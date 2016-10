Opetushallitusta johtaa nyt peruskoulun kasvatti – ”Suomessa koulutuksesta on tullut itsestäänselvyys, mikä helposti jähmettää ajattelua”

Fakta Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistyivät 1991 Nykyinen Opetushallitus (OPH) syntyi vuonna 1991, kun Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistyivät. OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka laatii esimerkiksi opetussuunnitelmien perusteet varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukioon ja ammattikouluun. Se myös ylläpitää opiskelijavalintarekistereitä ja järjestää kielitutkintoja. Opetushallitukseenkin on kohdistunut säästöjä ja sen henkilöstömäärä on vähentynyt. Siellä työskentelee noin 250 asiantuntijaa. Uuteen Opetushallitukseen kuuluu ensi vuonna myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo ja vuonna 2018 lisäksi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi ja ylioppilastutkintolautakunta.

Helsingin rumimmaksi rakennukseksi ennen remonttia mainittu Opetushallitus Hakaniemen rannassa uudistuu nyt sisältäkin. Koulutuksen asiantuntijavirasto saa pääjohtajakseen ensimmäistä kertaa miehen, joka on peruskoulun eikä vanhan kansakoulun kasvatti.

Vuodenvaihteessa syntyy myös uusi, noin 350 työntekijän Opetushallitus, kun nykyiset Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo yhdistyvät.

Mikään oppipoika kouluasioissa ei tuore pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, 52, toki ole, vaan jo varsin kokenut konkari.

Nykyinen Opetushallitus näki päivänvalon vuonna 1991, kun Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus pantiin yhteen. Tuolloin Heinonen aloitti räiskyvän opetusministeri Riitta Uosukaisen (kok) erityisavustajana. Olemukseltaan hillitympi Heinonen nousi muutaman vuoden päästä opetusministeriksi ja toimi sittemmin myös liikenne- ja viestintäministerinä sekä Ylen johtajana.

Hakaniemeen Heinonen siirtyi viikko sitten kokoomuksen hallitusryhmän valtiosihteerin paikalta, joka oli käytännössä valtiovarainministeriössä.

”Viikonvaihteessa aloin kääntää aivoja uuteen suuntaan, ja nyt tuntuu tosi kivalta”, Heinonen vakuuttaa huoneessaan, joka ei vielä ole se varsinainen pääpomon huone, sillä siellä istuu vuodenvaihteeseen asti nykyinen pääjohtaja Aulis Pitkälä. Siirtymäajan Heinosen virka sijaitseekin hallinnollisesti opetusministeriössä.

Sektoreita ja siiloja purkamaan pyrkivä Heinonen kiittelee omaa opiskeluvalintaansa, sillä juuri juristin koulutus on hänestä tarpeeksi laaja-alaista. Eikä hän kuulostakaan kapea-alaiselta pykälänikkarilta, vaan enemmän filosofilta.

Jälleen vellovaan koulukurikeskusteluun Heinosella on selvä kanta: kurilla ja käskemisellä ei synny työrauhaa, vaan tärkeintä on yhteisöllisyys: ”En olisi etunenässä lisäämässä koulun pelisääntöjä kansallisella lainsäädännöllä, vaan mieluummin paikallisella sopimisella.”

”Yhteiskunta, joka säätää koko ajan lisää lakeja siitä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan, ei ole luottamusyhteiskunta vaan epäluottamusyhteiskunta”, Heinonen pohtii.

Luottamuksen lisäksi Heinonen korostaa tietoa, ja muistuttaa, että esimerkiksi koulutuksesta on nyt paljon enemmän tutkittua tietoa kuin vaikka 1990-luvulla.

”Lapsuusvuosiin investointi on kaikkein kannattavinta, ja oppimisessa olennaisinta on motivaatio”, Heinonen listaa tutkimustuloksia, joita ei välttämättä kuitenkaan osata hyödyntää.

”Suomessa koulutuksesta on tullut itsestäänselvyys, mikä helposti jähmettää ajattelua. Myös Pisa-vertailuun tuijotetaan liikaa, vaikka se mittaa vain tietyntyyppisiä taitoja, mutta ei esimerkiksi oppimaan oppimista. Onhan meillä ennen Pisaakin osattu tehdä hyviä koulutuspoliittisia ratkaisuja, ja niitä pitää uskaltaa tehdä nytkin. Ja onko edes järkevää vertailla eri maita?” Heinonen kyseenalaistaa.

Koulutusleikkauksia Heinosta ei saa hirveästi moittimaan, koska ”julkisen talouden tila on, mikä on, ja koulutus on iso sektori”. Hän myös muistuttaa, että koulutusrahoista ovat nipistäneet kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta viimeisten vuosien aikana.

