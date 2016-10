Kuka? Ville Niinistö Syntynyt 30. 7. 1976 Turussa Kahden lapsen yhteishuoltaja Eduskunnassa vuodesta 2007 Ympäristöministeri 2011–2014 Vihreiden puheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen Valtiotieteen maisteri ja poliittisen historian tutkija

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö laukoo oppositiopoliitikon oikeudella kovaa tekstiä hallituksen talouspolitiikasta.

”Hallituksen politiikassa yhdistyvät kokoomuksen palvelut ja sivistyksen unohtava leikkauspolitiikka, keskustan halu rakentaa maakuntiin kustannustehottomia häkkyröitä ja perussuomalaisten halu sulkea Suomi maailmalta.”

Hallituksen budjettiesitys ei saa Niinistöltä yhtään lempeämpää käsittelyä:

”Hallitus on ajautunut lyhytnäköiseen politiikkaan, jossa tehdään leikkauksia tärkeistä asioista, mutta ei kyetä uudistamaan taloutta”, hän aloittaa.

”Me tarjoamme vaihtoehdon, joka puolustaa heikompiosaisia ja osaamista ja jossa tasapinottava vaikutus saadaan vähentämällä tehottomia yritystukia ja ympäristöhaitallisia tukia.”

Niinistö sanoo sitoutuvansa hallituksen linjaan julkisen talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen taittamisesta. Se on hyvä tietää, sillä nämä työt työllistävät seuraavaakin hallitusta, johon vihreät ovat kovasti nykykannatuksen valossa palaamassa.

Vihreät lisäisivät vaihtoehtobudjetissaan 500 miljoonaa lisää koulutukseen ja osaamiseen hallituksen esitykseen verrattuna. Esitys lämmittää koulutettua kaupunkilaisväestöä.

Duunarit saavat oman osuutensa: Vihreät menee vasemmistosta vasemmalta ohi tuloeroja kaventavalla veropolitiikallaan. Puolue esittää paitsi etuuksien indeksileikkausten perumista, myös kunnallisveron perusvähennyksen ja työtulovähennyksen korottamista.

340 miljoonan veronkevennykset auttavat alle 25 000 euroa vuodessa ansaitsevia.

Hallitus korostaa, että sen tärkein tehtävä on lisätä työllisyyttä, jotta lisäleikkauksia ei tarvitse tehdä. Vihreiden varjobudjetissa työllisyystoimet eivät korostu. Toki puolue luottaa ostovoiman kasvuun ja esittää 200 miljoonan euron kertaluonteista investointipakettia homekorjauksiin ja raideyhteyksiin.

Jonna Yletyinen / HS

Niinistön mukaan työllisyysvaikutuksia tulee tehottoman tukijärjestelmän romuttamisesta ja uudesta osaamisesta.

”Hallituksen liian tiukka menoraami estää terveen järjen käytön. Me luomme kannustimia uuteen työllisyyteen ja hallitus pitää kiinni vanhasta ja tekee leikkauksia.”

Vihreän vaihtoehdon tulopuoli perustuu muun muassa energiatukien, yritystukien ja kilometrikorvausten karsimiseen, teollisuuden energiaveron ja osinkoverojen kiristämiseen.

Talouden uudistaminen ja kestävä uusi ajattelu muodostavat ideologian, jolla vihreät lähtevät hakemaan suurimman puolueen asemaa huhtikuun kuntavaaleissa.

”Tämä on käännekohta; kehitetäänkö kaupunkeja ympäristöystävällisen kasvun ja ihmisläheisen kaupungin tavoin vai autokaupunkeina ja vanhan elinkeinopolitiikan näkökulmasta.”

Hän puhuu modernista kaupunkisuunnittelusta ja ihmisystävällisestä kaupunkitilasta.

Kuitenkin Helsingissä, jossa suurimman puolueen asema vihreillä on kaikkein lähinnä, vihreiden oman apulaiskaupunginjohtajan vastatessa kaupunkisuunnittelusta Helsingin Keskuspuistosta viipaloidaan osa asuntorakentamiseen.

Niinistön visiossa vihreät on ensin suurin puolue suurimmissa kaupungeissa ja seuraava etappi on pääministeripuolue.

Nyt puolueen jatko on turvallisissa käsissä. Puheenjohtajaehdokkaita voi tulla useita, mutta jos eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto on ehdolla, hän on vahvoilla. Presidenttiehdokkaaksi lähtenee toinen kokenut poliitikko, Pekka Haavisto.

Vihreiden paras valtakunnallinen vaalikannatus on toistaiseksi 8,9 prosenttia kuntavaaleissa 2008. Nyt näyttää siltä, että ennätys menee rikki. Vaalivoiton jälkeen Ville Niinistön on mukava myhäillä rivikansanedustajana, mutta ministeriksi häntä saatetaan vielä tarvita 2019 vaalien jälkeen.

”Jos tarvetta on, harkitsen.”

Viisi kysymystä Ville Niinistölle

1. Mistä asiasta voisit puhua koko yön?

”Jalkapallosta. Se on ollut rakkauteni pienestä pitäen, kun teinipoikana Kaarinan Pojissa pelasin ja unelmoin jalkapalloammattilaisen urasta. On hyvä, että elämässä on intohimon kohteita, joita rakastaa ja jotka eivät ole niin rationaalisesti maailman suurimpia asioita.”

2. Kuka on ammatillinen esikuvasi?

”Olen ihaillut Suomen ensimmäistä presidenttiä K.J. Ståhlbergia siitä, että hän onnistui liberaalina edistyksellisenä porvarina kansalaissodan jälkeen saaman vasemmiston mukaan yhteiskunnan kehittämiseen, nosti köyhiä köyhyydestä ja puolusti perustuslakia jossa kaikilla oli ihmisoikeudet. Hän on ollut laillisuusmiehenä ja ihmisoikeuksien puolustajana korvaamaton.”

3. Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

”Paljonkin. Olen kodista jossa on arvostettu paljon kulttuuria ja koulutusta ja puhuttu paljon politiikkaa. Äitini on äidinkielen opettaja, isäni kasvatustieteen professori. Sivistyksen arvostus ja rakkaus kirjallisuuteen tulee äidinmaidosta.”

4. Mikä on maailmassa suurin ongelma, jonka haluaisit ratkaista?

”Ilmastonmuutos ja luonnon kantokyvyn rajojen ylittäminen. Jos ihmiskunta ei lähivuosikymmeninä osaa ottaa käyttöön puhdasta teknologiaa ja opi kunnioittamaan luontoa, tuhoamme oman elämämme edellytykset.”

5. Millainen viikonloppu on edessä?

”Pidän vapaapäivän ja menen kotikaupunkiini Turkuun, seuraan Veikkausliigan ratkaisuotteluita ja aion mennä lasteni kanssa katsomaan Tatu ja Patu -elokuvaa.”