Kauppakamarit vaativat ympäristöministeriöltä byrokratian purkamista – Kaivosyritys ehtii käyttää kolmen vuoden luvasta vain pari kuukautta

Kanadalaisessa malminetsintäyhtiössä Mawsonissa iloittiin vuoden 2014 kesällä, kun viranomaiset myönsivät etsintäluvan Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle Lappiin.

Se oli kuitenkin vasta alkua. Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Lapin piiri valitti luvasta ensin Rovaniemen hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Viime syyskuussa KHO hylkäsi valituksen, mutta Mawsonin piti hakea poikkeuslupaa etsintöihin, koska alueella on kotkanpesä. Poikkeuslupa myönnettiin, mutta siitäkin valitettiin. Kairauksia päästään tekemään ehkä ensi vuoden puolella.

”Eli käytännössä kolmen vuoden malminetsintäluvasta ehdimme käyttää noin kaksi kuukautta”, sanoo Rovaniemellä toimivan Mawsonin ympäristöpäälllikkö Noora Raasakka.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on luvannut puuttua raskaaseen byrokratiaan, kuten pitkiin lupa- ja valitusprosesseihin. Elinkeinoelämän mielestä asian eteen ei kuitenkaan ole tehty juuri mitään ja moni investointi jää tällä hetkellä toteutumatta.

Maanantain vastaisena yönä Suomen kauppakamarien sekä Keskuskauppakamarin julkaisemassa kannanotossa vaaditaan, että ympäristöministeriö noudattaa hallitusohjelmaa. Ympäristöministeriö on viemässä pian suurta maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta eduskuntaan. Kauppakamarit pitävät esityksen sisältöä riittämättömänä.

“Ympäristöministeriöllä on nyt näytön paikka lupien sujuvoittamisessa. Jos tämä tilaisuus jätetään käyttämättä, hallitusohjelman lupaukset valuvat hukkaan ja hallitukselta loppuu aika byrokratian purussa”, kirjoittaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Myös hallituskumppaneissa on esiintynyt tyytymättömyyttä ympäristö- ja asuntoministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk) hidasteluun erityisesti rakentamisen kiihdyttämisessä. Keskustassakin puhutaan, että Tiilikainen, joka oli vuoden 1995 eduskuntavaaleissa vihreiden listoilla, ajaa liian vahvasti ympäristöä suojelevaa agendaa.

Anne Kurki

Mawsonin Raasakka toivoo, että uusi laki sujuvoittaisi lupaprosessia.

”Meillä saattaa olla jopa neljä eri luvittajaa. On käytännössä aivan mahdotonta saada kaikki luvat yhtä aikaa lainvoimaisiksi niin, että voisimme oikeasti hyödyntää edes yhtä niistä.”

Myös huoltoasemia valmistavan U-Contin toimitusjohtaja Jari Sistonen kaipaa hallitukselta toimintaa.

”Olemme yrittäneet jo vuodesta 2008 asti saada lupaa sille, että polttoainetta alettaisiin varastoida maan päälle. Se mahdollistaisi turvallisemman ja helpomman polttoainejakelun pohjavesialueilla”, Sistonen kertoo.

Maan päällisen varastoinnin estää tällä hetkellä kauppa- ja teollisuusministeriön 1990-luvulla tekemä päätös. Sistosen mukaan tilanne on omituinen, koska ympäristöministeriö on asettanut tavoitteen poistaa kaikki vanhat maanalaiset pohjavesialueiden polttoaineasemat vuoteen 2020 mennessä.

”Muunlaisille ei kuitenkaan ole annettu lupia, vaikka vuodesta 2008 kaikki ovat tienneet, että asia pitäisi muuttaa. Tämä on turhauttavaa. Viranomaiset, öljy-yhtiöt ja me valmistajat haluamme viedä asiaa eteenpäin, mutta vanhentunut määräys on este ympäristöystävälliselle ratkaisulle.”