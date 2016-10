Rehtori löi ”finnjävelin” korvasta kuulon – Jouko Kärjen lapsuus ruotsinsuomalaisena oli kova, mutta tytär kasvoi paremmassa maassa

Tukholma

Kun Jouko Kärki, 73, oli alakoululainen, rehtori löi häntä korville, koska hän puhui veljensä kanssa suomea.

Kuulo on yhä vasemmassa korvassa tavallista heikompi lyönnin voiman takia.

Koulun pihalla Ruotsin Skultunassa ja Motalassa Kärkeä nimiteltiin finnjäveliksi, tönittiin ja kiusattiin, Kärki kertoo.

Koulukirjat olivat täynnä opettajan piirtämiä väärinmerkkejä. Kärki kun ei ymmärtänyt, mistä tunneilla puhuttiin. Hän ei osannut juuri lainkaan ruotsia.

Hevonen on häst, pappi on präst. Suola on salt, mallas on malt.

Tuo vähä oli opeteltu, kun äiti ja perheen lapset matkasivat 1950-luvun alussa Ruotsiin laivalla Suomesta. Isä oli jo töissä tehtaalla naapurissa.

"Olisi ollut paikallaan, että he olisivat joskus piirtäneet suuren oikeinmerkin johonkin sen sijaan, että kirjoissa lukee vain väärin, väärin, väärin, väärin", Kärki muistelee nyt.

”Suuri osa ruotsalaisista ei tiedä mitään tästä kätketystä rasismista jota oli ja on edelleen osin Ruotsissa.”

Kärjen tarina on yksi monista vastailmestyneessä antologiassa Finnjävlar.

Magnus Laupa

Lokakuun alussa Ruotsissa julkaistu teos kokoaa yhteen kuusitoista eri näkökulman kertomusta ruotsinsuomalaisuudesta Ruotsissa. Isänsä nuoruudesta ja sen perinnöstä kirjoittaa tytär Victoria Rixer. Hän itse on syntynyt ja kasvanut ruotsinsuomalaiseksi Ruotsissa, jossa suhde suomalaisuuteen ja suomen kieleen ei enää ollut sama.

Rixerin lapsuudessa 1970-luvulla Ruotsiin alettiin luoda vähitellen vähemmistölainsäädäntöä, joka toi muun muassa oikeuden kotikielen opiskeluun.

Nykyisin ruotsinsuomalaisilla on virallisen vähemmistön asema, ja kieltä ja kulttuuria pitää vaalia ja edistää vähemmistölainsäädännön nojalla.

Monien ruotsinsuomalaisten mielestä lain takaamien palvelujen saamisessa ja suomenkielisten asemassa on silti yhä ongelmia. Ruotsin hallitus aloitti syyskuussa selvityksen vähemmistölain päivittämisestä.

Rixer halusi kirjoittamalla tutkia isänsä sukupolven kokemuksia ja tuoda niitä näkyviksi.

”Toivon, että kirjan ansiosta moni voi ymmärtää omaa historiaansa paremmin: kyse ei ole yksinomaan henkilökohtaisesta kokemuksesta, vaan kyse voi olla suuremmasta Ruotsin historian kuvauksesta”, Rixer sanoo.

Hän ei koskaan opiskellut suomea koulussa eikä tullut kiusatuksi taustansa takia.

Isän ruotsalaistaminen lapsena tarkoitti, ettei suomea puhuttu edes kotona. Isäkin oli menettänyt kielen. Perheessä suomalaisuus välittyi lähinnä kesän Suomen-matkojen ja jääkiekon kautta. Isä kannatti aina Suomea, ja tyttärelle välittyi kuva rehdeistä ja sisukkaista suomalaispelaajista. Ruotsalaiset taas olivat kotipuheissa hiukan heikkoja ja pelasivat likaista peliä, Victoria Rixer, muistelee.

Eri laskutapojen mukaan 400 000–700 000 ruotsalaisella on nykyisin suomalainen tausta. Monien suku on tullut Ruotsiin 1950–1970-luvuilla työn perässä. Noihin aikoihin Ruotsissa oli pulaa työvoimasta, ja suomalaisia houkutteli parempi palkka muun muassa autotehtailla Göteborgissa.

