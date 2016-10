Kyselytutkimus: Tasa-arvo ei toteudu sairaanhoidossa

Fakta MS on nuorten ihmisten sairaus MS-tauti alkaa usein 20–40 vuoden iässä. Taudin syytä ei tunneta tarkasti. Sen puhkeamiseen saattavat vaikuttaa perimä, ympäristö ja kohdatut virukset. MS-tauti on autoimmuunitauti, jossa elimistön omat puolustussolut hyökkäävät elimistöä vastaan ja aiheuttavat tulehduksen. Se jättää vaurioita aivoihin, ja magneettikuvilla seurataan näitä muutoksia. Tautia on kolmea muotoa, aaltomaisesti etenevää, ensisijaisesti etenevää ja toissijaisesti etenevää. Aaltomaisesti etenevä muoto on yleisin, ja siinä oireet voivat pahentua äkillisesti. Lääkkeillä hoidetaan etenkin aaltomaisesti etenevää tautimuotoa. Ensisijaisesti etenevään tautimuotoon ei ole lääkehoitoa.

Jokaisen pitäisi päästä hoitoon sitä tarvitessaan, mutta käytännössä niin ei tapahdu. Näin arvioi iso osa terveydenhuollon asiantuntijoista lääkeyhtiö Rochen ja Neuroliiton sidosryhmähaastattelussa.

Siihen osallistui keväällä 19 virkamiestä, sairaalapäättäjää, kansanedustajaa ja järjestöissä toimivaa. Vastaukset osoittavat, että kuusi vuotta sitten voimaan tullut terveydenhuoltolaki ei toteudu. Lain yksi tavoite oli taata palvelujen tasa-arvoinen saatavuus.

”Lainsäädäntö on hyvä, mutta sen toteutumisessa on alueellisia eroja”, summaa tuloksia Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Tasa-arvoista ei ole esimerkiksi MS-tautia sairastavien hoito. Se selvisi toisessa kyselyssä, jonka Roche teki Neuroliiton kanssa. Kyselyyn vastasi noin 500 MS-tautia sairastavaa ihmistä. Heitä on Suomessa kaikkiaan 8 000.

MS-tautia sairastavien tilanne kiinnostaa Rochea, koska yhtiö tutkii taudin uutta lääkehoitoa myös Suomessa.

MS-tauti on parantumaton keskushermostosairaus, joka voi edetessään viedä työkyvyn. Hoito maksaa taudin alkuvaiheessa noin 11 000 euroa vuodessa, mutta pitkälle edettyään jo kymmenkertaisen summan, totesi suomalainen tutkimus vuosi sitten.

Keskimäärin taudista koituu lähes 50 000 euron menot vuosittain jokaista sairastunutta kohti.

”Jos sairastunut saisi nopeasti kaikki suositusten mukaiset hoidot, isot kustannukset lykkääntyisivät ja ihmiset pysyisivät työkunnossa pitempään”, sanoo Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva.

Niin ei käy joka paikassa. Jo hoitoon pääseminen voi olla vaikeaa, kertoo Neuroliiton vertaistukija Saija Sipeläinen. Hän saa joka viikko yhteydenottoja sairastuneilta, tautia epäileviltä ja omaisilta.

”Varsinkin Itä-Suomessa ihmiset kokevat, että heitä ei tutkita, vaikka oireita on”, hän kertoo.

MS-tautia on enemmän Länsi-Suomessa kuin Itä-Suomessa ja Sipeläinen arvelee, että sitä saatetaan epäillä lännessä herkemmin.

Hän on itse sairastanut MS-tautia yhdeksän vuotta ja korostaa olevansa onnellisessa asemassa, koska on päässyt hoitoon nopeasti.

”Osa soittajista kertoo, että oireita on ollut vuosia ja jotakin on tutkittu, mutta ei sitä, että oireet johtuisivat MS-taudista. Osa lääkäreistä toteaa suoraan, että magneettikuvia ei oteta, koska ne ovat kalliita. Potilaille on kylmäävää kuulla, ettei heitä tutkita rahan takia”, hän sanoo.

Magneettikuva on ensisijainen lisätutkimus MS-tautia diagnosoitaessa, toteaa viime vuonna päivitetty Käypä hoito -suositus. Sillä seurataan myös lääkehoitojen tehoa.

”Juttelin pari vuotta sitten paljon Itä-Suomessa asuvan ihminen kanssa”, Sipeläinen kertoo.

”Hän oli peloissaan ja ahdistunut, kun mitään ei löytynyt. Kesällä hän soitti, että kun magneettikuva oli otettu, diagnoosi oli selvä.”

Sipeläinen on itse tiheässä seurannassa, koska hän sairastaa ärhäkkää tautimuotoa, jonka lääkitystä on vaihdeltu.

Eroja näkyy myös sairastuneiden muussa hoidossa. Kotipaikasta riippuen runsas puolet tai vain joka seitsemäs oli käynyt magneettikuvassa kuluneen vuoden aikana, Ylikylä-Leiva sanoo.

”Samanlaisia eroja on myös palvelu- ja kuntoutussuunnitelmissa”, hän huomauttaa.

Suunnitelmat ovat tärkeitä siksi, että ilman niitä ei pääse Kelan kuntoutukseen eikä saa kunnalta kuljetuspalveluja tai kodin muutostöitä, kun tauti etenee. Joka toiselta vastaajalta suunnitelma kuitenkin puuttui.

”Liian usein suunnitelman saa vain, jos jaksaa itse vaatia sitä.”