Mies syytteessä tyttärensä törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, tytär haluaa julkisen istunnon – ”Tätä ei saa enää hyssytellä”

Tästä on kyse Syytetty ei saapunut oikeuteen edellisellä kerralla Syyttäjä vaatii vuonna 1965 syntyneelle miehelle rangaistusta tyttäreensä kohdistuneesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistusta. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 1999–2008. Oikeudenkäynti järjestetään Oulun käräjäoikeudessa ensi keskiviikkona. Oikeuskäsittely oli määrä pitää jo syyskuun alussa, mutta mies ei saapunut oikeuteen. Hänet vangittiin poissaolevana ja etsintäkuulutettiin. Hänet otettiin kiinni Norjassa. Poliisi ja syyttäjä pohtivat myös virkarikosten mahdollisuutta. Viranomaisilla oli runsaasti tietoa lapsen vaikeista oloista. Jos kyseessä on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, virkarikokset eivät todennäköisesti olisi vanhentuneet.

Oulun käräjäoikeus saa ensi viikolla pohdittavakseen poikkeuksellisen julkisuuskysymyksen. Kyse on tapauksesta, jossa vuonna 1965 syntynyttä miestä syytetään tyttäreensä kohdistuneesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Nykyisin 26-vuotias tytär haluaa oikeudenkäynnistä kokonaan julkisen.

”Tätä asiaa ei saa enää hyssytellä ja lakaista maton alle”, hän sanoo.

Miehen epäillään käyttäneen tytärtään seksuaalisesti hyväkseen vuosina 1999–2008.

Tytär oli epäiltyjen tekojen alkaessa yhdeksänvuotias. Hän kertoo tulleensa useasti raskaaksi, minkä vuoksi hänelle tehtiin abortteja. Tytär myös synnytti lapsen.

Törkeät seksuaalirikossyytteet käsitellään usein oikeussalissa salaisina, eivätkä viestimet tai muut sivulliset pääse saliin seuraamaan käsittelyä.

26-vuotias nainen haluaa, että hänen tapauksensa tulee julkisuuteen ihmisten tietoon.

”Haluan syyllisille viestin, että tämän on aika loppua. Kyse on myös lasten tulevaisuudesta, että he osaisivat pyytää tarvittaessa apua. Perheen sisäinen seksuaalinen hyväksikäyttö on yhä vaiettu asia”, hän sanoo Helsingin Sanomille.

”Omasta puolestani kaikki saa olla julkista.”

Nainen on aiemmin kertonut tapahtumista sanomalehti Kalevan haastattelussa.

Sen sijaan naisen isä vaatii oikeudenkäyntiä salaiseksi. Hän on kiistänyt syyllisyytensä esitutkinnassa.

Jutun syyttäjä Sari Kemppainen ei puolestaan aio ottaa julkisuuskysymykseen kantaa suuntaan eikä toiseen.

Oulun käräjäoikeus aikoo päättää oikeuskäsittelyn julkisuudesta alkuviikosta. Oikeudenkäynti on määrä pitää keskiviikkona.

Lain esitöiden mukaan oikeudenkäynnit voivat olla salaisia vain harvoin, jos käsiteltävät tiedot liittyvät olennaisesti rikosasiaan ja uhri sallii niiden julkisen käsittelyn.

Rikosten tekeminen itsessään ei hallituksen esityksen mukaan voi olla yksityiselämän piiriin kuuluva asia.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki kertoo, että seksuaalirikoksia koskevat oikeudenkäynnit käydään hyvin yleisesti salaisina. Perusteena on yleensä uhrin suojelu.

”Valtaosassa tapauksista uhri haluaa salaista käsittelyä”, Kimpimäki sanoo.

Hän muistuttaa, että oikeudenkäynnit ovat kuitenkin lähtökohtaisesti julkisia ja salaamiselle pitää olla aina peruste. Yleensä salaamisen perusteena on se, että oikeudenkäynnissä tulee ilmi arkaluonteisia asioita yksityiselämästä.

Myös asianosaisten nuori ikä voi toimia salausperusteena.

Kimpimäki ei halua arvioida, mihin ratkaisuun Oulun käräjäoikeus päätyy julkisuuskysymyksessä. Julkista käsittelyä puoltaa kuitenkin uhrin tahto.

”Jos epäillyn rikoksen uhri haluaa itse julkisen käsittelyn, silloin tuomioistuimella on korkeampi kynnys määrätä käsittelyä salaiseksi”, Kimpimäki toteaa.

Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus päätyi käsittelemään törkeän seksuaalirikostapauksen julkisena vuonna 2011, kun uhri ei vaatinut salaista käsittelyä.

Tuolloin kyse oli tapauksesta, jossa miessiivooja raiskasi ruokakaupan myyjän sulkemisajan jälkeen työpaikalla Helsingissä. Mies sai törkeästä raiskauksesta, törkeästä vapaudenriistosta ja muista rikoksista seitsemän vuoden vankeustuomion.