Finnjävlar-kirjassa heijastuu yhtäältä perinteinen kuva tuolloin Ruotsiin päätyneiden työläissukujen maailmasta. Oli alkoholiongelmia, selkäkipuja, köyhyyttä ja puukkojussin mainetta.

Nyt ruotsinsuomalaisuus on myös paljon muuta. Suomalaistaustaisia istuu niin Ruotsin keskuspankin johdossa kuin valtiopäivillä. Kulttuurin kentällä menestyneiden ruotsinsuomalaisten lista on pitkä: Susanna Alakoski, Kent, Anna Järvinen ja Frida Hyvönen ovat esimerkkejä. Suomalaisten tilalle alaluokkana on tullut muita ryhmiä, toteaa kirjan koonnut toimittaja Kristian Borg.

”Suomalaiset ovat saaneet tietynlaisen valkoisuuden leiman osana ruotsalaisuutta."

Victoria Rixerin perhealbumi

Monilla toisen polven ruotsinsuomalaisillakin on silti yhä kokemus jonkinlaisessa välitilassa elämisestä. Itse suomalaisten työläisvanhempien poika Borg, 41, puhuu kokeneensa kuulumista ”väärään luokkaan”.

Victoria Rixer nimittää tunnetta välitilaksi. ”Ainakin alitajuisella tasolla olen aina kokenut olevani jonkinlaisessa välitilassa. En ole täysin ruotsalainen, mutten missään tapauksessa suomalainenkaan. Mutta en ole pitänyt sitä mitenkään ongelmallisena.”

Aikojen muuttumisesta huolimatta osa selvästi Jouko Kärkeäkin nuoremmista on kokenut suomalaistaustansa vaikeana.

Yksi Finnjävelin kirjoittajista, vuonna 1984 syntynyt göteborgilainen Andreas Ali Jonasson kertoo, ettei hänen koulussaan vielä 1990-luvullakaan saanut puhua suomea. Nyt hän on pienen lapsen isä ja koettaa välittää kielen eteen päin.

”Suomen puhuminen poikani kanssa, kun vaihdan hänen vaippojaan, on vallankumouksellinen teko”, Jonasson kirjoittaa.

Toimittaja Borg piti itse yllättävänä, että kielteisiä kokemuksia suomen puhumisesta on vielä noinkin läheisiltä vuosilta. Hän itse sai kouluaikanaan 1980-luvulla kokea finnjävel-nimittelyä, tönimistä ja kiusaamista koulun pihalla Tukholman Hässelby Gårdissa.

Sittemmin elokuva-alan opintojensa aikana hän tutustui siihen, kuinka ruotsalaisessa populaarikulttuurissa stereotyypit toistuvat yhä suomalaisnimisinä juoppoina ja hakkaajina.

Halu koota ruotsinsuomalaisten kokemuksia yhteen lähti halusta tuottaa historiankirjoitusta. ”Suomalaisten kokemukset ja heidän kohtelunsa on edelleen täysin tuntematonta Ruotsissa.”

Kirjassa Borg kertaa paitsi 1950–1970-lukujen työperäisen maahanmuuton myös, kuinka suomalaiset ovat jo vuosisatoja sitten palvelleet työläisinä Ruotsin hovissa ja kuinka heidän kallojaan on mitattu rotututkimuksen nimissä. Tukholmassa poliisi kutsui kaupunkiin tulleita suomalaisia 1900-luvun alussa ”heikoimmaksi ainekseksi, jota ulkomailta on tuotu Ruotsiin”.

Borg ihmettelee, kuinka vähäistä kiinnostus naapuriin ja vähemmistöön on yhä nykypäivänä. ”Ruotsin uutisista ei saa juuri mitään tietoa Suomesta, vaikka Ruotsissa asuu niin paljon suomenkielisiä. Sen pitäisi tarkoittaa, että se on kiinnostavaa, tärkeää ja läheistä.”

