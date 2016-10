Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen ministerit ovat lukuisia kertoja vedonneet etenkin hallitusohjelmaan, kun joku on vaatinut, että päätös pitää perua. Vaatimuksia on torjuttu sillä perusteella, että hallituksen yhteiset linjaukset ovat kokonaisuus, johon ei parane puuttua.

Toisin on käynyt monet kerrat. On pitänyt tinkiä siitä, mistä on yhdessä sovittu. Hallitus on perunut keskeisiä aikomuksiaan jo yli kymmenen kertaa.

Uusin takinkääntö tuli torstaina, kun oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) ilmoitti, ettei hallitus ostakaan 17 miljoonalla eurolla työttömien haastattelupalveluja yksityisiltä toimijoilta kuten oli aikonut.

Hallituksen toimintaa on näyttänyt usein vaivaavan juridiikan, valtionhallinnon ja työmarkkinoiden vajavainen tuntemus sekä hätiköinti. Tämän takia korjaus on usein vaikuttanut järkevämmältä kuin alkuperäinen päätös. Tämä koskee esimerkiksi päivähoitomaksujen korotusten perumista.

Hallituksen toimien oikeudellisuutta valvoo oikeuskansleri. Sipilän hallituskaudella oikeusministeriön kansliapäällikön tehtävästä eronnut Tiina Astola on sanonut, ettei se riitä. Hallituksessa olisikin Astolan mielestä hyvä olla myös juristiministeri. Ennen oikeusministerin piti olla juristi, mutta ei enää.

Hallituksen keskeisiä päätöksiä tehdään epävirallisesti pienissä ryhmissä, eritoten hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken, eikä silloin paikalla ole juridiikkaa hyvin tuntevia. Esimerkiksi pakkolait tuotiin julkisuuteen vuosi sitten niin kovalla kiireellä, ettei niiden perustuslaillisuutta ja järkevyyttä ehditty kunnolla selvittää.

”Ehkä on ollut joitakin kysymyksiä, jotka ovat tulleet yllätyksenä hallitukselle”, Astola sanoi Yleisradion haastattelussa vuoden alussa.

Huonon valmistelun lisäksi perumisten keskeinen syy ovat olleet poliittiset realiteetit. Tätä voi kutsua puolueiden painostusryhmien ja äänestäjien mielistelyksi. Esimerkiksi eläkeläisten etujen leikkaukset olivat osin hallituspuolueille liian raskaita.

Hallitusohjelmansa visio-osuudessa hallitus kertoo, että Suomessa kannustetaan tulevaisuudessa uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen. ”Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan”, hallitus kirjoitti. Hallitus on näyttänyt tässä esimerkkiä.

Parhaillaan hallituksessa väännetään kättä muun muassa hoitajamitoituksen leikkauksesta, vammaispalvelujen yläikärajasta, teollisuuden päästökauppakompensaation perumisesta ja perintöverosta. Lisää peruutuksia on odotettavissa.

HS keräsi keskeisiä hallituksen perumia päätöksiä.

Pääomavero

Hallitusohjelmassa ei mainittu mitään korotuksesta, ja yleinen käsitys oli, että vero jäisi ennalleen. Kuitenkin jo kolmen kuukauden iässä hallitus korotti pääomaveroa yhdellä prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin yli 30 000 euron pääomatuloista.

Ansiosidonnainen työttömyysturva

Turvan pituutta piti leikata sadalla päivällä 2016 alusta, mutta hallitus lykkäsi muutoksia vuodella rauhoittaakseen ay-väkeä, kun hallitus yritti saada aikaan yhteiskuntasopimusta.

Eläkkeensaajien asumistuki

Ensin hallitus pienensi eläkkeensaajien asumistuen 90 miljoonan euron leikkausta. Marraskuussa 2016 leikkaus peruttiin kokonaan eläkeläisten vastustuksen takia. Hallituksen oli tarkoitus yhdistää yleinen asumistuki ja eläkeläisten asumistuki. Se olisi pienentänyt kymmenientuhansien eläkeläisten tukea.

