Identiteettivarkauksista on kirjattu tuhansia rikosilmoituksia – Näin huijari vei ihmisten henkilötiedot ja kymmeniätuhansia euroja

Fakta Näin suojaat tietosi Tuhoa henkilötietoja sisältävät postisi. Älä heitä niitä lehtikeräykseen. Mieti kahteen kertaan ennen kuin annat henkilötunnuksesi esimerkiksi puhelinmyyjäksi esittäytyneelle henkilölle. Älä anna henkilötunnustasi epämääräiseen sähköpostiin linkatulle sivustolle.

Rikossarja alkoi noin vuosi sitten. Vähän päälle parikymppinen mies kertoi alkaneensa tilailla verkkokaupoista tavaraa: puhelimia, kameroita, navigaattoreita, läppäreitä ja vaatteita. Pienikokoista, arvokasta ja helposti rahaksi muutettavaa tavaraa.

Laskut mies pyysi lähettämään ihmisille, joiden henkilötiedot hän oli onkinut tietoonsa. Tilauksissa hän käytti prepaid-liittymiä ja perustamiaan sähköpostitilejä, jotka muistuttivat uhrien nimiä.

Mies kertoi myöhemmin, että hän oli saanut uhrien tiedot poimimalla paperinkeräyspisteistä ihmisten pois heittämiä asiakirjoja. Poliisi epäili, ettei mies saanut tietojaan pelkästään näin, vaan onkimalla esimerkiksi verotodistuksia ihmisten postilaatikoista. Ajankohta ainakin osuu siihen, kun verottaja postitti verotodistukset.

Verkkokaupasta tulleet postipaketit haki joskus bulvaani, mutta toisinaan mies itse. Yksi noutokerta oli miehelle kohtalokas. Hänet tunnistettiin valvontakameran kuvasta, ja maaliskuussa poliisi otti hänet kiinni.

Rikossarjaa tutkittiin petoksen lisäksi uudella rikosnimikkeellä, identiteettivarkautena. Kymmenien tuhansien eurojen vahingot aiheuttanut yli 30 rikosepäilyn sarja on nyt syyteharkinnassa.

Identiteettivarkaus eli toisen henkilöllisyydellä esiintyminen lisättiin rikoslakiin vuosi sitten eli syyskuussa 2015.

Vuoden aikana identiteettivarkaudesta on kirjattu noin 2 700 rikosilmoitusta. Suuri määrä johtuu siitä, että identiteettivarkaus liittyy usein johonkin yleiseen rikosnimikkeeseen, aivan kuten espoolaistapauksessa.

Rikosylikomisario Timo Piiroinen keskusrikospoliisista määritteleekin, että identiteettivarkaus näyttäisi olevan valmistelua johonkin muuhun rikokseen.

”Identiteetin kaappaaminen näyttää viittaavan siihen, että kohta tapahtuu jotain muuta. Ainakin uhrin kannattaisi silloin olla valppaampi, koska silloin voidaan ehkä estää vakavampi rikos.”

Identiteettivarkaus liittyy yleensä taloudellisen hyödyn tavoitteluun eli lähinnä petokseen. Tavoitteena on esimerkiksi ottaa pikavippi tai tilata tavaraa toisen henkilön nimissä. Piiroisen mielestä onkin hälyttävää, kuinka huonosti asiakas tunnistetaan esimerkiksi joissain verkkokaupoissa ja vippifirmoissa.

”Itse asiassa on pelottavaa, kuinka vähillä tiedoilla voidaan tehdä taloudellisia sitoumuksia. Kun tiedetään ihmisen perustiedot eli nimi, henkilötunnus ja osoite, saadaan jo tilattua tavaraa ja otettua lainaa.”

Piiroinen painottaa, että ihmisten henkilötietoja on monet paikat pullollaan, ja niitä on myös vuodettu internettiin.

”Liiketoiminnassa pitäisi pystyä tunnistamaan asiakas paremmin kuin julkisten tai puolijulkisten tietojen avulla. Sillä jo pystyttäisiin estämään jonkin verran petosrikoksia”, Piiroinen korostaa.

Hänen mukaansa petokset ja identiteettivarkaudet vähenisivät huomattavasti, jos kaikki Suomessa toimivat firmat velvoitettaisiin varmistamaan asiakkaansa henkilöllisyyden vahvalla tunnistamisella, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Myös espoolaistapauksen tutkinnanjohtaja, komisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisista arvioi, että vastaavan tyyppisten petosten estäminen olisi helppoa. Verkkokaupat tuntuvatkin panevan liikaa painoa asioinnin vaivattomuudelle, hän arvelee.

Hakkala kertoo, että tämän tyyppiset petokset loppuivat läntiseltä Uudeltamaalta lähes kokonaan, kun verkkokaupat ottivat käyttöön vahvan tunnistautumisen tilauksen yhteydessä.

Oikeuskäytäntöä identiteettivarkauksista on vielä vähän, ja sen takia on epäselvää, onko verkkokaupassa toisen nimissä tehty ostos petoksen lisäksi myös identiteettivarkaus.

Poliisi on ainakin tutkinut näitä kahtena eri rikoksena, koska uhri on eri, kertoo Hakkala. Petoksessa uhri on verkkokauppa mutta identiteettivarkaudessa ihminen, jonka tietoja petoksessa on käytetty.

”Näistä on ollut uhreille aivan valtavasti vaivaa, haittaa ja murhetta. Heille on tippunut perintäkirjeitä firmoista, ja he ovat joutuneet todistelemaan, etteivät he ole olleet osallisia kaupoissa”, Hakkala huomauttaa.

Toinen identiteettivarkauteen liittyvä rikos on kunnianloukkaus. Joku esimerkiksi perustaa toisen nimellä väärän profiilin sosiaalisessa mediassa ja alkaa sen turvin herjata muita.

Identiteettivarkauksista on selvitetty tähän mennessä vajaa neljännes. Krp:n Timo Piiroinen pitää selvitysprosenttia yllättävän hyvänä, sillä suuri osa jutuista on vielä tutkinnassa.

Identiteettivarkaudesta voidaan tuomita sakkoja.

Identiteettivarkautta koskevaa säännöstä ajoi lakiin erityisesti valtakunnansyyttäjänvirasto (VKSV). Se oli kerännyt esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa mikään muu rikosnimike ei sopinut tekoon tai sopi huonosti.

Tällaisia tapauksia ovat olleet noloissa tilanteissa esiintyminen kollegan nimellä, seksivälineiden tilaaminen soluasuntoon naapurihuoneen asukkaan nimellä sekä ravintolapöytien, parturiaikojen ja tennisvuorojen varaaminen väärällä nimellä.