Heinosen työpöydälle on jo kertynyt pino oppaita ja muita opuksia, joita virasto tuottaa. Tuoreimpana on varhaiskasvatusta linjaava kirja, jota Heinonen ei vielä ole lukenut, mutta peruskoulua varten laaditut opetussuunnitelman tuoreet perusteet hän on jo kahlannut läpi, vaikka sivuja niissä on liki 500.

”Oikeastaan kaikilla työpaikoilla kannattaisi perusteet lukea, sillä niissä on paljon hyviä toimintaohjeita, miten toisiin ihmisiin pitää suhtautua ja kuinka ilmapiiri tukee oppimista. Nythän työstäkin on tullut jatkuvaa oppimista, ja elinikäinen oppiminen alkaa vihdoin olla totta”, Heinonen vakuuttaa.

Tulollaan olevaa ammatillisen koulutuksen reformia Heinonen pitää isona muutoksena, kun esimerkiksi tutkintonimikkeitä karsitaan tuntuvasti ja oppimista siirretään työpaikoille.

Kysymykseen siitä, miten kouluttaa kullekin alalle sopiva määrä ammattilaisia, jotta he työllistyisivät, ei Heinosella ole viisastenkiveä: koulutusmitoitus laahaa väkisinkin vähän jäljessä. Ainakin opintojen laaja-alaisuus, oppimaan oppiminen ja asennepuoli korostuvat yhä enemmän.

”Uskon, etteivät työt maailmasta lopu, vaan ihminen pystyy kehittämään teknologiaa ja luomaan uutta työtä, enkä tarkoita pelkästään yrittäjänä”, Heinonen rohkaisee nuoria kouluttautumaan ja etsimään ammatin ja työn, jonka kokee omakseen.

Seuraava urakka virastossa on laatia ammatillisen koulutuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. Heinosen mukaan on ”hyvä kysymys miettiä, millä tarkkuudella” ohjeet tulee antaa, kun työelämä ja ammatit muuttuvat.

Peruskoulun opetuksen pikkutarkka ohjeistus oli Heinosen mukaan tärkeää siksi, että se takaa tavoitteiden toteutumisen eri oppiaineissa, kun oppiainerajat ylittävä ilmiöopetus valtaa vähitellen alaa. ”Muuten se voisi viedä väärällä tavalla mennessään”, Heinonen sanoo ja puolustaa tietyn kansallisen tason valvontaa. Mitään päättökokeita tai ylipäänsä lisää testaamista hän ei kannata.

Tosin ilmiöopetusta on uudessakin suunnitelmassa vasta vähän, eikä siinä mitään järin uuttakaan ole. Heinosen opettajaisä on kertonut, että jo 1930-luvulla hänen opettajansa oli merkannut luokan päiväkirjaan silloin tällöin samaa eli ”kokonaisopetusta”. Ensin luokanopettajana ja sitten englannin opettajana toiminut isä oli erityisen innokas hyödyntämään teatterin tekemistä kielten opetuksessa.

Heinonen sanoo, ettei pidä itse varsinaista päiväkirjaa, mutta sitten paljastuukin, että hän on aina varustautunut kynällä ja vihkolla tai oikeastaan vihkoilla, joita on eri tarkoituksiin. On pieni musta muistivihko ja on iso elämänkirja, jota Heinonen kutsuu myös itsensä kehittämisen kirjaksi.

”Opiskeluajoilta asti olen kirjoittanut esimerkiksi ideoita ja puheita vihkoihin, joita on kertynyt ainakin 60”, Heinonen tunnustaa.

Äskettäin Heinonen myös julkisti Länsi-Suomen kolumnissa ajatuksiaan nopeudesta ja hitaudesta:”Kun seuraavan kerran tehokkuusfriikki ja hidas rakentaja sisälläni taistelevat, äänestän hitauden puolesta. Uskon sen johtavan nopeammin parempiin tuloksiin.”

Olli-Pekka Heinonen

Syntynyt 25.6.1964 Eurajoella.

Valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1990.

Opetusministerin erityisavustaja 1991–1994.

Opetusministeri 1994–1999.

Kansanedustaja 1995–2002.

Liikenneministeri 1999–2000.

Liikenne- ja viestintäministeri 2000–2002.

Johtaja Yleisradiossa 2002–2012.

Valtiosihteeri 2012–2016.

Naimisissa, kolme lasta.

Harrastuksia: liikunta, lenkkeily, lukeminen, ruoanlaitto ja joskus trumpetin soitto.