Päivähoitomaksut

Elokuussa 2016 hallitus ilmoitti peruvansa aiemmin tekemänsä päätöksen päivähoitomaksujen korotuksista. Jopa yleensä leikkauksia kannattava Elinkeinoelämän keskusliitto vastusti korotusta. Lopulta hallitus myöntyi painostuksen alla ja sanoi, ettei korotus olisi edistänyt työllisyyttä ja tasa-arvoa.

Luken ja Syken fuusio

Elokuussa 2015 hallitus luopui päätöksestään yhdistää Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen ympäristökeskus Syke. Säästöistä ei kuitenkaan luovuttu. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) perusteli päätöstä sillä, ettei Luke ole vielä toipunut edellisestäkään organisaatiouudistuksesta.

Harmaa talous

Marraskuun alussa 2015 hallitus perui harmaan talouden torjuntaan ja talousrikostutkintaan aiotut leikkaukset. Oppositio piti kovaa ääntä leikkauksesta.

Rakentamisavustukset

Marraskuussa 2015 hallitus perui myös opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksiin aikomansa leikkaukset. Opiskelija-asuntoyhteisöt sanoivat, että avustuksen poistaminen olisi tyrehdyttänyt tuotantoa, nostanut vuokria ja yleisesti vaikeuttanut entisestään vuokra-asuntomarkkinoita.

Verovälttelijöiden armahdus

Hallitus aikoi ottaa käyttöön niin sanotun aktiivisen katumisen ja kannustaa ihmisiä kertomaan verottajalle tulot, joita he eivät olleet aiemmin ilmoittaneet. Hallitus käänsi takkinsa paljon julkisuudessa olleessa asiassa marraskuussa 2015.

Lääkekorvausten leikkaukset

Loppuvuodesta 2015 hallitus pienensi vuodelle 2016 suunnattuja lääkekorvausten säästöjä 25 miljoonalla eurolla 25 miljoonaan euroon.

Hallintarekisteri

Samoin loppuvuodesta 2015 hallitus luopui kiistellystä hallintarekisterihankkeestaan. Se olisi mahdollistanut osakesijoitusten piilottamisen ulkomaisiin rekistereihin. Silloinen valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) väitti, että 90 prosenttia lakia koskevista lausunnoista on kielteisiä, vaikka suurin osa oli myönteisiä.

VR:n ostoliikenne

Syksyllä 2015 hallitus ilmoitti lopettavansa monien yhteysvälien ostoliikenteen alkuvuodesta 2016. Se nostatti oppositiossa huutoa. Helmikuussa 2016 hallitus ilmoitti, että VR:n liikenne jatkuu leikkausuhan alla olleilla yhteysväleillä ainakin vuoden loppuun.

Haastattelujen yksityistäminen

Tämän viikon torstaina hallitus perui ideansa, että työttömiä haastattelisivat myös yksityiset yritykset eivätkä vain virkamiehet. Hallitus huomasi, ettei virkamiehen työtä niin vain voi ulkoistaa. Nyt hallitus palkkaa lisää virkamiehiä työvoimatoimistoihin.

Yhteiskuntasopimus

Alun perin yhteiskuntasopimuksen nimellä kulkeneen kilpailukykysopimuksen synty oli yhtä soutamista ja huopaamista – ja myös perumista. Kun sopimusta ei tahtonut syntyä, hallitus päätti korvata sopimuksen työehtoja heikentävillä pakkolaeilla.

Kansalaisraivon takia hallitus perui pian aikeensa leikata sunnuntai- ja ylityökorvauksia ja korvasi ne lomarahojen 30 prosentin leikkauksella. Lopulta työmarkkinajärjestöt saivat sopimuksen aikaiseksi. Se oli vesitetty versio hallituksen alkuperäisestä aikeista, mutta hallitus perui lupaamansa 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset.