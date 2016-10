Gallup-ykköseksi nousseen Sdp:n Paananen: Hallituksen poukkoilu syö kansalaisten luottamusta

Sdp:n puoluesihteeri Reijo Paananen on tyytyväinen demareiden ykkössijaan tuoreessa HS-gallupissa. Sdp nousi suurimmaksi puolueeksi 21,3 prosentin kannatuksella.

Paananen arvioi, että kuluneen kuukauden aikana kannatukseen on vaikuttanut keskustelu hoitajamitoituksesta eli vaadittavien hoitajien vähimmäismäärästä vanhusta kohden. Toinen suuri asia on ollut hallituksen veropolitiikka, etenkin yrittäjävähennys.

”Palkansaajat ja työttömät nipistävät toimeentulostaan, jotta rikkaimmille saadaan veronalennuksia”, Paananen kuvailee.

Suurempi linja Sdp:n hyvässä kannatuskehityksessä on Paanasen mielestä ollut hallituksen poukkoileva päätöksenteko, mikä on nakertanut ihmisten luottamusta. HS:n selvityksen mukaan hallitus on perunut jo yli kymmenen keskeistä päätöstään.

”Yhteiskuntaa ei voida johtaa niin, että pannaan halki, poikki ja pinoon, koska asioilla on yhteys toisiinsa. Me taas olemme pitäneet [puheenjohtaja Antti ] Rinteen johdolla linjan vakaana”, Paananen sanoo.

”Se lähtee siitä, että taloutta pitää laittaa kuntoon niin, että ihmiset pysyvät mukana.”

Paananen arvioi, että Sdp:n kannatuskehitys jatkuu suotuisana, kun hallituksella on edessään vielä esimerkiksi suuri sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus.

Siinä missä Sdp:n kannatuskehitys on nousujohteista, vasemmistoliitto ottaa takapakkia.

Puolueen uusi puheenjohtaja Li Andersson sai puolueen suosion nousuun kesällä aina 9,6 prosenttiin, mutta kaksi viime kuukautta kannatus on laskenut. Tuoreessa HS-gallupissa vasemmistoliiton kannatus oli 7,9 prosenttia.

”Puolueella on nuori, vastavalittu johto. Tärkein tehtävämme on nyt keskittyä pitkäjänteiseen työhön”, Andersson sanoo.

”Meillä on paljon ajatuksia siitä, miten haluamme uudistaa vasemmistoliiton politiikan tekotapaa ja sisältöä. Sitä työtä pitää nyt vain jatkaa. Kuten kampanjassani linjasin, pyrimme lisäämään puolueen omaa aloitteellisuutta ja nostamaan avauksiamme julkisuuteen.”

HS-gallupin mukaan Sdp näyttää vieneen kannattajia etenkin vasemmistoliitolta. Andersson on saanut arvostelua ay-liikkeeltä esimerkiksi vähimmäispalkkaa koskevista ehdotuksistaan.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto aikoo jatkossakin profiloitua vahvasti työelämäkysymyksissä. Liikettä demareiden ja vasemmistoliiton välillä on ollut aiemminkin, hän sanoo.

”Olemme nostaneet etenkin julkisen sektorin työntekijöiden tilanteen esille. Puolue on tehnyt myös itsensä työllistäjien asemaa koskevia avauksia. Viimeisin linjauksemme koski vanhempainvapaajärjestelmää.”