Magnus Laupa

Jouko Kärki eteni lopulta Skultunan koulun pihalta Uppsalan yliopistoon ja sai sukunsa ensimmäiset akateemiset loppututkinnot. Samalla hän, kuten monet suomalaiset samassa ikäluokassa, vaihtoi nimensä Anders Rixeriksi. Ruotsissa ei noihin aikoihin olisi muutoin päässyt pitkälle, hän arvelee. Nykyisin Rixer on jälleen myös Kärki. Käyntikortissa on toisella puolella toinen ja toisella toinen nimi.

Uransa yrittäjänä tehnyt Kärki on aktiivinen ruotsinsuomalaisten yhdistyksissä. Hän on ajanut ruotsinsuomalaista murretta viralliseksi kieleksi ja koettanut saada läpi suunnitelmaansa ruotsinsuomalaisten lipusta.

”Minulla on revanssihalu. Olen saanut sellaisia haavoja lapsuudessa, että haluan antaa takaisin. Kaiken hyvän, mitä Suomi tekee, minä nostan esille.”

Kokeeko Kärki, että ruotsinsuomalaisten kokemuksesta on oppimista nykypäivän maahanmuuttokeskustelussa?

Ehdottomasti, hän sanoo. Hänen aikanaan lähtökohta oli, että suomalaisten piti tulla ruotsalaisiksi niin nopeasti kuin mahdollista. Juuret, historia ja kieli piti unohtaa. ”Tulijoiden on saatava pitää juurensa, historiansa ja kielensä”, Kärki toteaa.

Aivan viime aikoina puhe ruotsalaisista arvoista ja ruotsalaisuudesta on saanut virtaa useissa Ruotsin poliittisissa puolueissa suuren turvapaikanhakijoiden määrän seurauksena.

Tytär Rixer pitää pelottavana, että jaottelu meihin ja muihin tuntuu Ruotsissa vahvistuvan. Hän toivoo, että jo pitkälti osaksi ”meitä” integroituneiden ruotsinsuomalaisten kokemuksista lukeminen herättäisi ajatuksia.

”Parhaassa tapauksessa ihmiset ajattelisivat, että joidenkin vuosikymmenten kuluttua nyt tulleet voivat olla ruotsinsuomalaisten tavoin osa Ruotsia.”

GT-Bild Göteborg - Lehtikuva Oy

Tausta: ”Kuin kahden tuolin välissä”

Virallisen Ruotsin kiinnostus ruotsinsuomalaisen vähemmistön kokemuksiin ja asemaan on ollut ja on yhä yllättävän vähäistä, sanoo Åbo Akademin tutkija Mats Wickström.

Ruotsinsuomalaiset ovat jääneet kuin kahden tuolin väliin, hän katsoo.

Wickström on tutkinut Ruotsin monikulttuurisuuden aatehistoriaa ja ruotsinsuomalaisten asemaa viime vuonna julkaistussa väitöskirjassaan.

”Ruotsinsuomalaiset eivät ole ruotsalaisten mielestä kokeneet yhtä pahaa sortoa kuin esimerkiksi Ruotsin romanit, eikä ryhmää ole nähty samassa määrin ongelmana kuin nykyisiä turvapaikanhakijoita. Tästä syystä heidän tilanteensa on helposti jäänyt Ruotsissa vähälle huomiolle.”

Nykyinen ruotsinsuomalainen väestö Ruotsissa on muodostunut pitkälti sotien jälkeisenä aikana, joskin nykyisen Suomen alueelta on muutettu Ruotsiin jo vuosisatoja työn perässä.

Muutto oli kiivaimmillaan vuosina 1969 ja 1970, jolloin Ruotsiin muutti Suomesta noin 40 000 ihmistä kumpanakin vuonna. Nykyisin muuttajia on vuosittain muutamia tuhansia.

Tuon ajan Ruotsissa ei ollut vähemmistölakeja. Ajatuksena oli, että tulijoista oli tehtävä mahdollisimman nopeasti ruotsalaisia niin kielen kuin kulttuurin osalta.

Tämä ajattelutapa muuttui virallisesti vuonna 1975, kun Ruotsissa säädettiin ensimmäistä kertaa maahanmuuttaja- ja vähemmistöpoliittista lainsäädäntöä.

