja Kainuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet valtaosassa suurimmista kaupungeista. Tahti kuitenkin vaihtelee: Helsingissä keskeytysten määrä on pienentynyt viimeisen viiden vuoden aikana kaksi prosenttia, kun taas Vantaalla jopa 20 prosenttia.

Kaikkiaan viime vuonna tehtiin 9 441 aborttia. Se on vähemmän kuin kertaakaan vuonna 1970 voimaan tulleen raskaudenkeskeytyksiä säätelevän lain aikana.

Fakta Nämäkin ovat vähentäneet nuorten abortteja Koulujen seksuaalikasvatus. Siitä tuli pakollinen osa opetussuunnitelmaa vuonna 2001. Jälkiehkäisypillerien reseptivapaus. Yli 15-vuotiaat ovat saaneet ”katumuspillereitä” apteekista ilman reseptiä vuodesta 2002. Viime keväänä jälkiehkäisystä poistettiin ikäraja. Internet. Ehkäisystä ei ole pakko kysyä kouluterveydenhoitajalta, vaan voi googlettaa.

”Tästäkin saamme kiittää nuorisoa. Nuorten raskaudenkeskeytysluvut ovat laskeneet niin voimakkaasti, että se on hyvällä tavalla syypää kokonaisluvun laskuun, vaikka vanhemmilla ikäryhmillä ei ole tapahtunut samaa”, erikoissuunnittelija Anna Heino kertoo.

THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti kiittäisi aborttien vähentymisestä koulujen seksuaalikasvatusta. Sen puutteen epäilläänkin näkyvän vanhemmilla ikäryhmillä, kuten kolmekymppisillä 1990-luvun laman lapsilla.

Myös niissä kunnissa, joissa on tarjottu kokonaan ilmaista ehkäisyä nuorille, on saatu hyviä tuloksia, Klemetti kertoo.

Ilmaista ehkäisyä on kokeiltu hänen mukaansa esimerkiksi Raumalla, Vantaalla ja joissakin Lapin kunnissa, joissa koettiin aiemmin teiniraskausbuumi. Monet kunnat rajoittavat yleensä ilmaisen ehkäisyn kestoa ja tapaa.

”Näyttäisi siltä, että kun nuoret saavat ehkäisyä ilmaiseksi ja samalla heille annetaan seksuaalikasvatusta, tämä edistää nuorten seksuaaliterveyttä ja samalla vähentää abortteja.”

Heinon mukaan raskaudenkeskeytysten alueellisiin eroihin ei ole yhtä oikeaa selitystä. Pohjois-Suomessa aborttien määrään voi vaikuttaa esimerkiksi palvelujen saatavuus.

”Suomen sisälläkin on kulttuurisia eroja siinä, miten ehkäisyyn, raskaudenkeskeytykseen ja lasten hankintaan suhtaudutaan.”

Jos nuorten raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet, kelle valistusta pitäisi nyt suunnata?

Eniten abortteja tekevät edelleen 20–24-vuotiaat. Niillä, jotka eivät opiskele, ei ole välttämättä helposti palveluita saatavilla, Klemetti huomauttaa.

Lisäksi toistuvien keskeytysten määrä kasvaa edelleen. Viime vuonna 37 prosenttia raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty abortti jo aiemmin. Merkittävä aborttiin päätyvä ryhmä ovat äidit, sillä noin puolet raskauden keskeyttäneistä on synnyttänyt ainakin kerran ennen aborttia.

”Synnytyksen jälkeisestä ehkäisystä puhuminen on tärkeää jo raskausaikana, vaikkei siltä tuntuisi. Neuvolassa voisi selvittää, onko seuraava lapsi tervetullut. Jos arki lapsen kanssa osoittautuu hankalaksi, suunnitelmat voivat muuttua, joten asiaan olisi hyvä palata aika ajoin luontevana osana neuvolakäyntiä”, Klemetti sanoo.

Vantaan terveyspalvelujen johtaja Jarmo Kantonen näkee, että raskaudenkeskeytysten vähenemisen taustalla on Vantaalla ainakin kolme syytä.

”Ensinnäkin Vantaalla on jo kymmenien vuosien perinne perhesuunnittelupoliklinikoille. Eri alueilla on nyt neljä poliklinikkaa, joille palvelut on keskitetty ja helposti väestön tavoitettavissa. Lisäksi henkilöstö on erittäin kokenutta.”

Asukkaat saavat nykyään ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisimen, eli kupari- tai hormonikierukan tai ehkäisykapselin, ilmaiseksi. Lisäksi kunta kustantaa esimerkiksi alle 20-vuotiaille yhdeksän kuukauden ilmaispakkaukset ehkäisypillereitä tai -renkaita.

Kolmantena syynä on Kantosen mukaan se, että Vantaa panostaa riskiryhmiin. Päihderiippuvaisilla ja jo abortin läpikäyneillä on suurempi riski uuteen raskaudenkeskeytykseen kuin muilla. Siksi kunta tarjoaa heille pitkäaikaisen ehkäisimen kuluitta.

Vantaa käynnisti tehostetun ehkäisyohjelmansa vuonna 2013.

”Tämä on naisille ja perheille tärkeää ja hyödyllistä, mutta myös kustannustehokasta. Vantaalla on parhaillaan perhesuunnittelupoliklinikoilla menossa tutkimusprojekti, jolla pyritään vielä todentamaan lisää, että tämä on kustannusvaikuttavaa ja järkevää toimintaa.”