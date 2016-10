Joka toisen lapsen allergiaruokavalio saattaa olla tarpeeton

Fakta Tuhansia lapsia,satoja ruokavalioita Lilla-tutkimus eli Leikki-ikäisten ravitsemuksen ja allergiaterveyden edistäminen toteutettiin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla 2013–2015. Sen tekivät Helsingin yliopiston ravitsemustutkijat ja Husin Iho- ja allergiasairaalan lääkärit yhteistyössä kaupunkien kanssa. Mukana oli noin 3 000 lasta 40 päiväkodista. Allergiaruokavalioiden määrä väheni lähes sadalla tutkimuksen aikana. Tutkimuksessa testattu lomake on käytössä Espoon, Helsingin ja Vantaan kunnallisissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Jopa joka toinen päiväkoti-ikäisen lapsen allergiaruokavalio voi olla tarpeeton. Tähän viittaa pääkaupunkiseudulla tehty laaja tutkimus, jonka tulokset julkaistiin äskettäin Lääkärilehdessä.

Lilla-nimellä kulkenut tutkimus selvitti, miten tuhansien päiväkotilasten allergiaruokavalioille kävi, kun niistä ilmoittamisen tapaa muutettiin. Tulos oli hätkähdyttävä: vähennystä tuli peräti 43 prosenttia.

Vähennys kertoo, että moni lapsi vältti jotakin ruoka-ainetta turhaan.

Vanhemmat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla saivat aiemmin ruksia päivähoidon listalta ruoka-aineita, jotka eivät sopineet lapselle. Lomakkeella oli laaja kirjo ruokia yksittäisistä mausteista poronlihaan asti.

Valtaosa oli vanhempien epäilyjä mahdollisesta allergiasta. Tutkimuksessa ei seurattu sitä, mitä näille epäilyille tapahtui.

Lapset välttivät etenkin lehmänmaitoa, kananmunia, viljoja, pähkinöitä ja hedelmiä. Niistä etenkin maito-, vilja- ja muna-allergia häviävät suurelta osin itsekseen ennen kouluikää.

Nyt vanhemmat ilmoittavat vain ne ruoka-aineet, joista lapsi saa vaikeita oireita ja jotka ovat ravitsemuksen kannalta keskeisiä. Näitä ovat muun muassa maito ja vilja.

Allergioista on myös esitettävä lääkärintodistus.

Moni ajattelee, että mausteet ja lisäaineet aiheuttavat yleisesti allergiaoireita. Käsitys elää sitkeästi mutta on virheellinen, tutkijat huomauttavat.

Menettelyä muutettiin, koska valtakunnallinen allergiaohjelma yrittää vähentää allergioita teemalla ”tue terveyttä, älä allergiaa”.

Ajatus on, että turha ruoka-aineen välttäminen pitää yllä allergiaa. Allergiaohjelma on jo yli puolivälissä, ja tuloksia sen tehosta näkyy.

Työperäiset allergiat ovat vähentyneet selvästi, lasten erityisruokavalioiden määrät puolittuivat monilla paikkakunnilla, ja allergiasta koituvat menot vähenevät.

”Vakavia oireita saavien lasten on voitava syödä turvallisesti myös kodin ulkopuolella”, korostaa Lilla-tutkimusta tehnyt yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta.

”Aiheelliset välttämisruokavaliot ovat yleistyneet, mutta niin ovat myös tarpeettomat välttämisruokavaliot. Tarpeettomia pitää karsia, että turvallinen ruoka voidaan taata niille, jotka tarvitsevat erityisruokavalion ehdottomasti.”

Noin 18 prosenttia espoolaisista päiväkotilapsista noudattaa erityisruokavaliota, kertoo Espoo Cateringin ruokapalvelupäällikkö Kirsi Kinnunen. Osa joukosta syö kasvisruokaa, osa noudattaa uskonnollista ruokavaliota kuten välttää sianlihaa.

Tiettyjä ruokia välttää terveyssyistä noin 10 prosenttia lapsista Espoossa. Osuus oli samankokoinen myös Helsingissä, kun sitä selvitettiin kyselyssä alkuvuonna, kertoo Palvelukeskus Helsingin ravitsemusasiantuntija Tarja Heikkinen.

Erityisruokavalioon oikeuttaa esimerkiksi keliakia.

Lomakkeen uusiminen vähensi etenkin hedelmien, kasvisten, palkokasvien ja mausteiden välttelyä. Myös lihan, kaakaon ja pähkinöiden karttaminen väheni selvästi.

Uudistuksen myötä vähenivät myös ilmoitetut, vaikeat maito-, vilja- ja muna-allergiat. Erkkola miettii, että näidenkin ruoka-aineiden välttelyä saatetaan jatkaa turhaan.

Lieviä oireita ruoka-aineista saaville ei tehdä enää erikseen ruokaa. Sen sijaan he saavat samaa ruokaa kuin muut ja voivat jättää oireita aiheuttavan osan syömättä.

Esimerkiksi näin: Jos suu alkaa kutista tomaatin syömisen jälkeen, tomaatinpalan voi siirtää syrjään lautasella, Kinnunen kuvailee.

Muutos toi kolmelle kaupungille tuntuvan säästön, tutkimuspäiväkotien osalta noin 100 000 euroa vuodessa.

Erityisruoka tulee noin puolet kalliimmaksi kuin tavallinen ruoka, kun esimerkiksi maitoallergiselle valmistetaan korvaavaa ruokaa ja tarjotaan juotavaksi soijajuomaa.

Lisämeno yhtä syöjää kohti on tutkimuksen mukaan runsaat 1 000 euroa vuodessa.

Ruoka-allergiat ovat yleisimmillään päiväkoti-iässä, jolloin noin kolmasosa vanhemmista epäilee allergiaa lapsellaan. Ihottumaa tai vatsavaivoja voi aiheuttaa moni muukin syy kuin ruoka, ja ehkä siksi vain pieni osa epäilyistä varmistuu tutkimuksissa.

Ruoka-aineen välttäminen voi myös jäädä päälle vielä sittenkin, kun herkkyys sille on mennyt ohi. Tämä rasittaa sekä lasta että perhettä.

Erkkola siteeraa tutkimushavaintoja, että välttämisruokavalio heikentää lapsen elämänlaatua.

Ruokailuun liittyvät pelot ja ahdistus lisääntyvät, kun joitakin ruokia ei voi syödä, ja pelko ja ahdistus jäävät myös mieleen.

Tarpeellisten ravintoaineiden saanti voi kärsiä.

”Mitä useampia ruoka-aineita yritetään välttää, sitä vaikeampaa on koostaa ravitsemuksellisesti täysipainoinen ruokavalio”, Erkkola muistuttaa.

Jukka Gröndahl / HS

Helsinkiläisessä päiväkodissa Hyviä kokemuksia

”Mitä haluaisit”, Saija Pirjola kysyy Cheryl Tammistelta.

Suursuon päiväkodin päivä on alkanut aamiaisella. Tarjolla on mannavelliä, ruisleipää luomuviljasta tai näkkäriä, tuorepalana tomaattia, sekä maitoa ja vettä. Leikkelettä on kahta sorttia, kinkkua sekä juustoa niille, jotka eivät syö sianlihaa.

Huoneessa on rauhallista, kun osa lapsista on syyslomalla perheen kanssa. Tavallisena aamuna Pirjola tarjoaa aamupalaa noin 16 lapselle.

Jukka Gröndahl / HS

Cheryl on jo tyhjentänyt vellilautasen ja hakee voileipää. Ruisleivän sijaan hän valitsee näkkärin.

Pirjola voitelee sen ja laskee päälle kaksi tomaatinviipaletta. Ne eivät oikein irtoa haarukasta ja Cheryl auttaa painamalla viipaletta sormella.

Viipaleet putoavat leivälle eri päin, toinen pystyyn ja toinen sivulleen. ”Hyvä vene”, Cheryl ilahtuu pystyyn jääneestä.

Hän vie leivän pöytään tarkasti, niin että viipaleet pysyvät paikoillaan. Kohta se on kadonnut.

Suursuon päiväkoti Helsingin Maunulassa tarjoaa lapsille kolme ateriaa päivässä, aamiaisen, lounaan ja välipalan. Osa ruuasta valmistetaan paikan päällä, osa tulee valmiina.

Päiväkoti oli yksi 40:stä pääkaupunkiseudun päiväkodista, jossa tutkittiin uutta lomaketta ruoka-allergioiden ilmoittamisesta.

Lomake on ollut käytössä jo kolme vuotta. Se toi mukanaan muutoksen, joka näkyy päiväkodin arjessa, sanoo varajohtajana työskentelevä Pirjola.

”Allergisia lapsia on aika vähän”, hän kertoo.

”21 lapsen ryhmässä voi olla vain yksi.”

Aiempaa vähemmän on myös lapsia, jotka voivat saada ruuasta hengenvaarallisen reaktion.

Allergioiden väheneminen helpottaa elämää päiväkodissa ja perheissä, Pirjola muistuttaa.

”Se on myös ilo lapsen kehitykselle”, hän sanoo.