Kaduilla pelottelevat klovnit riivaavat nyt myös Suomessa – miksi pellet kauhistuttavat ja mistä ilmiö sai alkunsa?

Pelottavista klovneista on tullut tämän syksyn puheenaihe. Poliisille on tehty ympäri Suomea lukuisia ilmoituksia ihmisiä pelottelevista pelleistä, ja torstai-iltana poliisi otti kiinni kaksi 15-vuotiasta ilveilijöiksi pukeutunutta nuorta Espoossa.

Pelkästä harmittomasta leikistä ei ole kyse: pelleiksi naamioituneilla on ollut varusteinaan astaloita, teräsaseita ja yhdessä tapauksessa moottorisaha. Ei ihme, että kohtaaminen klovnin kanssa on pelottanut myös aikuisia.

Ilmiö on tuttu Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta, ja yleensä motiivina on ollut kiusanteko. Joissakin tapauksissa klovnit ovat myös vahingoittaneet ohikulkijoita.

Klovnihysteria on saanut maailmalla jo sellaiset mittasuhteet, että pikaruokaketju McDonald’s on joutunut rajoittamaan klovnimaskottinsa Ronald McDonaldin käyttöä.

Mikä sitten klovneissa meitä pelottaa? Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri ja psykiatri Hannu Lauerma hakee vastausta evoluutiopsykologiasta.

”Olemme luonnostaan virittyneet sille, että jokin asia onkin jotakin ihan muuta kuin miltä päällepäin näyttää. Tämä selittää esimerkiksi ihmisten kiinnostusta psykopaatteihin”, Lauerma sanoo.

”Klovneihin liittyy naamioitumisefekti, eli naamio mahdollistaa todellisen ulkonäön täydellisen peittämisen. Viattomalta näyttävä hahmo voikin olla vaarallinen.”

Pelotteluun liittyy Lauerman mukaan sadismia ja vallankäyttöä. Kiusantekijä iloitsee siitä, että saa toisen ihmisen pelkäämään.

”Yhteiskunnassa on paljon tällaisia epäkypsiä, persoonallisuudeltaa problemaattisia henkilöitä. Ja kun meillä on nykyään netti, voimakas visualinen väline, joka levittää tällaisen ilmiön miljoonien tietoisuuteen, on hyvin todennäköistä, että jotkut alkavat matkimaan sitä.”

Kun pelottelija on kykenemätön samaistumaan uhrinsa pelkoon, hän ei välttämättä ymmärrä tekonsa seurauksia.

”Lapsen mielenrauhaa tällainen pelottelu voi häiritä pitkäänkin.”

Hirviöpellet herättävät pelkoa ympäri maailmaa – klovnivillitys leviää nopeasti

Yhdysvalloista on rantautunut Eurooppaan kummallinen ilmiö, jossa klovneiksi pukeutuneet pelottelevat lapsia ja aikuisia.

Vaikka räikeästi maalatusta klovnista tuleekin ensimmäisenä mieleen harmiton ja hauska sirkuspelle, on hauskuuttajalla ollut myös synkempi puolensa niin historiassa, kirjallisuudessa kuin populaarikulttuurissakin.

”Sirkusperinteessäkin oli vanhastaan tapana, että esityksissä on kaksi klovnia: toinen on surumielinen ja toinen ilkeä”, Lauerma sanoo.

Pahantahtoisen klovnin historia ulottuu kuitenkin aina antiikiin Roomaan saakka. Roomassa hautajaisiin saattoi osallistua klovnia muistuttava ilveilijä, archimimus, jonka tehtävänä oli matkia vainajaa, kertoa vitsejä ja tehdä pilaa saattoväestä.

Samaa häpeilemättömyyttä edustivat keskiajan hovinarrit, joilla oli oikeus pilkata hallitsijaa ja hänen hoviaan ilman rangaistusta.

Yhdysvaltalainen kirjailija Edgar Allan Poe loi hovinarrista juonikkaan ja kostonhaluisen novellissaan Hop-Frog (1849). Siinä kääpiökasvuinen päähenkilö Hop-Frog viedään väkisin omasta maastaan narriksi kuninkaan hoviin.

Tarinan lopussa narri kostaa hallitsijalle ja hoviväelle sytyttämällä heidän vaatteensa tuleen.

Populaarikulttuuriin pahantahtoinen klovni tuli Batman-sarjakuvan Jokerin myötä. Ensiesiintymisensä tämä mestaririkollinen teki jo ensimmäisessä Batman-lehdessä (1940) ja on tullut tunnetuksi etenkin viime vuosikymmeninä viittasankarista tehdyistä elokuvista.

Näyttelijä Heath Ledger sai kuolemansa jälkeen Oscar-palkinnon roolistaan Jokerina elokuvassa Yön ritari (2008).

Kauhuteemoja tuotannossaan käsitellyt kirjailija Stephen King on todennäköisesti vaikuttanut kuitenkin kaikkein eniten siihen, että käsitys klovnista pahana on yleistynyt länsimaisessa kulttuurissa.

King esitteli vuonna 1986 ilmestyneessä romaanissaan It (Se) nykyaikaisen pelottavan klovnin arkkityypin, Pennywisen (suomeksi Pelle Penninvenyttäjä). Kirjassa tappajaklovni ilmestyy 27 vuoden välein Derryn pikkukaupunkiin saalistamaan lapsia.

Kirjasta tehtiin elokuva vuonna 1990, ja ensi vuonna ensi-iltansa saa elokuvan uusintaversio.

Stephen King onkin joutunut rauhoittelemaan ihmisiä meneillään olevan hysterian takia.

Hey, guys, time to cool the clown hysteria--most of em are good, cheer up the kiddies, make people laugh. — Stephen King (@StephenKing) 3. lokakuuta 2016

Ei siis liene sattumaa, että sairaalloinen klovnien pelko nousi otsikoihin juuri 1980-luvulla. Yhdysvalloissa alkoi esiintyä tapauksia, joissa lapset kertoivat klovnien yrittäneen houkutella heitä mukaansa.

Poliisi ei kuitenkaan löytänyt todisteita tapahtumille, joten on varsin mahdollista, että lapset keksivät tarinat itse ja ne alkoivat levitä urbaaneina legendoina.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että klovnit saattavat aiheuttaa pelkoa erityisesti lapsissa. Myös Stephen King on kertonut valinneensa pellen teoksensa pahan ruumillistumaksi, koska tiesi lasten pelkäävän hahmoa.

King saattoi myös ottaa Pennywisen hahmoon vaikutteita vuonna 1978 pidätetystä John Wayne Gacysta, raiskaajasta ja sarjamurhaajasta, joka esiintyi lastenkutsuilla Pogo-klovniksi pukeutuneena. Vaikka Gacy ei tehnyt rikoksiaan pellenpuvussa, media antoi hänelle nimen Killer Clown, tappajaklovni.

Odottaessaan kuolemantuomionsa täytääntöönpanoa Gacy maalasi sellissään useita klovniaiheisia maalauksia. Teokset ovat aiheuttaneet joissakin ihmisissä niin paljon mielipahaa, että he ovat olleet valmiita ostamaan maalaukset vain tuhotakseen ne.