Uusissa laeissa ajatusmaailma perustui assimiloinnin eli sulauttamisen sijaan monikulttuurisuuteen ja vähemmistöjen oman kulttuurin vaalimiseen, Wickström kertaa. 1970-luvulla voimaan tuli muun muassa laki, joka antoi oikeuden kotikielen opiskeluun.

Samalla Ruotsi käänsi suuntaansa: vielä vuosisadan alkupuolella se harjoitti suomalaisiinkin kohdistunutta rotubiologista tutkimusta valtiollisessa instituutissaan. Nyt luotiin pohja yhteiskunnalle, joka sittemmin on tullut tunnetuksi monikulttuurisuutta suosivana.

Wickströmin mukaan muutos tapahtui yhtäältä vähemmistöjen oman aktivismin seurauksena. Toisaalta kyse oli vähemmistökeskustelun laajemmasta trendimuutoksesta maailmalla.

”Ruotsissa on aina menty hiukan muotien mukaan. Kun assimilointi oli edistyksellistä, hypättiin siihen junaan. Ja kun monikulttuurisuuden suosimisesta tuli trendi, käännettiin kelkkaa”, hän sanoo.

Ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä ja suomen kieli vähemmistökielenä tunnustettiin vuonna 2000 voimaan tulleessa vähemmistölaissa. Lakia vahvistettiin 2010.

Nykyisen lain mukaan suomea ja ruotsinsuomalaista kulttuuria tulee suojella ja edistää koko maassa. Kunnissa, jotka kuuluvat erilliseen suomenkieliseen hallintoalueeseen, on lisäksi velvoitteena muun muassa taata viranomaisasiointi tietyin osin suomeksi.

Hallintoalueen kunnilla on myös velvollisuus järjestää vanhusten- ja lastenhoitoa kokonaan tai osittain vähemmistökielellä, jos joku sitä vaatii.

Hallintoalueeseen kuuluu 59 kaikkiaan 290 kunnasta.

Ruotsinsuomalaisten järjestöt ovat arvostelleet toistuvasti, etteivät lain vaatimukset toteudu kattavasti kaikkialla. Esimerkiksi vanhuspalveluiden saatavuuden koetaan olevan eriarvoista eri osissa maata.

Euroopan neuvosto puolestaan on antanut Ruotsille toistuvasti nuhteita Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan rikkomisesta.

Suomen kielen opetuksessa katsottiin viimeksi viime vuonna olevan laajoja puutteita.

Syyskuussa hallitus käynnisti selvitystyön, jonka on määrä tarkastella, tarvitaanko vähemmistöpolitiikkaan muutoksia, jotta lain velvoitteet toteutuisivat paremmin.

Wickström sanoo seuraavansa vähemmistölakien kehitystä mielenkiinnolla. Lisäksi mielenkiintoista on, mitä Ruotsin monikulttuurisuuslinjalle tapahtuu, nyt kun maahanmuutto Euroopan ulkopuolelta on voimakasta.

Viime aikoina Ruotsi on kiristänyt maahanmuuttolinjaansa. Puhe ruotsalaisuudesta ja ruotsalaisista arvoista on kiihtynyt useissa puolueissa.

”Vaikuttaa siltä kuin Ruotsi olisi matkalla taas kohti jonkinlaista assimilaatiopolitiikkaa uusien tulijoiden osalta.”

Wickström toteaa politiikan kulkevan ”kaksilla raiteilla.” Vanhoihin vähemmistöihin, kuten ruotsinsuomalaisiin, sovelletaan monikulttuurisuusajatusta, mutta uudempia vähemmistöjä halutaan assimiloida tätä voimakkaammin.

Jouko Kärki muutti 1950-luvulla Suomesta Ruotsiin. Hän koki, että Ruotsissa pärjätäkseen nimi on muutettava ruotsalaiseksi, Rixeriksi. Tytär Victoria Rixer ei enää oppinut suomea kotona. Toimittaja: Elina Kervinen, kuvaus: Magnus Laupa, leikkaus: Janne Elkki